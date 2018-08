Gjert og Henrik Ingebrigtsen: Jakob kan vinne 5000 meter også

Publisert: 11.08.18 10:46

FRIIDRETT 2018-08-11T08:46:21Z

BERLIN/OSLO (VG) Resten av familien er fra seg av beundring over Jakob Ingebrigtsen (17). Både pappa og storebror tror at han kan vinne 5000 meter også.

Selv er 17-åringen enig i at «mange sier at jeg er best på 5000 meter».

Men 1500 meter var også kort nok for Jakob Ingebrigtsen, som ikke så seg tilbake, men løp fra alle i EM-finalen .

– Det samme kan skje i morgen. Han kan vinne i morgen også, sa pappa Gjert Ingebrigtsen i møte med norske media på Olympiastadion i Berlin fredag kveld.

Storebror Henrik Ingebrigtsen sa det slik til journalistene:

– Det er større sjanser for at han vinner 5000 enn 1500 meter. Så får du regne på det selv!

Jakob Ingebrigtsen selv sier at han «gleder seg» til 5000 meter.

– Mange sier at jeg er bedre på 5000 meter, men irriterende god også på andre distanser. Jeg er 1500 meter-løper, det er det jeg kaller meg. Jeg tror jeg kan gjøre det bra også på 5000 meter.

Hverken pappa Gjert eller noen andre skjønte noen ting da Jakob Ingebrigtsen gikk i ledelsen nesten to runder før mål - og ble der.

– Jeg tror han ble like overrasket som meg over at de andre ikke kom bakfra, sier faren, lettere sjokkert over det som skjedde. Selv han må innrømme at det var overraskende at det var nettopp Jakob som skulle vinne. Henrik ble nummer fire og Filip nummer 12 i løpet.

Polakken Marcin Lewandowski ble nummer to, fire hundredeler bak Ingebrigtsen.

– Han løper ikke som en 17-åring. Han er en av de beste i verden på 1500 meter. Jeg beviser veldig mye i dette løpet. Han har en stor fremtid.

Tidligere i sommer ble Jakob Ingebrigtsen nummer tre på 5000 meter i U20-VM. Han forbedret da sin egen bestenotering med over 15 sekunder. Det var også europarekord for U-20-klassen. Tiden ble 13.20,78. Løpet i Tammerfors var hans aller første 5000 meter i konkurransesammenheng i år.

Blant de påmeldte på 5000 meter i EM lørdag har Jakob Ingebrigtsen sjette beste årsbeste, men flere av løperne har tider bare litt bedre enn hans. Rundt ti løpere har bedre pers enn 17-åringen.

Henrik Ingebrigtsen sier at han og Jakob stiller på distansen lørdag. Filip Ingebrigtsen derimot står trolig over 5000 meter.

- Det frister ikke så veldig. Jeg tror ikke jeg har så mye å gjøre der, sa han i intervjusonen etterpå.

PS: Jakob Ingebrigtsen står nå med fem europeiske gull. I 2016 vant han U20-EM i terrengløp, i 2017 U20-EM både på 5000, 3000 og i terrengløp. Han hadde trolig tatt ett til i 2017 - om han ikke hadde falt på 1500 meter.