MED PÅ TUR: Desiré Inglander og familien gjør at Armando «Mondo» Duplantis kan leve et noenlunde normalt liv ved siden av konkurransene, også i VM, sier sistnevnte til Aftonbladet. Her på en pressekonferanse 20. juli i VM-byen Eugene i Oregon.

Duplantis om sin viktige støttespiller: − Nydelig å ha henne med meg

Den svenskamerikanske stavhoppstjernen Armando «Mondo» Duplantis (22) har med seg kjæresten Desiré Inglander (21) som en del av «støtteapparatet» i friidretts-VM.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det er nydelig å ha henne med meg, du trenger en balanse rundt alt sammen. Det er ikke en bra VM-følelse å være innestengt på rommet og ikke gjøre noen ting annet enn å stresse før en konkurranse, sier Duplantis til Aftonbladet et par dager før han åpner sitt VM med kvalifisering i stavhopp 02.05 lørdag 23. juli norsk tid.

«Henne» er modell og samboer Inglander, som for kort tid sin ankom VM-byen Oregon. Og mens resten av det svenske landslaget er innlosjert på universitets campus i byen, har Duplantis – som flere av de største stjernene i VM, deriblant Karsten Warholm – fått tilgang på hotell gjennom sin hovedsponsor, i «Mondos» tilfelle Puma.

– Jeg var litt motvillig i begynnelsen, for jeg ville ikke forlate laget, men Kajsa (Bergqvist, svensk landslagssjef) mente det var en god idé. Og som situasjonen utvikler seg her, føles det lurt å ikke være rundt 1000 utøvere her, forklarer 22-åringen – av manager Daniel Wessfeldt beskrevet som verdens best betalte friidrettsutøver denne uken.

Situasjonen Duplantis viser til, er at flere friidrettsutøvere og medlemmer av støtteapparatene har testet positivt de snart tre ukene VM-samlingene har pågått. Det var også årsaken til at eksempelvis Puma foreslo å innlosjere flere av sine utøvere på hotell – for å minske risikoen for at de ble smittet.

Samboeren Inglander fikk æren for å ha «reddet» Duplantis fra potensiell covid-smitte i fjorårets Tokyo-OL, og har for vane å reise med den verdensrekordholdende stavhopperen rundt om på de største arrangementene rundt om i Europa.

– For meg er hele denne verdenen veldig ny, men å se at en person kan være så «lugn» under presset han har på seg, gjør at jeg også må være «lugn». Om «du har alt under kontroll, hvordan kan ikke jeg ha det?», spør hun retorisk overfor Aftonbladet.

Duplantis er tilbake på «hjemmebane» i USA, ettersom han er født og oppvokst i Louisiana-byen Lafayette. Ifølge New York Times valgte han i samband med foreldrene Helena og Greg – sistnevnte selv en gammel stavhopper – å representere Sverige.

Aftonbladet-kommentator Mats Wennerholm i en kommentar spør om tilskuerne i Eugene kommer til å bue på Duplantis når han endelig skal i aksjon i USAs første VM, og begrunner det med hetsen Duplantis har fått i kjølvannet av sin avgjørelse om å representere Sverige som 15-åring.

– Jeg måtte gjennomgå mye hat og høre ting jeg ikke hadde forventet fra folk. Mange var misfornøyd fordi jeg fordi jeg konkurrerte for Sverige. Jeg antar de var amerikanske, men jeg ville ikke lese noe av det, sa svensk-amerikaneren etter et Diamond League-stevne i 2018.

«Mondo» Duplantis, Sondre Guttormsen og resten av stavhopperne hopper kvalifisering klokken 02.05 natt til lørdag 23. juli. Hele VM sendes på NRK.