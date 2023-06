Jakob Ingebrigtsen med ny kjempetid: − Det sitter en del trening i beina

Jakob Ingebrigtsen (22) vant enkelt og satte banerekord under Diamond League i Lausanne på 1500 meter: 3.28,72.

– Det er en seier. Jeg tar med meg det jeg kan, sier Ingebrigtsen til NRK.

Banerekorden i sveitsiske Lausanne tilhørte rivalen Timothy Cheruiyot og lød på 3.28,77. Fredagens 3.28,72 er Jakob Ingebrigtsens fjerde beste tid noen gang på 1500 meter.

– Bra løpt. Bra gjennomkjøring, sier bror Henrik Ingebrigtsen til VG.

Info 1500 meter i Lausanne Diamond League-stevne Jakob Ingebrigtsen, 3.28,72 – ny banerekord Lamecha Girma, 3.29,51 Josh Kerr, 3.29,64 Vis mer

NRK-kommentator Jann Post ble forbauset over hvor lett det så ut for Jakob Ingebrigtsen.

– Han puster ikke! Hvor fort kan dette gå? Jeg har sjelden sett noen løpe 3.28 så kontrollert, sier NRK-kommentator Jann Post.

– For et løp! Det er bare så vanskelig, ingen kan nærme seg skulderen hans, sier Allison Curbishley, ekspert for BBC og tidligere OL-utøver for Storbritannia på 400 meter.

Siden den kontrollerte 1500 meter-seieren på 3.32,59 i sesongåpningen i Marokko, har Ingebrigtsen altså brutt nye grenser i de tre neste løpene:

Verdensrekord på 7.54,10 på to engelske mil (3218 meter) i Paris

Europarekord 3.27,95 på 1500 meter i Oslo

Banerekord på 3.28,72 på 1500 meter i Lausanne

SEIER ETTER SEIER: Jakob Ingebrigtsen har vunnet alle de fire løpene han har stilt opp på denne sesongen på overlegent vis.

Etter løpet på Bislett 15. juni har Ingebrigtsen vært i sveitsiske St. Moritz på høydetrening, som preget kroppen fredag. Målet med høydetreningen er å stille enda sterkere når VM kommer i slutten av august.

– Det starter ganske bra og jeg føler meg ganske sprek, men jeg kjenner at det sitter en del trening i beina fra de siste ukene, sier Ingebrigtsen.

Info Jakob Ingebrigtsens rekorder 1500 meter: 3:27,95 – Europeisk rekord (Bislett 2023). Verdensrekorden er 3:26,00 satt av Hicham El Guerrouj i 1998

En engelsk mile (1609 meter): 3:46,46 (Bislett 2022). Verdensrekorden er 3:43,13 satt av Hicham El Guerrouj i 1999

2000 meter : 4:50,01 – Europeisk rekord (Bislett 2020). Verdensrekorden er 4.44.79 Hicham El Guerrouj satt i 1999.

To engelske mil (3218 meter): 7.54,10 – verdensrekord (Paris 2023).

3000 meter: 7:27,05 (Roma 2020). Verdensrekorden er 7:20,67 satt av Daniel Komen i 1996

5000 meter: 12:48,45 – Europeisk rekord (Firenze 2021). Verdensrekorden er 12:35,36 satt av Joshua Cheptegei i 2020 Vis mer

– Det er tungt de siste 600-meterne. Så svarer det ganske bra selv om jeg føler jeg ikke er helt 100 prosent. Det er digg at jeg klarer å gjøre det jeg skal for å vinne ganske greit selv om. Jeg er godt fornøyd.

Sandnes-fenomenet vant foran Lamecha Girma, som nylig satte ny verdensrekord på 3000 meter hinder. Han kom i mål på etiopisk rekord med 3.29,51. Briten Josh Kerr ble nummer tre med 3.29,64.

Neste løp på programmet er 1500 meter i polske Silesia 16. juli, hvor 22-åringen har hintet om at det skal gå virkelig fort. Kanskje vil han gjøre et forsøk på verdensrekorden til Hicham El Guerrouj fra 1998 på 3:26.00?

PS! Magnus Tuv Myhre (23) ble nummer ni på 5000-meteren med 13.17,79 – nesten elleve sekunder bak VM-kravet.

PS2! Sigrid Borge ble nummer åtte med et kast på 59,20 meter i spydkonkurransen. Australske Mackenzie Little vant med 65,70.

PS3! Karsten Warholm fronter Norges deltagelse under Diamond League i Stockholm søndag.