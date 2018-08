SPENTE: Filips forlovede Astrid Mangen Cederkvist og Henriks kone Liva Børkja Ingebrigtsen, samt datter Olivia, er på plass i Berlin. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Ingebrigtsen-kjærestene før finalen: – Kjenner at tårene kommer

BERLIN (VG) Med kort tid igjen til brødrene Henrik (27), Filip (25) og Jakob (17) Ingebrigtsen skal løpe EM-finale i Berlin, forteller kjærestene om dramaet som er i vente.

– Jeg kjenner at tårene kommer bare jeg begynner å tenke på det. Jeg er så stresset. Jeg fikk nesten ikke sove i natt. Det er første gangen jeg har hatt det sånn. Jeg unner Henrik det så ekstremt å lykkes. Jeg har sett hvordan han har slitt de siste årene. Det hadde vært helt utrolig om han tok en medalje, forteller Liva Børkja Ingebrigtsen med deres felles datter Olivia (19 md.) på fanget.

Tidligere europamester Henriks kone er på plass i Tysklands hovedstad sammen med regjerende europamester Filips forlovede Astrid Mangen Cederkvist og fenomenet Jakobs kjæreste Elisabeth Asserson.

Sammen skal alle følge det som er ventet å bli en thrillerfinale med start klokken 21.50 fredag kveld på Olympiastadion i Berlin. Hovedrollene innehas av deres raskere halvdeler, som ingen kjenner bedre enn akkurat dem.

– Høy puls

Filip, som er favoritt på distansen og ute etter å forsvare EM-tittelen fra 2016, satte en støkk i flere enn TV-seerne da han gikk i bakken på onsdagens kvalifiserende forsøksheat.

Forloveden var bare noen meter unna, og kjente at hjertet begynte å slå fortere umiddelbart.

– Jeg trodde ikke at han skulle gå videre rett etter fallet. Jeg kjente jeg fikk skikkelig høy puls. Jeg tenkte at det ikke kom til å gå. Heldigvis føler han seg så bra at han klarte å hente inn forspranget til de andre, forteller Mangen Cederkvist til VG.

– Hva sa han til deg etterpå?

– Han ringte jo rett etterpå. Det første han sa, var: «Det var lett!» He-he. Jeg hadde jo vært bekymret, men han sa bare: «Hæ? Det var jo så lett så.»

Filips forlovede sitter rolig i resepsjonen på et hotell i Berlin sentrum og smiler av uttalelsene hans.

– Hvordan tror du det går i kveld?

– Man vet jo ikke hvordan de andre presterer. Sånn som Jakob, man vet jo aldri med ham. Og Henrik er jo god i mesterskap ... Men Filip er favoritt og tittelforsvarer, så han ønsker å ta gull. Jeg er fornøyd uansett, jeg, men jeg håper for hans del at han gjør noe han er glad for.

Spent Jakob-kjæreste

Som damen til en av norgeshistoriens største idrettstalenter, er Elisabeth Asserson stolt. Fredag ettermiddag tilbrakte hun en stund med kjæresten på utøverhotellet, før hun fortalte om livet med 17-åringen.

– Å være sammen med en som gjør det så bra er jo selvfølgelig en utfordring til tider. Det er mye reising og mye som må ofres. Men når han gjør det så bra, er jo alt verdt det. Hvis Jakob lykkes under EM nå, vil det bety alt, forteller Asserson til VG.

– Hvordan er Jakob som type?

– Som person og kjæreste er Jakob veldig flink til å utnytte den tiden han får med meg så godt han kan. Samtidig forstår han alvoret i det han driver med, og er fullt klar over det han må ofre. Han har alle egenskapene som skal til for å lykkes, samtidig som han har egenskapene for å være best mulig for meg, roser Asserson.

– Hva tenker du om kveldens finale?

– Det blir en opplevelse som vi har sett fram til lenge. Jeg håper det beste for ham. Jeg er utrolig stolt over det han allerede har oppnådd denne sesongen. Jeg gleder meg bare til fortsettelsen.

En utrolig familie

For Henriks del er det uvant å ikke være den sterkeste av brødrene på papiret. Det er han som alltid har gått foran og vist vei. Men to sesonger med skader og operasjoner har satt ham kraftig tilbake.

