Enkelt VM-gull til Armand Duplantis - prøver seg på verdensrekord

BUDAPEST (VG) Den svenske stav-stjernen Armand Duplantis (23) tok VM-gullet like lett som alle ventet. Nå jakter han egen verdensrekord.

VG oppdaterer saken.

Svensken hoppet lett over 6,10 meter uten å rive på veien - det var mer enn nok til å bli verdensmester. Han har nå flyttet listen opp til 6,23 meter - en centimeter over verdensrekorden. Duplantis mislykkes på første av tre forsøk.

– Stav handler virkelig kun om denne mannen, sier NRK-ekspert Christina Vukicevic-Demidov.

Nærmest var filippinske Ernest John Obiena som kom seg over 6,00 - men rev på både 6,05 og 6,10 meter. Kurtis Marschall og Christopher Nilsen delte bronsen med 5,95 meter.

Norges håp Sondre Guttormsen eller Pål Haugen Lillefosse kom seg ikke videre fra forsøket her i Budapest. Men Guttormsen kunne lørdag glede seg over at han tok kravet til neste års OL i Paris på 5,82 meter under et stevne i Sverige.

I forkant av mesterskapet har det vært en ørliten tvil rundt storfavoritten etter at han ble slått i Monaco i den siste konkurransen før VM - og slet litt med skulderen.

Men da det gjaldt som mest i den ungarske sommerheten foran nesten 35.000 tilskuere, var Duplantis i en helt egen klasse. Duplantis står nå med to VM-gull, ett OL-gull og to EM-gull.

