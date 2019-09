Gjert Ingebrigtsen utelukker ikke medalje på 5000 meter

DOHA (VG) Gjert Ingebrigtsen (53) mener det vil være en oddsbombe av en annen verden hvis en løper fra et annet kontinent enn Afrika vinner VM-gullet på 5000 meter. Men han tror en av «guttane» hans kan knipe en medalje.

– Normalt sett er vi topp 10 i verden på 5000 meter. Vi er liksom ikke topp fem. Det domineres av Øst-Afrika, så ekstremt. Der er ikke vi i nærheten, svarer han på spørsmål om hvordan han vil reagere hvis en av hans tre sønner tar VM-gullet mandag kveld her i Doha.

Han viser til statistikken «for i år og de ti foregående årene». Det er løpere fra Kenya og Etiopia, samt kenyanske og etiopiske løpere som har byttet statsborgerskap, som topper den. Friidrettseksperter og oddssettere mener imidlertid at Jakob Ingebrigtsen (19), er god nok til å snyte afrikanerne for gullet - og stadig flere heller til at Filip Ingebrigtsen (26) kan gjøre det.

– De er godt forberedt. Det pleier vi å være. Det er ikke utelukket at de tar en medalje. Men normalt sett er det Øst-Afrika som «ruler» hele greia. Slik har det vært i mange, mange år, sier Gjert Ingebrigtsen.

Følg med på disse i finalen (pers og årsbeste i parentes) Jakob Ingebrigtsen (13.02,03/13.02,03) Nicholas Kimeli, Kenya (12.57,90/12.57,90) Telahun Bekele, Kenya (12.52,98/12.52,98) Paul Chelimo, USA (12.57,55/13.05,70) Muktar Edris, Etiopia (12.54,83/13.25,00) Birhanu Balew, Bahrain (12.56,26/12.56,26) Selemon Barega, Etiopia (12.43,02/12.53,04) Filip Ingebrigtsen (13.11,75/13.11,75)

Konfrontert med at de som lever av å sette odds mener noen annet, svarer han «de tar nok helt feil».

Gjert Ingebrigtsen tar likevel noen forbehold, med positivt fortegn. Han understreker at gull er usannsynlig, men tilføyer under pressemøtet med ham søndag at det får de ta når det eventuelt kommer.

– Guttane er gode i mesterskap, påpeker han.

Jakob Ingebrigtsen vant EM-gull på 1500 og 5000 meter som 17-åring i Berlin i fjor. Filip Ingebrigtsen vant bronsemedaljen på 1500-meter i London for to år siden. Henrik Ingebrigtsen tok seg, nærmest mot alle odds, til VM-finalen på 5000 meter etter et sterkt taktisk løp i kvalifiseringen her sist fredag.

– Det vil være en oddsbombe av en annen verden, mener jeg, hvis det kommer et annet menneske fra et annet kontinent (og tar gullet), sier han.

– Medalje tenker vi ikke på. Jeg vet ikke hva de (guttane) tenker, sier og tilføyer han også.

Til NTB sier han på sedvanlig spøkefullt vis at hans drømmescenario er at Henrik, Jakob og Filip «kommer fra det» uten diskvalifikasjon - det Jakob en stund var offer for etter kvalifiseringsheatet fredag - og uten varige mén. Og at de vil være godt fornøyd med det de har prestert.

Filip Ingebrigtsen sier på sin side til VG at ser på medaljesjansen som reell, på 5000 meter altså.

– På noen av utfallene jeg ser for meg, kan jeg ta medalje, sier han.

Norges nest siste europamester på 1500 meter mener sjansen «på papiret» er veldig stor på 1500-meteren (kvalifisering torsdag, semifinale fredag, finale søndag), fordi det bare vil være 12 løpere i finalen og det eventuelt «er mulig» å slå mange av dem.

Finalefeltet på 5000 meter består av 15 løpere, noen av dem er «alltid» i dårligere form. Noen har falt fra før start, og det er lettere å ha oversikt over hvilke løpsutviklinger som kan inntreffe.

– Det er en risiko å løpe 5000 meter først, og kanskje gjør det at medaljesjansen på 1500 meter blir mindre. Men det er en risiko jeg er villig til å ta. Jeg ville ha angret hvis jeg ikke tok den sjansen, sier Filip Ingebrigtsen.

