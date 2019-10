SEIERSKVINNE: Sifan Hassan tok sin andre gullmedalje i årets VM i Doha. Foto: Martin Rickett / PA Wire

Suverene Hassan fortviler over dopinganklager: – Det gjør meg forbannet

Nederlandske Sifan Hassan (26) tok sin andre gullmedalje i årets VM. Etterpå tok hun et knallhardt oppgjør med kritikken hun har fått for koblingen til dopingutestengte Alberto Salazar (61).

For mindre enn 10 minutter siden







Etter seieren åpnet et intervju med NRK med å si at «etter mørke kommer det alltid lys». Deretter kom det en lang tirade mot de kritiske røstene mot Hassan og hennes kobling til den dopingutestengte treneren Alberto Salazar.

– Jeg ville bare vise verden at jeg er ren. Jeg kommer alltid til å være ren. Til den dagen jeg dør, sier Hassan til NRK.

Tidligere i mesterskapet tok hun gull på 10 000 meter, før hun lørdag fullførte en oppsiktsvekkende dobbel da løp inn til tidenes sjette raskeste tid og satte ny mesterskapsrekord på 1500 meter med tiden 3.51,96.

les også Stjernetrener dopingutestengt i fire år

Samarbeidet med Salazar, som nylig ble utestengt i fire år, har fått mange til å være skeptiske til Hassan.

– Det gjør meg forbannet folk tror at topputøvere alltid er dopet. Hvordan kan de tro at jeg er så dum at jeg doper meg eller noe sånt? Det er ikke bra for idretten. Eller for unge utøvere, sier Hassan.

– Kanskje du jukser

Den tidligere verdensmesteren på 1500 meter, Jenny Simpson (33), er blant de som har vært kritiske til de som samarbeider med Salazar.

– Jeg skal ikke være dommer og jury over hvem som jukser, men om du er tett tilknyttet med noen som soner en fire års utestengelse, og noen peker på deg og sier: Kanskje du jukser, da syns jeg ikke synd på deg, sier Simpson skriver Letsrun.com og legger til:

– Kanskje du jukser.

les også Amerikansk stjernekrangel om dopingutestengt trener

Det er ikke første gangen Sifan Hassan er nødt til å forsvare samarbeidet sitt med Alberto Salazar.

«Jeg vil understreke at etterforskningen omfatter perioden før jeg ble en del av Oregon-prosjektet og derfor ikke meg. Jeg var klar over de pågående undersøkelsene da jeg ble en del av laget og har alltid hatt ren samvittighet, ettersom at vi blir overvåket av USADA og Verdens antidopingbyrå (WADA)», skrev Hassan i en pressemelding tidligere.

– Nesten uforståelig

NRKs kommentatorer trodde nesten ikke sine egne øyne da de så Hassan sitt monsterløp lørdag.

– Det er det verste jeg har sett, kommenterte Jann Post.

Tidligere i VM tok den etiopisk-fødte jenta også gull på 10 000 meter. Lørdag var hun suveren, til tross for at det ble satt både amerikansk og kanadisk rekord bak i feltet.

– Det er nesten uforståelig at det går an å ha et så bredt register i løpingen sin, sa NRKs friidrettsekspert, Vebjørn Rodal.

Kenyanske Faith Kipyegon tok sølvet og satte nasjonal rekord med 3.54.22, mens eritreiske Gudaf Tsegay satte personlig rekord med 3.54.38.

Amerikanske Shelby Houlihan tok fjerdeplassen og satte også amerikansk rekord med tiden 3.54.99.

Publisert: 05.10.19 kl. 20:55







Mer om