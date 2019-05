OPTIMISTISK: En blid Karsten Warholm testet nytt dekke på Bislett, og var positiv før sesongstarten. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Slått i fem av fem i fjor: Warholm har tatt sjanser for å nærme seg Samba

BISLETT (VG) Karsten Warholm (23) ble i snitt slått med mer enn seks tiendedeler i fem strake dueller med Abderraham Samba (23) i fjor. Den norske VM- og EM-vinneren går offensivt til verks for å kunne slå Qatar-løperen i en sesong som ender i VM på hans hjemmebane i oktober.

– Med så sterke konkurrenter så tar vi sjanser. Det har vi gjort med godt hell denne vinteren. Man har trent mer, tynt kroppen enda mer enn jeg ville ha gjort dersom jeg var best. Jeg har tatt nye steg, Kroppen har tålt det veldig bra, sier Warholm til VG.

Han møtte onsdag pressen i forbindelse med åpningen av det nye banedekket på Bislett. Neste fredag sesongdebuterer han utendørs under Diamond League-stevnet i Stockholm hvor han møter Kyron McMaster, men ikke Samba.

– Jeg tenker mye mindre på duellen med Samba enn jeg gjorde i fjor. Han er dritgod, men akkurat nå føler jeg meg ganske bra selv. Så vi får bare gi det en sjanse, sier Warholm.

– Det er helt opplagt mulig å slå Samba, mener trener Leif Olav Alnes.

Men det var ganske umulig i 2018.

Warholm tapte fem Diamond League-dueller i løpet av 36 dager. Avstanden til hekkefenomenet fra Qatar var fra fire tideler til 1,08 sekunder. I snitt tapte Warholm Samba-duellen med 0,612 sekunder.

– Det er alltid frustrerende når du stanger og det ikke går helt inn. Men jeg har funnet roen og tenker at det blir som det blir. Jeg skal aldri gi opp, lover Warholm.

Warholm-Samba i 2018 31. mai (Roma) Samba 47,48 – Warholm 47,82 7. juni (Oslo) Samba 47,60 – Warholm 48,22 10. juni (Stockholm) Samba 47,41 – Warholm 47,81 30. juni (Paris) Samba 46,98 – Warholm 48,06 5. juli (Lausanne) Samba 47,42 – Warholm 47,94 Vis mer vg-expand-down

Abderraham Samba perset i Paris med 46,98 – den beste tiden siden Kevin Young satte verdensrekord med 46,78 i 1992. Ulsteinvik hadde på sin side klar fremgang, satte flere norske rekorder, og satte pers med 47,64 da han vant EM-gullet i Paris.

Likevel var nivået klart høyere enn da Warholm i 2017 vant VM-gull. Også Rai Benjamin (47,02) 3) Kyron McMaster (47,54) hadde bedre årsbeste enn vestlendingen.

– Jeg kjenner meg jævlig bra, sier han før møtet med McMaster i Sverige.

Samba sesongåpnet på 400 meter hekk i Shanghai 18. mai. Han slo Rai Benjamin klart og løp på svært gode 47,27.

– Skremt og skremt. Jeg visste at kom til å levere i det året han skal ha VM på hjemmebane visste jeg at han vil være i form. Jeg tror jeg kan løpe på tidene hans. Men spørsmålet er om det blir nå eller om det blir senere, sier Warholm.

– Er han mulig å slå?

– Det får vi håpe. Vi har jo tidligere sett at de som man ikke trodde skulle blitt slått, er blitt slått. Så vi får gi det en sjanse.

– Jeg er på en bedre plass enn jeg var i fjor og er ikke stresset for hva som skal skje, treningen går bra og det er bare å gå ut og levere. Sesongåpning er litt skummelt og kan slå begge veier. Men jeg trenger et løp hvor jeg kjenner at kroppen er på lag. Jeg vil selvsagt at det skal gå fort.

Han knuste konkurrentene og tangerte europarekorden da han vant gull på 400 meter i innendørs-EM i mars.

– Det ser veldig bra ut, sier trener Leif Olav Alnes. Han vil ikke forskuttere noe. Men bekrefter at treningen er økt både i intensitet og volum. Blant annet har Warholm løpt opp til 15 intervaller på 150 meter i høyt tempo på treningene.

