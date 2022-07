1 / 4 Fotografen sto midt i banen under løpet. Fotografen sto midt i banen under løpet. Fotografen sto midt i banen under løpet. Fotografen sto midt i banen under løpet. forrige neste fullskjerm Fotografen sto midt i banen under løpet.

Fotograf sto midt i banen under VM-øvelse: − Kunne blitt dramatisk

Det gikk nesten galt under nattens VM-finale på 3000 meter hinder, da en kameramann tok seg ut på løpebanen for å få bedre vinkler i Eugene.

Ifølge BBC skulle kameramannen filme trestegsøvelsen som foregikk ved siden av.

– Det er håpløst. Vi ser jo noen som opererer kamera som ikke har vært veldig ofte på stevner og sliter litt med å henge med på det som skjer. Det har skjedd ved flere anledninger, men dette kunne potensielt blitt dramatisk, sa ekspertkommentator Vebjørn Rodal under NRK-sendingen.

Heldigvis gikk det bra med løperne, som spredte seg på hver side av den litt overivrige mannen med kamera.

– Jeg var litt bekymret for at han skulle bevege seg den ene eller andre veien, men heldigvis forsto han ikke hvor vi var før alle hadde passert, sier hjemmehåpet Evan Jager til New York Times.

Det gikk ikke like bra da Usain Bolt ble påkjørt av en kameramann på segway under VM i Beijing i 2015.

Usain Bolt ble meid ned av Tao Song. Verdens raskeste mann slo kollbøtte etter uhellet. Den forfjamsede fotografen så ikke ut til å skjønne hva som hadde skjedd. Folk strømmet til for å se til fotografen. Men jamaicaneren beholdt humøret. Etterpå hilste de på hverandre på medaljeseremonien.

Fotografen under nattens løp i Eugene sto med ryggen til feltet, og TV-bildene viste at én av utøverne forsøkte å klappe for å få fotografen unna.

– Det påvirker heldigvis ikke noe i løpet, så det må vi bare være glad for. Vedkommende har nok fått beskjed om ikke å gjøre det igjen. Det er en arrangørtabbe, men en tabbe som ikke får noen konsekvenser for resultatet, kommenterte Rodal.

Marokkanske Soufiane El Bakkali sikret VM-gullet på distansen, mens Lamecha Girma (Etiopia) og Conseslus Kipruto (Kenya) sørget for helafrikansk pall på øvelsen.

– Han må ha skjønt at vi kom, og det beste å gjøre i en sånn situasjon er å ikke flytte på seg, sier Mehdi Belhadj om situasjonen, ifølge franske Le Parisien. Franskmannen kom på 13. plass.

Det er første gang siden 2005 at en ikke-kenyaner vinner distansen i VM.