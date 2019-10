KUNNE JUBLE: Jakob Ingebrigtsen kan smile sammen med foreldrene Gjert og Tone etter at det ble klart at han ikke ble disket på 5000-meteren forrige fredag. Foto: Norges Friidrettsforbund

Jakob Ingebrigtsens 13 ekstreme dager i Doha: – Unik tankegang

DOHA (VG) Jakob Ingebrigtsen (19) er den eneste som er igjen av pappa Gjerts risikoprosjekt i friidretts-VM. VG har sett nærmere på 19-åringens spesielle dager i Doha.

– De er unike i tankegangen. Tøffere enn de fleste. Men normalt sett er dette i tøffeste laget, synes jeg, beskriver Jack Waitz, friidrettsekspert og enkemann til den avdøde løpedronningen Grete Waitz.

– Men så er de også skrudd sammen annerledes enn de fleste, tillegger han.

Bildet av en sulten og lei Jakob Ingebrigtsen, som sitter på gangen og venter på dommen etter diskdramaet fredag for en drøy uke siden, viser starten på VM-kjøret. Uten mat og med uvisst utfall ble ventetiden en påkjenning.

Lange dager

VG kan publisere bildene fra «innsiden» etter forespørsel til Norges Friidrettsforbund.

– Han er 19 år. Han tåler det meste. I den alderen der er det mye som skal til for at du kommer på defensiven, kommenterer Waitz.

PÅ GANGEN: Jakob Ingebrigtsen sitter på gangen og venter på svar om han får løpe 5000-meterfinalen etter diskdramaet. En kamplysten Gjert Ingebrigtsen henger ved sønnen. Foto: Norges Friidrettsforbund

Fra «touch down» onsdag 25. september til «take off» mandag 7. oktober har Jakob Ingebrigtsen vært gjennom to 5000-metere og tre 1500-metere. Kroppen har aldri før vært så banket, ifølge pappa Gjert.

Jakob Ingebrigtsens VM-program Dag 1 (onsdag 25. sep.): Ankomst Doha Dag 2 (torsdag 26. sep.): Pressetreff Dag 3 (fredag 27. sep.): 5000 meter heat Dag 4 (lørdag 28. sep.): Konkurransefri Dag 5 (søndag 29. sep.): Konkurransefri Dag 6 (mandag 30. sep.): Finale 5000 meter Dag 7 (tirsdag 1. okt.): Konkurransefri Dag 8 (onsdag 2. okt.): Konkurransefri Dag 9 (torsdag 3. okt.): 1500 meter heat Dag 10 (fredag 4. okt.): 1500 meter semifinale Dag 11 (lørdag 5. okt.): Konkurransefri Dag 12 (søndag 6. okt.): 1500 meter finale Dag 13 (mandag 7. okt.): Hjemkomst Norge

En konkurransedag starter normalt med en kort morgenøkt.

Rundt to timer før start tar Ingebrigtsen-klanen som regel buss med politieskorte til stadion. Det føles tryggere enn personbiler i den kaotiske Doha-trafikken. Etter løpene er det intervjuer, nedjogging utendørs i sene kveldstimer og isbad.

Det blir sent før man kan krype til køys.

LUNSJ: Brødrene Filip, Jakob og Henrik Ingebrigtsen spiser lunsj på hotellet i Doha. Foto: Norges Friidrettsforbund

Lørdag dro Jakob og Gjert Ingebrigtsen fra hotellet i 11-tiden for å trene på et treningsstudio i nærheten. Rutinen er nokså fast ifølge Norges Friidrettsforbunds toppidrettssjef Erlend Slokvik: Det er korte økter på tredemølle, gjerne i 10.30-tiden før frokost.

– Dritflinke

En utfordring, som de færreste av oss kan skryte på oss å ha opplevd, er at tredemøllene går for sakte, «bare» 19,3 km/t, ifølge Gjert Ingebrigtsen. Han skulle gjerne hatt fart på 25–27 km/t.

– Det blir å skru møllen på litt motbakke og måke på, beskriver treneren, som «ikke gidder» å trene i 40 grader utendørs eller ta buss for å løpe på bane innendørs.

– Jeg tror at de er dritflinke til å bruke tiden sin. De finner steder å trene hvor det fungerer. De gjør det alltid så lettvint som mulig. Gjert er god på å finne løsninger, mener Jack Waitz.

I 12.15-tiden lørdag kom Gjert, Jakob og Filip tilbake til hotellet. Ifølge Gjert kunne Filip ha vært på vei hjem, men han vil støtte lillebroren så godt han kan. De bor på rom sammen, som de har gjort under hele VM. Det kan godt hende at Filip slår følge med Jakob under oppvarmingen søndag.

På konkurransefrie dager trener de igjen på kvelden. I mellomtiden: Mat, hvile og massasje. Olympiatoppens kostholdseksperter har sørget for at hotellet serverer det man trenger, som grøt og brød, men Norge har ikke med seg egen kokk.

«Regissør», organisator, trener, pappa og pressetalsmann, høvdingen Gjert Ingebrigtsen, som selv hevder han «bare» er med som støttekontakt, omtaler VM som et «eksperiment».

– Skal vi være så feige?

Det er ikke toppidrettssjef Erlend Slokvik helt enig i, siden Ingebrigtsen-familien også «doblet» i EM i Berlin i fjor.

Gamblingen skal gi svar på om metoden er liv laga i Tokyo-OL neste sommer.

– Skal vi være så feige at vi bare møter opp på én øvelse i OL, så er det forjævlig det og. Vi har prøvd å få med de andre til å løpe to distanser, så det blir litt mer fair, smiler Gjert Ingebrigtsen.

Å kjøre på med innendørssesong, terreng-EM i desember (slik Filip gjorde) og så en utendørssesong fra mai til oktober hadde vært «uhørt» for kort tid siden, mener treneren.

– Vi har aldri tatt et hvileskjær. Vi har løpt og løpt og løpt og løpt og løpt, og så dobler vi i VM i tillegg. Vi prøver litt, vi feiler litt, vi vinner litt og vi går på trynet litt, det må vi tåle, sier han.

Hvordan man trener opp 5000-meterløpere visste han visstnok «ingenting» om for kort tid siden. Han måtte prøve og feile. Foran pressen i Doha fleipet han denne uken med at langrenn rett og slett ble for lett, og mens han omtaler seg selv som «cocky», sier han:

– Hvis vi bare tar 1500-meteren, så blir det litt enkelt å ta de medaljene. Vi må tørre å ta noen utfordringer. Det er gøy, og guttene blir trigget av det.

PS: Jakob Ingebrigtsen løper finale på 1500 meter i VM søndag klokken 18.40 norsk tid. Den sendes på NRK.

Disse blir Jakob Ingebrigtsens konkurrenter søndag: Slik ser tolvmannsfeltet ut: Jakob Ingebrigtsen (Norge) Timothy Cheruiyot (Kenya) Taoufik Makhloufi (Algerie) Neil Gourley (Storbritannia) Craig Engels (USA) Kalle Berglund (Sverige) Marcin Lewandowski (Polen) Ronald Kwemoi (Kenya) Josh Kerr (Storbritannia) Youssouf Hiss Bachir (Djibouti) Matthew Centrowitz (USA) Jake Wightman (Storbritannia)

