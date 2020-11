TILBAKE PÅ TOPP: Karoline Bjerkeli Grøvdal har slått tilbake etter en marerittsommer. Her er hun fotografert under et medietreff i Oslo forrige vinter. Foto: Erik Johansen

Bjerkeli Grøvdals utrolige snuoperasjon: − Stolt over måten jeg har kommet tilbake på

Karoline Bjerkeli Grøvdal (30) måtte bryte sesongens høydepunkt og slet hele «drittsommeren» med skade. Noen måneder senere blir hun kåret til månedens kvinnelige utøver i Europa etter å ha smadret Ingrid Kristiansens 10 000-meterrekord.

Med utrolige 30.32 minutter på Hytteplanmila den 17. oktober smadret 30-åringen fra Isfjorden Ingrid Kristiansens gamle rekord på ti kilometer gateløp med hele 27 sekunder.

Det bare fem måneder etter at hun måtte bryte sesongens høydepunkt, «Impossible Games» på Bislett, og ble satt ut av skader gjennom hele sommeren.

Da var det ikke mange som ventet at Grøvdal skulle levere den høsten hun har gjort. Torsdag ble hun belønnet med «Månedens kvinnelige friidrettsutøver i Europa»-utmerkelsen.

– Kroppen trengte ikke så mange uker på å komme tilbake etter skaden, og det var veldig deilig. Hytteplanmila var et veldig viktig løp slik som sesongen min ble, både for selvtilliten min inn mot et nytt OL-år og for at folk ikke skulle avskrive meg helt, sier romsdalingen.

Fakta: Karoline Bjerkeli Grøvdal Født: 14. juni 1990 (30 år) Klubb: IK Tjalve Beste OL-resultat: 7. plass på 5000 meter i Rio-OL 2016 Aktuell: Slo Ingrid Kristiansens rekord på 10 km og kåret til månedens utøver i Europa Vis mer

I et lengre podkast-intervju med NRKs «I det lange løp» forteller hun om hvordan hun måtte blokkere alt ute for å komme seg tilbake.

– Jeg fikk jo virkelig testet tålmodigheten i sommer. Det var en prøvelse, det skal jeg innrømme. Jeg har aldri gått så lenge uten fremgang med skaden, så jeg fikk testet meg skikkelig. Det var en skikkelig drittsommer, sier Norges ubestridte løpedronning.

– Er du stolt over måten du kom tilbake på?

– Ja, jeg er stolt over måten jeg har kommet tilbake på. Jeg er stolt over hvordan jeg taklet sommeren, og at jeg fikk til det jeg gjorde i høst. Det er klart, sier hun.

Nå angriper hun en ny OL-sesong full av selvtillit og motivasjon, selv om hun er nødt til å holde seg i Oslo – der hun beskriver treningsforholdene som svært gode, til tross for at hun etter planen skulle vært på høydetrening i Flagstaff i november.

30-åringen forteller om et vell av positive tilbakemeldinger etter rekordløpet, og sier hun har fått «ganske mange» spørsmål om hvordan det egentlig var mulig å løpe så raskt så kort tid etter nevnte drittsommer.

– Det er ikke så lett å svare på, selv om jeg har holdt på med toppidrett i mange år. Trening er ferskvare, men jeg har et godt grunnlag og dermed kom jeg meg raskere tilbake enn da jeg var yngre, sier Karoline Bjerkeli Grøvdal, månedens friidrettsutøver i Europa.

