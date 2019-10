Warholm nekter å ha andre trenere enn Alnes: - Hvis han slutter, slutter jeg

DOHA (VG) Karsten Warholm (23) garanterer at han aldri skal ha noen andre trenere enn Leif Olav Alnes. Etter gulløpet sier Warholm at han slutter dersom treneren slutter.

Oppdatert nå nettopp







Under så å si alle seiersintervjuene i går kveld og i natt understreket han – som alltid – Leif Olav Alnes betydning for suksessen. Det gjør han også ved å bekrefte at han deler seiersbonusen med treneren. VM-gullet ga 660.000 i premiebonus.

– Leif og jeg, vi deler. Jeg ser veldig verdien av ham, sier Karsten Warholm.

– Har du lovet ham evig troskap?

– Hvis han slutter, slutter jeg. Det er helt opplagt. Vi har ikke noe skriftlig om evig troskap. Men det er innforstått. Jeg kommer ikke til å ha noen annen trener enn ham, svarer Karsten Warholm på VGs spørsmål.

På spørsmål om det ligger noen farer og lurer nå som han etter alle solemerker er blitt en holden mann, minner han om at det ikke er lenge siden «vi» drev på null budsjett, før det ble lavt budsjett. Han bruker fortsatt pengene på å få til bedre prestasjoner, som han uttrykker det, og på laget han er en del av.

– Jeg tror jeg har et fornuftig forhold til det, selv om det jo kan hende at jeg unner meg noe gøy, sier han.

les også Historisk Warholm hylles av legende: – Han er en stjerne

Og nå vil kjæresten ha med seg Warholm på ferie med «svigers».

– Vi får se om Karsten og jeg slenger oss med. Vi får se hvilket mood (humør) han er i. Det er mest opp til Karsten, forteller hun til VG rett etter at han sammen med trener Leif Olav Alnes har sprettet champagnen i andre etasje på Norges VM-hotell Wyndham West Bay.

Oda Djupvik innrømmet at noen tårer dugget litt for utsikten da hun fra tribunen på Khalifa stadion så Karsten Warholm spurte inn til sitt fjerde gull i løpet av to år: VM-gull i London 2017, EM-gull i Berlin i august i fjor, EM-gull innendørs på 400 meter flatt sist vinter og hans andre VM-gull på langhekken nå – som gjorde ham til eneste nordmann som har forsvart et VM-gull i friidrett.

– Jeg var veldig rørt. For to år siden kom det litt ut av det blå. Da ble vi helt lamslått alle sammen. Nå var han gullfavoritt. Det gjorde oss ekstra nervøse, og da kom det litt ekstra følelser, sier Oda Djupvik.

Hun kom til VM-byen onsdag for seks dager siden. Men hun hadde bare fått anledning til å treffe god-gutten én gang, før hun kunne gi ham et etterlenget gratulasjons-kyss foran en en horde norske friidretts-fans, ledere, trenere, lagkamerater, nære venner og foreldre godt over midnatt lokal tid.

les også Warholm stormet inn til nytt VM-gull: – Jeg trodde hjertet skulle stoppe

På spørsmål om fremtiden for kjærestens del, svarer Oda Djupvik at alt hittil har gått som det skulle og at «vi» håper det vil fortsette.

– OL er det store målet, understreker hun med tanke på neste sesong – klar over at Karsten Warholm vil være tittelforsvarer i EM i Paris en snau måned etter sommerlekene i Tokyo i juli.

les også Derfor er Norges største VM-gullhåp aldri skadet

Trener Leif Olav Alnes sier til VG at de kommer til å satse på OL og EM, selv mesterskapene kommer veldig tett på hverandre.

– Det er bare å la være å trene i mellom, sier han.

Det ligger med andre ord an til seks gull på tre år.

Over til Karsten Warholm og Oda Djupviks fremtid som kjærestepar:

Karsten bor fortsatt sammen med «gutta», det vil si kompisene, i sin leilighet i Oslo. Oda bor sammen med en venninne i sin leilighet i hovedstaden. De har ikke avtalt et tidspunkt for når se skal flytte sammen. Begge gir uttrykk for at nåværende ordning passer dem ypperlig.

– Det hadde nok gått veldig fint å bo sammen. Men vi er mye sammen, og jeg lever veldig godt med slik vi har det nå, sier Oda Djupvik.

GULLFEIRING: Karsten Warholm og trener Leif Olav Alnes feirer VM-gullet. Foto: Bjørn Steinar Delebekk, VG

– Vi får se. Jeg vil selvfølgelig bo sammen med henne, den tiden vil nok sannsynligvis komme, sier Karsten Warholm.

Konfrontert med kjærestens åpenbare ønske om at de to skal henge seg på «svigers» til Maldivene, gir Karsten Warholm uttrykk for at det – en lang reise – ikke er det han har mest lyst til for øyeblikket.

– Hun har mast på det lenge. Jeg har bedt henne roe seg veldig ned. Jeg kjenner at jeg må gjøre mine greier først, og vet ikke om det blir noe av. Nå må jeg få et par dager her, slippe meg ned og få den gullmedaljen (medaljeseremoni tirsdag) – og kose meg med den, sier Karsten Warholm – mens han takker nei til natt-maten Leif Olav Alnes tilbyr ham.

– Jeg skylder henne kanskje det. Men jeg er så dritt lei av å reise, tilføyer han.

Publisert: 01.10.19 kl. 04:01 Oppdatert: 01.10.19 kl. 08:28







Mer om