Stoppet av buss-kø: Warholm får ikke sett OL-stadion før han skal løpe

TOKYO (VG) Karsten Warholm hadde tenkt å bli nærmere kjent med OL-stadion i Tokyo, men en kraftig kø til bussen satte en stopper for det.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Han forteller på pressetreffet onsdag at han ikke kommer til å være innom arenaen før fredagens forsøk:

– Det er det en veldig god forklaring på det. Jeg sto der i dag, men køen for å rekke bussen… Jeg har aldri sett så mange friidrettsutøvere på et sted før. Jeg kjente følelsen av å stå på kjøpesenteret med kjæresten hvor tiden bare går. Leif tok en for laget og dro dit, forteller 400 meter hekk-favoritten, som nylig satte verdensrekord på 46,70.

Redaksjonelt samarbeid Se alt fra OL i Tokyo på discovery+

Warholm omtaler likevel OL-stadion i Tokyo som en «fin og rask bane». På spørsmål om han må løpe på under 46,6 for å vinne - som Vebjørn Rodal har antydet, svarer han:

– Det kan godt tenkes det. Rodal selv måtte sette OL-rekord for å vinne. Både Rai Benjamin og jeg kan løpe fort, men ... Min tanke er å løpe mitt eget løp mest mulig effektivt, så får vi telle opp etterpå.

OL-KLAR: Karsten Warholm fotografert i forbindelse med onsdagens pressetreff i Tokyo. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

les også Løp supertid – mister OL etter tidligere positiv dopingprøve

Han får også spørsmål om de mye omtalte sengene som utøverne sover på under OL.

– Enten har jeg vært trøtt, eller så har sengen vært god. Det funker. Alle snakker så mye dårlig om sengen, så det skulle noe til å bli negativt overrasket.

– Men jeg hadde ikke kjøpt den hjemme, legger Karsten Warholm til.

les også Dette kan vi forvente av Norge – tror på ni medaljer

Warholm satte nylig verdensrekord på 400 meter hekk med 46,70 under Bislett Games. Nå er han favoritt også i OL. I 2017 og 2019 ble han verdensmester på distansen. I 2018 vant han EM.

Trener Leif Olav Alnes svarer enkelt og greit på hva som er forskjellen på Warholm fra OL i 2016 og nå:

– Han er bedre på alt. Det er litt om olabil-løp. Når man kommer forbi hekk seks, sju og åtte, fjerner man motoren. Man må unngå å bremse inn mot hekken, og det samme gjelder etter hekken. Det handler om hvor fort man klarer å løpe 400 meter uten hekker, og så må man jobbe med å tape lite når det er hekker der.

Om rivaliseringen med Rai Benjamin sier Warholm:

– For interessen er det fantastisk å ha noen som kjemper slikt. Du skjerper deg litt ekstra. På mange måter er det positivt, sier hekkeløperen - og avslører at han ikke har truffet amerikaneren i OL-landsbyen.

Finalen går 3. august klokken 05.20, og sendes på Discovery+