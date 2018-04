VERDENSMESTER: Caster Semenya fotografert under finalen i Samveldelekene i Australia 13. april i år. Foto: ATHIT PERAWONGMETHA / Reuters

Nye regler kan stoppe Caster Semenya

Publisert: 26.04.18 14:00 Oppdatert: 26.04.18 14:12

Det internasjonale friidrettsforbundet innfører nye regler som kan hindre Caster Semenya (27) fra å løpe 800 og 1500 meter.

IAAFs regelendringen for kvinnelige løpere ble presentert i dag.

Den innebærer at kvinner med for høye nivåer av testosteron må medisinere seg for å redusere testosteron-nivåene i en periode på seks måneder. Deretter må man kunne dokumentere at nivåene konstant ligger under et visst nivå.

De nye reglene for såkalt hyperandrogenisme skal gjelde fra 1. november 2018 og innebærer at OL- og VM-vinneren på 800 meter enten må begynne å medisinere seg eller bytte til lengre distanser, melder nyhetsbyrået Reuters.

Får fordel

Testosteron-reglene skal gjelde kvinner som løper 400 meter til en engelsk mil. Caster Semenyas beste distanser er 800 og 1500 meter. 27-åringen har to OL-gull og tre VM-gull på merittlisten.

Etter friidretts-VM i 2009 måtte 27-åringen underkaste seg kjønnstester og fikk først etter en lang prosess klarsignal for å konkurrere igjen som kvinne. Semenya har en medfødt høy produksjon av det mannlige kjønnshormonet testosteron.

Det internasjonale friidrettsforbundet mener at løpere som har for høyt testosteronnivå i kroppen - som Semenya - har en fordel av dette på kortere distanser.

IAAF argumenterer med at de som forbund har et ansvar for å sikre like konkurranseforhold for løperne.

Den sørafrikanske løperen reagerte på vedtaket med følgende melding på sin Twitter-konto:

- Jeg er 97 prosent sikker på at dere ikke liker meg, men jeg er 100 prosent sikker på at jeg ikke bryr meg.