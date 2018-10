Pappa avslører drama blant Ingebrigtsen-brødrene før EM-suksessen

Gjert Ingebrigtsen avslører i en ny bok uro blant løpebrødrene da formen skulle spisses rett før EM-suksessen i Berlin.

24.10.18

Han beskriver hva som skjedde etter høydeoppholdet i St. Moritz og en hardøkt i Zürich – rett før startskuddet gikk i EM, der Jakob (den gang 17) tok gull både på 1500 og 5000 meter.

– I slike situasjoner blir det ofte uro i leiren. Også nå. Når det brygger opp til bråk, stenger Filip bare døra, mens Jakob ikke har noe han skal ha sagt. Henrik, derimot, setter seg opp mot nesten alt jeg sier og gjør, heter det i boken «Kunsten å oppdra en verdensmester», som Gjert Ingebrigtsen har skrevet i samarbeid med Frode Saugestad.

Han beskriver hvordan de tre brødrene Ingebrigtsen skulle drive konkurransesimulering i Zürich, under det som var den siste hardøkten før EM. 10 ganger 300 meter i konkurransefart.

– Så klarer Henrik å kødde til alt, skriver Gjert.

Poenget er at han løper altfor fort og derfor ikke kan fullføre øvelsen som planlagt. Han er helt utslitt etter bare to drag.

– Filip, som vanligvis er rolig og behersket, blir forbanna og gir broren klar beskjed: «Ett jævla ord, Henrik, om hvor vondt du har det allerede, så får du dra til helvete av banen så slipper vi å se deg.», heter det i boken, som blir utgitt på Aschehoug Forlag .

I boken omtales Gjert Ingebrigtsen som mannen mot strømmen, pappaen som nektet sønnene å ha kjærester, mannen som måler melkesyre hvert tiende minutt og laminerer treningsskjema så de ikke kan tukle med det.

– Jakobs store fremskritt viser at vår metode, Team Ingebrigtsens metode, fungerer. Det gir enorm trygghet. Vi har gjenskapt suksess gang på gang og presterer i verdenstoppen år etter år. Guttene vet at det kun er opp til dem selv om dette skal fortsette eller ikke, for jeg har lovet dem at jeg skal sørge for at de blir best i verden, fastslår faren og fortsetter:

– Men det har sin pris: Alt annet må komme i annen rekke, og de må gjøre som pappa sier.