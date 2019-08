Her er (f.v.) Henrik, Filip, Gjert og Jakob Ingebrigtsen på høydeopphold i St. Moritz. Logistikken hadde vært langt enklere for familien om de hadde fått anledning til å bruke høydehus i forberedelsene til VM og OL. Foto: Lise Åserud

Kommentar

NIF beskyldes for dobbeltmoral: Settes i sjakk av superfamilien

Familien Ingebrigtsen stiller makthaverne i norsk idrett et betimelig spørsmål om dobbeltmoral. Det fortjener et skikkelig svar.

Nå nettopp







Det er ikke første gang løpsspesialistene fra Sandnes utfordrer etablerte sannheter rundt hvordan norsk idrett styres.

Mens idrettsledere elsker å briske seg over hvor lineær de mener sammenhengen er mellom den norske idrettsmodellen og medaljene som vinnes, har utviklingen av Henrik, Filip og Jakob ikke helt vært i tråd med læren som predikes på Ullevaal.

Nå har det dukket opp et tema som skjerper tonen mellom familien og idrettsmakten.

les også Henrik Ingebrigtsen: – Kroppen dårligere enn jeg hadde håpet

Det er kraft i ordene «Det er så uetisk at det er kvalmende».

Det er karakteristikken Jakob Ingebrigtsen setter, i et intervju med Aftenposten, på rådende norsk idrettspolitikk på et spesifikt område.

Problemstillingen koker ned til et helt spesifikt spørsmål: Hvorfor er det tommelen ned for å simulere høyde, men tommel opp for å simulere varme?

Høydehus er nemlig forbudt, mens varmerom er et satsingsområde hos Olympiatoppen. Fremover skal utøvere bruke sistnevnte for å vende seg fysisk til hva som er i vente, blant under OL i Tokyo neste sommer.

les også Friidrettstoppene om løpernes like bekledning: – Dette er håpløst

I intervjuet med Aftenposten besvarer toppidrettssjef Tore Øvrebø kritikken med en ren formalistisk forklaring om hva som er lov og hva som ikke er lov i norsk idrett.

Men hvorfor det er slik, er Øvrebø ikke i nærheten av å besvare.

Så vidt undertegnede har registrert, har heller ikke andre idrettstopper kommet på banen for å forklare noe som fremstår veldig spesielt.

Det er altså norsk idrett selv som har tatt valgene her, både om et særnasjonalt høydehusforbud og om å etablere varmerommet.

les også Jakob Ingebrigtsen kranglet om Paris-løpet med Gjert: – Tvinger meg til å se langsiktig

Selv om temaet er krevende, burde så klar tale som den familien Ingebrigtsen kommer med, blitt møtt med en vilje til å gå inn i debatten og komme med ordentlige forklaringer.

For løperfamilien er høydehusforbudet, som ble vedtatt på Idrettstinget i 2001 og har overlevd omkamper, vanskelig å akseptere.

Det medfører ufrivillig reising i lange perioder, senest syv uker i St. Moritz, for å få høydeeffekt. Poenget med dette er at trening i tynn luft øker blodets evne til å transportere surstoff, og er noe man får nytte av når man er tilbake i lavere høyder.

Dette gir høydehus muligheten til å oppnå, uten å reise langt.

les også Gjert Ingebrigtsen: – Jeg er nok i overkant arrogant

Det sliter familien Ingrbrigtsen med å akseptere at de ikke får gjøre, ikke minst sett opp mot rommet som bokstavelig talt er inne i varmen.

Har de så rett til å reagere?

Det er mulig å argumentere med at høydehus er mer inngripende overfor hva som er fysisk naturlig enn et varmerom, men det poenget har faktisk høyst begrenset retorisk verdi.

Begge varianter handler om en bevisst forandring av fysiske forhold for å oppnå et spesifisert mål. Da er påstanden om dobbeltmoral en høyst relevant innvending.

Selve høydehusdebatten er krevende og politisert, og oppfatningene er ulike om hvor grensen går mellom etisk ansvarlighet og utidig paternalisme.

Men uansett hvor man står i den stadig tilbakevendende diskusjonen, som har vist litt av konfliktlinjene i norsk idrettsledelse, må de øverste lederne være mer aktive i ordskiftet når saker blir vanskelige.

Over helgen er det styremøte og påfølgende «Åpen time» for president Berit Kjøll, som har vært temmelig anonym etter av pr-bråket roet seg.

Det kan jo være en fin anledning til å gi familien Ingebrigtsen et godt svar på hvorfor simulering av høyde er fyfy, mens varme er flott.

For det er vel i NIF-ledelsens interesse å bevise at den rådende politikken ikke er «så uetisk at det er kvalmende»?

Publisert: 30.08.19 kl. 18:36







Mer om