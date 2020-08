VAKTE OPPSIKT: Kevin Castille (midten) løp fortere og fortere i takt med at alderen hans steg. Det var nesten for godt til å være sant, mente en del av konkurrentene. Foto: Shannon Millard / The Flint Journal

Narkodømt løpestjerne dopingtatt

Kevin Castille (48) ble på eldre dager løpestjerne etter å ha sonet en fengselsstraff for salg av crack-kokain. Nå er amerikaneren idømt fire år utestengelse fra idretten for brudd på dopingreglementet.

Kevin Castille skal ha avlagt en positiv prøve på et anabolt steroid (19-norandrosteron) etter å ha vunnet et 10 kilometer langt gateløp i april i fjor. Castille vant løpet i Massachusetts arrangert av Det amerikanske friidrettsforbundet, med tiden 30 minutter og 47 sekunder – halvannet minutt foran nestemann.

Saken ble omtalt av Inside The Games søndag. Det amerikanske antidopingbyrået (USADA) offentliggjorde saken og dommen for to uker siden.

Da var det 18 år siden han ble arrestert og dømt til fengselstraff for å ha solgt crack kokain, for så – etter å ha sonet dommen – løpe bedre og bedre, og slå den ene rekorden etter den andre. Han kvalifiserte seg til USAs OL-uttak etter å ha løpt 10.000 meter på 28.49, og etter sin 40-årsdag i 2012 satte han amerikansk rekord for utøvere over 40 år: 28.57,88.

Kevin Castille kvalifiserte seg for det amerikanske OL-uttaket på maraton i 2016 – 43 år gammel.

– Jeg var Lasarus, jeg har stått opp fra de døde, uttalte Kevin Castille i et intervju med magasinet New Yorker for drøyt fire år siden.

Artikkelen bar preg av å være en hyllest til løperfenomenet, som hadde satt en rekke rekorder på forskjellige distanser.

Ifølge magasinet Runner’s World løp han som 45-åring halvmaraton på 1.03,58.

For tre år siden satte han verdensrekord for menn over 45 år da han løp 5000 meter på 14.11,09 og 10.000 meter på 29.44,38. Løpermiljøet skal ifølge Inside The Games ha stusset over Castilles tider, med tanke på hans alder, men utøveren forklarte dem med at han hadde begynt å løpe sent – at han ikke løp i 20-årene – og at han dermed ikke hadde slitt ut bena sine.

Kevin Castille vil ha fylt 51 år når utestengelsen hans løper ut i 2023.

Han anket først dommen fra USADA, men undertegnet en tilståelse tre dager før han skulle inn til høring i ankesaken. Han må levere tilbake alle premiene han har vunnet, inkludert pengepremiene.

Under en høring i januar skal han ha uttalt at han ikke kunne fatte hvordan han hadde fått det forbudte stoffet i kroppen.

04.08.20

