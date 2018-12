CREW WARHOLM: Andreas Thorkildsen (f.v. bak), Leif Olav Alnes og Amalie Iuel surrer rundt Karsten Warholm i forbindelse med en lang økt i Vallhall Arena uken før avreise til en treningsleir på Tenerife. Foto: Helge Mikalsen

Karsten Warholm: – Drittlei idrettsutøvere som sier de ofrer mye

VALLHALL ARENA (VG) Karsten Warholm (22) vedgår at han ikke alltid klarer å etterleve sitt ønske om å ta vare på kompisene, kjæresten og familien. Men Norges regjerende verdens- og europamester er tydelig på én ting.

– Jeg er drittlei idrettsutøvere som sier de ofrer så veldig mye. Du prioriterer for å få til det som er viktig for deg. Det dreier seg om en kort periode av livet. Jeg mener det er verdt det, sier Karsten Warholm til VG under et intervju i forbindelse med en lang treningsdag i Vålerengas Vallhall Arena.

Han ble verdensmester på 400 meter hekk for et drøyt år siden. Han senket sin personlige rekord enda en gang da han ble europamester i Berlin i august i år . Neste sesong er det friidretts-VM i Qatar som gjelder. Det er hjemmebanen til Abderrahman Samba (23) , som slo Warholm alle gangene de møttes siste sesong.

– Hva er planen din for å slå de du ikke slo siste sesong?

– Vi ser at noen har gjort enorme skritt. Men jeg vil ikke la meg friste til å gjøre ting som vil være dumt. Det handler om å holde hodet kaldt. Vi er klokkeklare i trua om at det langsiktige prosjektet vårt skal bære frukter, svarer Karsten Warholm.

Før han fortsetter:

– Det har det gjort allerede, med VM- og EM-gull. Det er en «blessing» (velsignelse): Vi har hatt suksess, men er fortsatt ikke der vi ønsker å være, sier han.

Bruken av «vi» går igjen. Det er trener Leif Olav Alnes, men også de tre barndomskompisene han har innlosjert i leiligheten sin i Nydalen, kjæresten Oda Djupvik og foreldrene Mikal Warholm og Kristine Haddal, som fungerer som manager.

Samt Andreas Thorkildsen (36). Den dobbelte OL-gullvinneren, verdensmesteren og europamesteren i spyd er turntreneren hans og tar ofte turen innom i andre sammenhenger også.

Alnes fremholder gjerne at han ikke ville tatt jobben, hvis det ikke var for at den var «verdibasert». På spørsmål hva han legger i det, svarer Karsten Warholm blant annet at «det er opplagt» at de driver med verdibasert trening.

De gjør det rent, som han uttrykker det. Det er snakk om trening og hardt arbeid; de tar «enorm avstand fra doping».

– Han sikter til måten vi samarbeider på. Vi har forståelse og respekt for hverandre. Vi gjør det sammen, som gründere. Vi splitter inntekten min. Det gir ham motivasjon og muligheten til å gjøre andre ting når han kommer hjem, forklarer Karsten Warholm.

Han sier også at han har et stort ønske om å være en lojal type på alle områder.

– Det gjelder alle mine relasjoner, og det var vi bevisst på etter at jeg vant VM-gull. At jeg ville få andre tilbud og en annen status. Jeg prøver å se alle rundt meg. Jeg har alltid likt nye opplevelser, men ikke glemt det aller viktigste: Trening og de nærmeste personene rundt meg, sier han.

– Men jeg kan komme til kort fordi jeg driver med noe så kynisk som sport. Det er ikke alltid jeg klarer å etterleve det jeg setter høyt, innrømmer han.

Det er her i intervjuet, etter følgende spørsmål fra VG, at han sier hva han mener om idrettsutøvere som uttaler at de ofrer så veldig mye:

– Det er mange som vil ta del i din suksess. Har du, for å si det slik, latt deg lede ut i fristelse?

– Nei, jeg har ingen konkrete eksempler på det. Ingenting har kunnet trumfe den hverdagen jeg lever i, svarer Karsten Warholm.