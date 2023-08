JANTELOV: – I Norge vil vi helst at alle er like, vi liker ikke at noen stikker seg ut, sier Jakob til Tribune de Genève.

Jakob Ingebrigtsen: − Det er en veldig fin linje mellom arroganse og selvtillit

BUDAPEST (VG) Jakob Ingebrigtsen (22) mener egen bakgrunn gir ham en fordel i de største anledningene, mens han påstår andre konkurrenter blir skremte. Han sier kjæresten endret livet hans.

Det er med den sveitsiske avisen Tribune de Genève løpefenomenet fra Sandnes snakker om bakgrunnen og væremåten sin. Jakob Ingebrigtsen har store deler av sommeren vært på treningsleir i St. Moritz.

Søndag kl. 20.20 er det 5000-meterfinale i VM på NRK. Jakob Ingebrigtsen tok sølv på 1500-meteren onsdag. Han har trøblet med en vond hals og feber denne uken.

Gjennom dokumentarserien «Team Ingebrigtsen» har seerne fått følge utviklingen til Jakob fra å være «ungen som var stor i kjeften og ville vinne» til å bli en verdensstjerne i løping.

ENER: Jakob Ingebrigtsen på storskjermen før 1500 meter-finalen hvor det ble sølv. Tidligere i sesongen har han vunnet alt han har stilt opp i.

– Jeg sa aldri negative ting om konkurrentene mine, jeg fokuserte alltid på meg selv og var veldig egoistisk. Det er en veldig fin linje mellom arroganse og selvtillit. I Norge vil vi helst at alle er like, vi liker ikke at noen stikker seg ut, sier Jakob til Tribune de Genève.

Den sveitsiske avisen konstaterer: «Jakob Ingebrigtsen fascinerer like mye som han irriterer». De mener oppførselen og utseendet med mange tatoveringer gjør at Jakob Ingebrigtsen skiller seg ut i feltet.

STJERNE: Jakob Ingebrigtsen er et av de største navnene i friidretten.

I store mesterskap og løp mener Ingebrigtsen selv at han vokser.

– Familien vår har alltid vært en spiker som folk har prøvd å slå ned. Å vokse opp i et så konkurransepreget miljø gir meg en fordel i forhold til mine konkurrenter. Når jeg er i finaler, blomstrer jeg, mens noen motstandere er ganske skremt av begivenheten. Det er løpere som ikke kan se meg i øynene, sier Jakob.

Familiekonflikten omtales ikke i intervjuet. Brødrene Henrik, Filip og Jakob brøt samarbeidet med pappa Gjert som trener vinteren 2022.

I VM i Budapest har det fått en ny dimensjon – ettersom Gjert er trener for Narve Gilje Nordås. Gjert fikk ikke trener-akkreditering av friidrettsforbundet, men er i VM-byen boende med Nordås og Per Svela på et annet hotell enn resten.

Henrik Ingebrigtsen åpnet opp om familiekonflikten og ba om respekt i VG fredag. Han sa at lillebroren prøver å prestere i en situasjon som er uutholdelig.

Jakob Ingebrigtsen forteller til Tribune de Genève at han er lykkelig i sitt personlige liv, men at han ikke er fornøyd som idrettsutøver. Han vil ha flere medaljer og slå verdensrekorder.

Tross at han ikke er på jakt etter å få nye venner mens han reiser verden rundt på konkurranser, forteller han at også han trenger å tenke på noe annet enn det sportslige.

VIKTIG STØTTESPILLER: Elisabeth Asserson følger Jakob Ingebrigtsen fra tribunen i Budapest.

– Allerede som 11-12-åring brukte jeg bursdagene og feriene på trening i høyden. Ting endret seg totalt da jeg møtte forloveden min, Elisabeth, da jeg var 16. Hun er ikke en sportskvinne, og ga meg mye. Det hjelper å ha andre aspekter å tenke på utenfor idrett. Ting hun anser som viktig. Jeg er også en person som trenger relasjoner med andre. Selv om når vennene mine går ut, trener jeg.

Info Jakob Ingebrigtsen * Alder: 22 år (født 19. september 2000) * Klubb: Sandnes * Meritter: * OL (2021): Ett gull (1500 m) * VM (2022): Ett gull (5000 m), ett sølv (1500 m) * VM (2023): Ett sølv (1500 m) * VM innendørs (2022): Ett sølv (1500 m) * EM: Fire gull (1500 og 5000 m i 2022, 1500 og 5000 m i 2018) * EM innendørs: Fem gull (1500 m og 3000 m 2023, 1500 m og 3000 m i 2021, 3000 m i 2019), ett sølv (1500 m i 2019). * EM terrengløp: To gull (2021 og 2022). * Aktuell: Tok sølv på 1500-meteren i friidretts-VM i Budapest onsdag Vis mer

Elisabeth Asserson og Jakob Ingebrigtsen skal gifte seg i høst.

Jakob Ingebrigtsen er regjerende VM- og EM-mester på 5000 meter. Spørsmålet er hvordan formen er søndag kl. 20.20 etter sykdom?

– Han skal ha en kort økt litt senere nå i dag. Endelig svar får vi i kveld ..., svarer Håvard Tjørhom, toppidrettsansvarlig i forbundet, til VG i 11-tiden søndag.