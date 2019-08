Warholm i ekstase etter nytt NM-gull: - Spinnvilt

HAMAR (VG) Karsten Warholm (23) var som ventet overlegen - og vant sitt femte NM-gull på rad på 400 meter hekk.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Med tiden 47,43 seilet han fra all motstand fra bane syv. Det er kun 10 hundredeler bak hans gamle personlige rekord, som ble slettet i London for 13 dager, med kanonløpet på 47,12.

les også Nå løper Warholm inn millioner

– Det er så spinnvilt, sa Warholm til NRK om tiden.

I intervjuet var han i ekstase over for første gang å ha gått 13 skritt mellom samtlige hekker for første gang i karrieren.

– Det betyr tydeligvis masse, jeg føler meg lettet og glad, sa en Warholm full av adrenalin til NRK, før han byttet til joggesko, og umiddelbart startet forberedelse til kvalifiseringsheat til 400 meter flatt, som starter 19:27.

400 meter-finalen er lørdag kveld. Warholm er storfavoritt også i den øvelsen.

Se superløpet fra London her:

Gull og mesterskapsrekord for Iuel

I kvinneklassen ble det også favorittseier.

Amalie Iuel vant med tiden 56,08, som er ny mesterskapsrekord. Den gamle var på 56,55.

– Det er noe å ta med seg, og noe jeg skal være fornøyd med.

Men det er fortsatt et stykke bak hennes personlige rekord på 55,15, som hun satte Polen i juni.

Publisert: 02.08.19 kl. 18:17 Oppdatert: 02.08.19 kl. 18:42