Warholm klar for drømmefinale: − Jeg har ikke noe å bevise

EUGENE/OSLO (VG) Karsten Warholm (26) besto den store syretesten og kjenner ikke noe til skaden han pådro seg i forkant av VM. Dermed lever drømmen om det tredje strake VM-gullet.

Nordmannen var først i mål i sitt heat med tiden 48,00. Konkurrentene Rai Benjamin (USA) og Alison dos Santos (Brasil) hadde heller ingen problemer, så dermed blir det en reprise av OL-finalen.

Warholm var tydelig fornøyd da han møtte VG og resten av pressekorpset i Eugene etter semifinalen.

– Jeg vant heatet mitt, gjorde det jeg skulle og kom til finalen. Jeg fikk løpet som jeg ville. Det er godt å se at det fortsatt er litt respekt for gamle Warholm og at de lar meg gå inn først. Det er fint, sier Warholm.

Som i OL i Tokyo er det ventet at det vil stå mellom Warholm, Benjamin og dos Santos i onsdagens finale. Der Benjamin vant sitt heat med tiden 48,44, vant dos Santos med tiden 47,85.

– Jeg har ikke noe å bevise. Jeg skal bare kose meg og springe fort, sier Warholm til NRK om duellen.

Samtlige tre sparte på kreftene mot slutten av heatene. Ser man imidlertid på tidene etter 300 meter, står Warholm på 34,01, Dos Santos på 34,86, og Benjamin 35,29.

– De siste hundre meterne var det nok en del å gå på. Det tror jeg dere så også. Akkurat hvor mye, er umulig å si. I dag så tipper jeg at vi nærmer oss ett sekund. Det er vanskelig å si, sier Warholm.

I sitt semifinaleheat opparbeidet ulsteinvikingen seg raskt et solid forsprang til konkurrentene. Han roet betraktelig ned da den siste hekken gjensto og jogget i mål. I målområdet pekte han opp i været.

Tiden var 1,34 sekunder bedre enn hva han løp i det innledende heatet. Da tok han seg videre med tiden 49,34 i det som var hans første løp siden han skadet seg i sesongåpningen i Rabat 5. juni.

– I starten går jeg i vanlig åpningstempo, slik dere kjenner meg. Det er egentlig den største syretesten med tanke på hva låret tåler. Jeg kjenner ingenting. Det er veldig, veldig fint. Det er noen uker siden det var sånn sist, sier Warholm.

Info Disse er klare for finalen Karsten Warholm (Norge)

Rai Benjamin (USA)

Alison dos Santos (Brasil)

Rasmus Mägi (Estland)

Wilfried Happio (Frankrike)

Khallifah Rosser (USA)

Jaheel Hyde (Jamaica)

Trevor Bassitt (USA) Vis mer

Etter lørdagens løp sa Benjamin og dos Santos til VG at de holder seg selv som favoritter i finalen. Sistnevnte hadde på ingen måte mistet troen på seg selv etter semifinalen.

– Jeg føler meg bedre enn i fjor. Jeg er bedre nå. Jeg er raskere og sterkere. Det blir utrolig. Alt er bedre nå. Jeg forventer en god tid, sier dos Santos til VG.

Warholm satte verdensrekord med tiden 45,94 da han vant OL-gull i Tokyo i fjor. Benjamin ble nummer to med tiden 46,17, mens dos Santos tok tredjeplassen med 46,72. I år er det brasilianeren som har årsbeste med 46,80. I onsdagens finale peiler han seg inn på ny personlig rekord.

– Jeg drømmer om gull. Det er derfor jeg er her, sier dos Santos.

Svenske Carl Bengtström, som trente med Warholm i Berkeley før VM, holder imidlertid sin norske venn som favoritt.

– Jeg tror han får hard motstand av både Benjamin og dos Santos, men Warholm er Warholm. Vi vet hva han kan finne på. Hvis han er helt frisk, ror han seieren i land, sier Bengtström til VG.

– Jeg har vanskelig for å se at vi havner ned på Tokyo-tider, men det kreves nok en tid under 47, så absolutt. Jeg tror imidlertid ikke at vi kommer til å få se noen verdensrekord.