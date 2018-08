HAR VÆRT LANGT NEDE: Kona Liva Børkja Ingebrigtsen og datteren Olivia (19 md.) har vært lyspunktene til Henrik Ingebrigtsen i løpet av de to siste årene med mye motgang som idrettsutøver. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Henrik Ingebrigtsen har vurdert å legge opp: – Jeg så jævlig mørkt på alt

Publisert: 11.08.18 15:41 Oppdatert: 11.08.18 15:55

BERLIN (VG) Henrik Ingebrigtsen (27) innrømmer overfor VG at store skadeproblemer har gjort at han har vært nære ved å legge opp. Karrieren til medaljegrossisten kunne vært over i juni.

– Jeg har egentlig sagt at hvis jeg ikke får til noe denne sesongen her, så er det ferdig. Da vet jeg ikke om jeg gidder lenger. Da er det så mye tid og krefter som går med til noe jeg ikke får noe igjen for, forteller Ingebrigtsen til VG

Han har vært en foregangsfigur i norsk friidrett siden gjennombruddet i 2012. EM-gullet i Helsinki ble fulgt opp med en vanvittig 5. plass i OL det samme året. I etterkant tok Sandnes-løperen både sølv og bronse i påfølgende EM.

Men så, samtidig som lillebrødrene Filip og Jakob begynte å etablere seg i verdenseliten, startet Henrik på to av sitt livs vanskeligste år. Både i 2016 og 2017 gikk en av norsk idretts mest frittalende profiler gjennom to omfattende operasjoner. Det kirurgiske inngrepet på baksiden av låret hans forrige sommer fratok ham muligheten til å trene som normalt i lang tid.

– Deprimert

Derfor var 4.-plassen under 1500-meterfinalen i Berlin en stor opptur. Bror Filip betegner det som en av de største prestasjonene på Olympiastadion fredag kveld.

I møte med VG etter løpet forteller Henrik at oppturen var sårt tiltrengt. Selv om han har fremstått selvsikker i media, har 27-åringen hatt det vondt privat.

– Det er ikke mange dagene siden jeg så jævlig mørkt på alt. Jeg var nærmest deprimert. Det har gått opp og ned. Det har vært en emosjonell berg-og-dalbane de siste årene.

– Hvordan vil du beskrive det du har vært gjennom?

– Det har vært et blodslit. På flere tidspunkt var jeg veldig usikker på om jeg ville komme tilbake på dette nivået her. At jeg skulle være i toppform denne sesongen var usannsynlig, forteller Henrik og fortsetter:

– Frem til for bare noen få dager siden var det veldig tungt på trening. Jeg har hisset meg opp noe jævlig på Gjert underveis her. Jeg har vært ganske frustrert over egne treningsøkter og at jeg har vært så langt bak Filip og Jakob på trening som jeg har. Jeg er veldig fornøyd med svarene jeg får fra kroppen i dag, men jeg er veldig skuffet over at medaljen glipper.

– En ekkel tid

I løpet av de mange skadeoppholdene har Ingebrigtsen vært nødt til å ta i bruk alternative treningsmetoder. En av dem har vært løping i vann. En fysisk utmattende øvelse.

Med et intenst ønske om å returnere til verdenstoppen sto 27-åringen likevel opp grytidlig flere måneder på rad for å tilbringe timevis i bassenget, forteller kona Liva Børkja Ingebrigtsen.

– Hver morgen våknet jeg til at han hadde gått i bassenget allerede klokken 06.00. Han brukte to timer på å jogge i vann – hver dag. Jeg har prøvd det selv, og det er utrolig slitsomt, sier Børkja Ingebrigtsen til VG, sittende i lobbyen på et hotell i Berlin med parets datter, Olivia (19 md.).

– Når opplevde du at det var mest kritisk med tanke på at karrieren kunne være ferdig?

– Det var før sommeren, før man visste hva som kom til å skje. Det var en ganske ekkel tid. Det kunne gå begge veier. Etter operasjonen i fjor har det vært et spørsmål om han kunne fortsette. Det visste vi ikke før han hadde prøvd å springe så raskt som han måtte. Det var en deilig følelse da jeg fikk en telefon fra ham etter sesongstarten i juni hvor han sa at han ikke hadde vondt. Det hadde jeg ikke hørt ham si på to år.

– Ekstremt sterk

– I media fremstår Henrik utrolig tøff. Hvordan har han vært privat de siste ukene og dagene inn mot EM her borte?

– Han er ekstremt sterk mentalt, men nå har det vært to vanskelige år. Hvis denne sesongen også hadde blitt ødelagt og han ikke kunne vært med i EM, tror jeg at det hadde vært vanskelig for ham å fortsette. Så dette er en sykt stor opptur, bare det å se ham komme til finalen – selv om han ikke er fornøyd før han tar en medalje. Han er ekstremt sterk i hodet, men jeg merker at spesielt det siste året har tæret på ham, sier Henrik Ingebrigtsens kone, som er gravid med parets andre barn.

Også verdensklasseløperen Filip har kjent på at hans to år eldre bror har slitt.

– Det har vært hardt å se det Henrik har vært gjennom. Han har gjort mange tøffe valg. Han har vært beinhard i prioriteringene sine selv når det har gått veldig imot. Det at han beviser for seg selv og alle andre at han er der oppe, er veldig fortjent og kanskje en av de største prestasjonene her i dag, forteller Filip til VG etter 1500-meteren i Berlin, hvor 17 år gamle Jakob tok et sensasjonelt EM-gull.

Henriks ambisjon

Lørdag kveld venter en ny medaljesjanse i Tysklands hovedstad når Europas raskeste 5000-meterløpere skal i aksjon. Den muligheten vil Henrik ta.

– Jeg har lyst til å dra fra dette mesterskapet med en medalje. Jeg tror Jakob er favoritt, men han skal faen meg få jobbe for det, forteller 27-åringen og gliser.

Sandnesgauken er fortsatt litt stivere i den ene hamstringen enn den andre etter onsdagens forsøksheat, men i fredagens finale sprang han smertefritt. Det håper Henrik Ingebrigtsen også å gjøre lørdag kveld. Etter karrierens to vanskeligste år, vil det på mange måter være en seier i seg selv.