Likevel har 27-åringen klart å ta seg til finalen på 1500-meteren. Det forteller kona at Henrik selv trodde ville bli vanskeligere enn han gjerne signaliserte til omgivelsene i forkant.

– Jeg pratet med ham på tirsdag. Da var han ikke så positiv. Han hadde hatt en litt dårlig økt. Han sa at hvis han kom videre fra heatet, ville det være helt utrolig. Det var tøft å høre. Å komme på stadion dagen etter og se at han fikk det til og høre ham si etterpå at han følte seg kjempebra og at han kunne gjort det enda bedre, var herlig. Nå er han i kjempehumør, forteller Børkja Ingebrigtsen, som er gravid med parets andre barn.

– Hvordan er det å være en del av en familie hvor tre brødre gjør det så bra?

– Det er ganske utrolig å se på. At alle får det til, er helt sykt. Jeg skjønner ikke hvordan det går an at alle har det «hodet» som de har. Det er spesielt. Du merker det når du kommer inn i familien. Alle jentene har nok kjent på det. Du merker at det er et press på løping og trening. «Ska du ikkje springa? Ska du ikkje trena?»

– Er det Gjert eller de selv som sier det?

– Det er mest guttene, altså. Gjert er der også, men alle pusher og hjelper hverandre, forteller 22 år gamle Børkja Ingebrigtsen, som i tillegg til jobb, studier og mammarollen holder folk oppdatert på familiens liv gjennom sin egen blogg .

– Har skjedd mye

Da Børkja Ingebrigtsen ble sammen med Henrik i 2014, var han allerede en kjent europamester. Slik var det ikke for Mangen Cederkvist.

24-åringen ble sammen med Filip i 2012. Da var det få som visste hvem han var. Nå er det han som er regjerende europamester - og bronsevinner fra fjorårets VM.

– Det har skjedd mye på de årene. Det var jo for to år siden, da han tok EM-gull, at han slo gjennom. Det var noen sesonger med sykdom som var tøffe for ham, men han liker så godt det han holder på med at det er verdt all reisingen og treningen når det går bra. Hvis det ikke går så bra, er han flink til å se det positive i ting. Da snur han det til noe positivt og finner motivasjon i det, forteller Filips forlovede.

– Hvordan er han privat?

– Han er ganske rolig av seg. Han er ikke oppmerksomhetssyk. Han er ikke ute etter å få masse overskrifter og sånne ting. Han er ganske lik i media som på privaten. Han gjør ikke så mye ut av seg. Før og under mesterskapet har han vært veldig rolig og avslappet. Han har bare gledet seg til å løpe.

– Uvant

– Du sa han ikke var kjent da dere ble sammen. Nå er han en av Norges største idrettsprofiler. Hvordan er det for deg?

– Det er litt uvant. Hverdagen er litt annerledes. Nå kjenner de fleste ham igjen. På butikken og på kjøpesentre ser vi at folk titter veldig. Noen vil bort for å ta bilder og få autografer. Det er mange henvendelser fra media. Han takler det fint, men han er ikke den mest oppmerksomhetssyke. Det har gått greit, men vi prøver å skjerme oss litt. Vi prøver å være litt mer private.

– Er det et valg dere har tatt sammen?

– Ja, det har vi gjort. De fleste ser jo en del gjennom TV-serien «Team Ingebrigtsen», men vi vil være litt mindre med der også, forteller Mangen Cederkvist, som skal gifte seg med Filip neste måned.

Hun kan fortelle at bryllupsplanleggingen går bra.

– Det er jeg som har gjort det meste, egentlig. He-he. Filip har vel vært borte i åtte uker i sommer. Jeg må ha med meg søsteren min og foreldrene mine i stedet for Filip, men han er på en måte veldig interessert i bryllupet. Jeg føler vi er godt i rute. Jeg har brudekjole og han har faktisk fått seg en skreddersydd smoking som han gleder seg til å bruke, sier 24-åringen og ler.

Men før Filip får sin utkårede, skal han kjempe om medaljer i Berlin med to av brødrene som sine argeste konkurrenter. Startskuddet går klokken 21.50.