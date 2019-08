FORELØPIG STOPP: Henrik Ingebrigtsens mangeårige kjæreste og ektefelle Liva Børkja Ingebrigtsen vil ikke oppfylle hans ønske om flere barn før han har avsluttet toppidrettskarrieren. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Henrik Ingebrigtsen: Må legge opp for å få flere barn

SANDNES (VG) Henrik Ingebrigtsen røper overfor VG at han ønsker seg flere barn enn de to han har nå. Men kona Liva Børkja Ingebrigtsen krever at han legger opp før det kan bli aktuelt.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Jeg har fått lov til å holde på så lenge jeg vil. Men da har jeg fått som «svar» at det ikke blir flere unger på meg før jeg legger opp, svarer Henrik Ingebrigtsen (28) på VGs spørsmål om han og familien har kommet til en slags enighet om hvor lenge han skal få lov til å ha løpingen som levebrød.

Han sier, understreket av et bredt smil, at han forsøker å få ektefellen «på glid».

– Men det er det som er utgangspunktet nå. Hun orker ikke å være alene med tre barn mens jeg er ute på treningsleir, sier Henrik Ingebrigtsen før han skal løpe 3000 meter for Norge i lag-EM på hjemmebane i Sandnes søndag.

På Bislett 13. juni satte han norsk rekord på distansen - og selfie-rekord på æresrunden.

les også Jakob Ingebrigtsen: VM-dobbel kan ødelegge favorittdistansen

Filip Ingebrigtsen løper 5000 meter med start klokken 16.14 lørdag, Jakob Ingebrigtsen 1500 meter med start 16.54 lørdag. Lag-EM vises på NRK 1.

– Det kan være at jeg må kutte karrieren litt kort og få laget disse ungene, tilføyer han.

Til pressetreffet foran mesterskapet her i Sandnes kom han sammen med kona og deres to døtre Charlotte (8 md) og Olivia (20 md). På spørsmål om han når det gjelder familieekspertise har søkt råd hos far og trener Gjert Ingebrigtsen (53) - som har syv barn med Tone - svarer han spøkefullt at han gjerne skulle hatt «hans ordning».

les også Gjert Ingebrigtsen: Vurderer å si opp jobben og bare være trener

– Jeg prøver å lære opp Liva til å gjøre som mamma (Tone) og bare ta «alt», slik at Gjert får holde på med alt han vil. Men Liva har mer hun skulle ha sagt enn det mamma av og til har, sier Henrik Ingebrigtsen.

Lag-EM nivå to - Norge på 5. plass Etter første dag (fredag) av lag-EM «First League» (nivå to bestående av 11 nasjoner) ligger Norge på 5. plass med 14 poeng. Ungarn og Portugal topper tabellen med 17 poeng. To konkurransedager, lørdag og søndag, gjenstår. En nasjon rykker opp til nivå én, den såkalte Super League (12 nasjoner) - der Tyskland topper tabellen etter første dag, foran Frankrike og Hellas. Karsten Warholm har meldt forfall til lag-EM i Sandnes, der han skulle ha løpt 400 meter flatt. Norges regjerende verdensmester på 400 meter hekk ble syk onsdag, høyst sannsynlig som følge av matforgiftning. Vis mer

Med mer alvorlig mine vedgår han at «tunge dager» på hjemmebane, mens han er på en av mange og lange utenlandsopphold, kan gå utover treningutbyttet. Hvis Liva er sliten og ungene sure, trøtte og grinete, «kjenner» også selvfølgelig han «mer på det».

– Det kan gå utover humøret, og det er ganske stor sammenheng mellom humør og fysisk form. Det kan gjøre tunge perioder tyngre. Men stort sett har det gått ganske fint. Liva er veldig flink til å ta vare på ungene, selv om det er mye arbeid, sier Henrik Ingebrigtsen.

Storfamilien Ingebrigtsen har i stor grad vært til stede når Henrik, Filip (gift med Astrid Mangen Ingebrigtsen) og Jakob (samboer med Elisabeth Asserson) har deltatt i internasjonale mesterskap og konkurranser. Liva og barna vil imidlertid ikke sitte ringside i det Henrik løper 5000 meter i Doha i begynnelsen av mesterskapet i Persiabukten fra 27. september til 6. oktober.

– De har vært med før, men Doha er ikke aktuelt. Det er innkjøring i barnehaven og Liva skal studere mer enn på full tid fra høsten. Det er mye styr. Det er litt dårlig timing, sier Henrik Ingebrigtsen.

Da VG under inne-EM i Glasgow i månedskiftet februar til mars spurte Henrik Ingebrigtsen om ferske livet som to barns far hadde bydd på overraskelser, svarte han at «gjerne ville være med på alt» og hadde vanskelig for å si nei til familiehyggestunder - de gangene han strengt tatt burde gjort det.

– Jeg må kanskje lære meg å bli litt mer «drittsekk» og tenke mer på meg selv, uttalte han da.

Nå - seks måneder senere - sier han at han kanskje har vært det mange vil kalle «litt drittsekk» når han har vært borte seks til syv uker, og drar bort nye seks til syv uker.

– Jeg sliter litt hjemme, merker jeg. Når hun på to (Olivia) kommer inn på rommet om natten, klarer jeg ikke å motstå det, sier han.

– Pappa har ikke et eget rom som han kan liste seg inn i?

– Nei, så stort hus har vi ikke, svarer Henrik Ingebrigtsen - før han viser frem et ganske kaotisk bagasjerom i familiens stasjonsvogn.

Publisert: 10.08.19 kl. 11:09