KOMPLIKASJONER: Svein Arne Hansen (73) har vært president i Det europeiske friidrettsforbundet de siste fem årene. Bildet er fra friidretts-EM i Berlin høsten 2018. Foto: Bjørn S. Delebekk

Svein Arne Hansens sønn: – Det er håp

Tilstanden til Svein Arne Hansen (73) – tidligere president i Norges Friidrettsforbund og nåværende president i Det europeisk friidrettsforbundet – er stabil etter hjerneslag og påfølgende komplikasjoner.

Det opplyser Svein Arne Hansens sønn og familiens talsperson, Philip Wilkens (42), til VG.

– Jeg ble engstelig da det oppsto komplikasjoner på sykehuset. Men det virker stabilt nå, og det er tegn til fremgang, sier Philip Wilkens.

Svein Arne Hansens sønn er kiropraktor, med praksis i Kristiansand.

Hansen, som i 24 år var sjef for det årlige internasjonale friidrettsstevnet på Bislett, hadde to dager tidligere kommet hjem til Norge fra en utenlandsreise da han for drøyt seks uker siden – søndag 15. mars – kjente at han, ifølge Philip Wilkens, ble slapp i venstre side av kroppen og fikk problemer med å artikulere seg.

Svein Arne Hansen reagerte raskt selv og ble fraktet til sykehus med en gang. Der ble det konstatert at han hadde fått hjerneslag. Senere pådro han seg ytterligere komplikasjoner, som nå er kommet under kontroll.

Sønnen forteller at legene nå karakteriserer Svein Arne Hansens tilstand som stabil, men også at det er en lang vei igjen før han vil være tilfredsstillende restituert. På spørsmål om han tror han vil bli liggende lenge, svarer Philip Wilkens at han i alle fall må gjennom en lang rehabilitering.

SØLVFEIRING: Svein Arne Hansen sammen med spydkaster Andreas Thorkildsen etter VM-sølvet i 2011. Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX

Han forteller at faren, som er innlagt ved Diakonhjemmet, sover mye og er våken i sekvenser. Da kan man få kontakt med ham. Han har kunnet sitte oppreist i sengen.

Svein Arne Hansen holdt et høyt aktivitetsnivå, med mange reisedager, i vervet som president for Det europeiske friidrettsforbundet, som valgte ham til sin øverste leder i april for fem år siden. Han ble gjenvalgt for en ny fireårs periode på samme tid i fjor.

Sønnen vedgår at han er «overrasket» over å se Svein Arne Hansen – som fyller 74 år neste uke – som pasient, etter å ha vært vant til å se ham i full vigør.

– Det er trist. Men jeg er optimistisk nå. Jeg tenker at det er håp, sier han.

Svein Arne Hansen var president i Norges Friidrettsforbund så å si fra årtusenskiftet og frem til han fikk ledervervet i Det europeiske friidrettsforbundet, som gir ham en plass i styret til Det internasjonale friidrettsforbundet (nå World Athletics). Det europeiske forbundet har tre visepresidenter. Bulgareren Dobromir Karamarinov vil etter alt å dømme bli president hvis ikke Svein Arne Hansen kan fortsette.

Publisert: 29.04.20 kl. 20:09

