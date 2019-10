Gjert Ingebrigtsen reagerer etter finaleløpet: – Spinnhakkende gale

DOHA/OSLO (VG) Etter å ha sett Jakob Ingebrigtsen løpe inn til 4. plass på 1500 meter, 26 hundredeler bak medalje, var det en betenkt pappa og trener Gjert Ingebrigtsen som møtte pressen.

– Det ble vanskelig. Det ble veldig vanskelig, sier Gjert Ingebrigtsen til NRK og TV 2 umiddelbart etter at 4.-plassen til sønn Jakob Ingebrigtsen (19) var et faktum.

– Det er noen der som helt åpenbart... Jeg vil helst ikke si for mye om forskjellige ting der. Men uansett, det ble en 5. plass og en 4. plass. Han er med og slåss om medalje både på 5000 og 1500, sier Gjert Ingebrigtsen.

– Hva kunne han ha gjort annerledes?

– Alle kan jo se at det er noe spinnhakkende gale... Spinnhakkende gale! Men sånn er det, svarer han.

– Det er tett i toppen, og det... Når det popper opp folk som aldri har vært i nærheten av noe tilsvarende... En 4. plass og en 5. plass til Jakob. I min bok er det medalje begge deler, men så er det ikke min bok som gjelder. Det er dumt at det ikke holder helt inn, utdyper han.

Jakob Ingebrigtsen kom på 4. plass, 26 hundredeler fra medalje. Timothy Cheruiyot var helt suveren, tok tidlig ledelsen og vant på tiden 3.29,26. Taoufik Makhloufi tok sølvet foran polske Marcin Lewandowski.

De to sistnevnte gjennomførte sine beste løp for sesongen, og det samme gjorde fem andre løpere i finaleheatet. Totalt ble det satt syv årsbeste løp på 1500-meterfinalen, hvorav fire var personlige rekorder.

– Hva tenker du om innsatsen hans, til Jakob Ingebrigtsen?

– Helt fantastisk. Jeg synes han er heroisk, og en veldig god representant for familien og landet. Han taper for folk han ikke skal tape for, og det er jeg helt enig i, sier Gjert Ingebrigtsen til VG.

– Han er veldig skuffet selv?

– Jo, men ikke for den grunnen du tror. Sannsynligvis en annen grunn. Han må få tid til å fordøye det, og verden er ikke rettferdig. Verden er fryktelig urettferdig. Man må ta opp kampen med alle de elementene som er der, samme hvor de kommer fra, sier han.

– Til å være i VM på 1500 meter, er det en ekstremt god tid. Det kan ikke være mange ganger man har løpt under 3.30 i et mesterskap! Det må tilhøre en tid vi ikke har veldig lyst til å snakke om, så det er ekstremt fort, og mer eller mindre solo. Det er ekstremt, sier Gjert Ingebrigtsen.

