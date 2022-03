TETT I MANGE ÅR: Henrik Ingebrigtsen slo gjennom internasjonalt med EM-gull og 5. plass i OL i 2012. Her er han sammen med far og trener Gjert Ingebrigtsen under et stevne på Bislett i juni i fjor.

Henrik Ingebrigtsen: − Håper Gjert kan være bare far

Henrik Ingebrigtsen (31) forteller at Gjert Ingebrigtsen fremover ikke vil ha noen rolle for Jakob, Filip og ham som løpere. Han ønsker derimot at faren skal være bare far for dem.

Av Øystein Jarlsbo

– Fremover vil ikke Gjert ha noen rolle som trener, koordinator og administrator inn mot oss. Men jeg håper at han litt frem i tid, når ting får roet seg med tanke på trenerrollen, at han kan gå opp i farsrollen, sier Henrik Ingebrigtsen.

Han viser til at han tidligere har gitt uttrykk for at Gjert Ingebrigtsens mange roller for «guttene» – de tre internasjonale løperstjernene – har gått ut over deres genuine familierelasjon. Den profesjonelle delen av forholdet har tatt mye tid.

– Mer far, uavhengig av hva som måtte skje. Det er det jeg ser frem til, at han bare er far, sier Henrik Ingebrigtsen.

Han tilføyer at «vi er glade i Gjert».

– Han er pappaen vår. Vi har enormt mye å takke ham for, som far og trener. Men til slutt kommer han og vi til skjæringspunktet der vi og han må velge: far-sønn eller trener-utøver. Etter så mange år i begge roller gikk det ikke lenger. Vi mener det er best for alle at han kun er far og bestefar. At han blir verdens beste på det også, sier Henrik Ingebrigtsen.

Gjert Ingebrigtsen vil ikke kommentere dette intervjuet med Henrik Ingebrigtsen.

FAR OG SØNNER: Fra venstre: Henrik, Filip, Gjert og Jakob Ingebrigtsen.

Familien Ingebrigtsen, kjent gjennom NRKs realityserie «Team Ingebrigtsen», består av syv barn, mor Tone og far og trener Gjert.

Det er seks uker siden det ble kjent at Gjert Ingebrigtsen var sykmeldt og Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen måtte klare seg uten ham som trener. Friidrettsforbundet forklarte sykmeldingen med høyt arbeidspress.

For tre uker siden ble det kjent at han delvis var tilbake som trener, for Narve Gilje Nordås.

Han tilføyer og gjentar at de ikke snakker sammen om sportslige saker. Han sier at de er opplært til å ta ansvar for seg selv, og at de har er opplegg som de tror vil fungere en stund fremover.

Jakob Ingebrigtsen sa for en måned siden, i forbindelse med at han satte verdensrekord innendørs i Frankrike, at ingenting varer evig.

Han siktet til Gjert Ingebrigtsen.

– Han har tatt seg litt vann over hodet. Det er ingenting som varer evig, sa OL-gullvinneren fra Tokyo og smilte.

I Frankrike i midten av februar hadde han med seg samboeren Elisabeth Asserson og agent Daniel Wessfeldt som støtteapparat. Kommende helg skal han løpe for VM-gull innendørs i Beograd.

FORLOVEDE OG STØTTEAPPARAT: Elisabeth Asserson var en del av Jakob Ingebrigtsens støtteapparat da han satte verdensrekord innendørs i Lievin for en måned siden.

Henrik Ingebrigtsen har, som han uttrykker det, stilt seg til rådighet for Jakob i forbindelse med innendørs-VM.

– Men han drar nok alene. Han er dreven. Han trenger ingen barnevakt. Han vil kanskje trenge mest hjelp med å håndtere pressen. Men jeg går ut fra at den vil vise forståelse for at han er der for å konkurrere, sier han.

RØRT TIL TÅRER: Gjert Ingebrigtsen omfavner Jakob Ingebrigtsen etter at han tok OL-gull på 1500 meter i Tokyo i fjor sommer.

Han forteller at han nå bidrar så mye han kan når det gjelder forberedelsene og treningen til Jakob, som er «fit for fight». Filip meldte tidlig avbud til innendørs-VM, men er ifølge Henrik Ingebrigtsen i «nær normal» rute. Selv er han ni av 11 måneder inn i et opptreningsprogram etter operasjonen i fjor.

Siste uke løp han 190 kilometer med tre intervaller. Han føler seg ganske pigg, men han må få hofte og lår til å samarbeide skikkelig. Han må få muskulaturen til å håndtere belastningen han utsetter den for. Konkurranseplanen hans er å løpe 10.000 meter på Bislett 13. april, med en fart og tid (28.10) som kvalifiserer ham for EM i München i august.

– Det blir Flagstaff (treningsleir) i fem til seks uker etter det, og så 5000 meter i Diamond League på Bislett (16. juni). Hvis jeg er god nok til VM, kan det bli VM (15.-24. juli), sier han.