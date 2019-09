Disse skal kjempe om norske medaljer i friidretts-VM

GULL-UTTRYKKET: Her innser Karsten Warholm at han har løpt inn til VM-gull på 400 meter hekk i 2017. Foto: LUCY NICHOLSON / X90050

Klarer Karsten Warholm å forsvare VM-gullet fra London? Har «Team Ingebrigtsen» det i seg å slå kenyaneren Timothy Cheruiyot på 1500 meter? Og hvem er de andre nordmennene som kan blande seg inn i medaljekampen i Doha?

17 utøvere – tolv herrer og fem kvinner – er klare til å representere Norge i Doha, blant dem åpenbare og mindre åpenbare medaljehåp.

Sett med norske øyne får mesterskapet en pangstart med kvalifisering for både Karsten Warholm og «Team Ingebrigtsen» på henholdsvis 400 meter hekk og 5000 meter, fredag 26. oktober. Helgen er spekket med begivenheter og man finner norske medaljehåp i aksjon både lørdag og søndag, før enhver sportsidiot med respekt for seg selv skrur på skjermen for finalene på 400 mhk og 5000 meter mandag kveld fra 20.20.

Videre fortsetter mesterskapet med deltagelse fra blant andre Amalie Iuel, Tom Erlin Kårbø, Sondre Nordstad Moen ... Og så kan man selvfølgelig ikke overse 1500-meterfinalen der Jakob og Filip Ingebrigtsen skal angripe den «umulige» kenyaneren Timothy Cheruiyot på mesterskapets avslutningsdag, søndag 6. oktober.

Mer om hver enkelt utøver, medaljesjanser og konkurransetidspunkt finner du hvis du leser videre.

Kortdistanse

Karsten Warholm (23) – 400 meter og 400 meter hekk

Pers: 44,87 sekunder (norsk rekord/sesongbeste) / 46,92 sek.

Meritter: VM-gull, EM-gull, 13x NM-gull, 8x Diamond League-seirer

Norges utvilsomt største gullhåp – og favoritt til å hente hjem det edleste metallet fra langhekken. Hovedkonkurrenten – som vant samtlige dueller mot Warholm i 2018 – Abderrahman Samba (24), har slitt med skader denne sesongen og bestemmer seg ikke før tre dager før startpistolen går av (tirsdag). Neste utfordrer i køen er Rai Benjamin (22), som løp inn seks hundredeler bak nordmannen da Warholm stormet inn til 49,92 sekunder i Zürich i slutten av august. Warholm er påmeldt både 400 meter og 400 meter hekk i strid med det han fortalte VG i mars. Det er ikke dermed sikkert at han løper begge øvelsene, men han antydet i sommer overfor VG at han kom til å forsøke å «doble» igjen en eller annen gang, slik som han gjorde i EM 2018. Der ble det ble gull på hekken og sisteplass i finalen på 400 meteren. Hvor vidt han tør å gjøre det i et verdensmesterskap også, gjenstår å se.

400 meter hekk herrer innleder med forsøk fredag 27. september 19.30, semifinaler avholdes lørdag 17.05 og det avsluttes med finale mandag 21.40.

400 meter starter med forsøk tirsdag 1. oktober 15.35, forsøk gjennomføres onsdag 19.35 og finalen går fredag 4. oktober, klokken 21.20.

HEKKEHÅP: Amalie Iuel vant 400 meter hekk under Lag-EM i Sandnes tidligere i sommer. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Amalie Iuel (25) – 400 meter hekk

Pers: 55,15 sek. (NR/SB)

Meritter: 6x NM-gull

Iuel trenes i liket med Warholm av Leif Olav Alnes, og har satt norsk rekord på øvelsen inneværende sesong. Hun ligger rundt tre sekunder bak verdenstoppen, men mener selv hun kan nå finale om hun kniper ett sekund innpå verdensener Dalilah Muhammad. Det er også et krav fra Alnes at hun klarer. I slutten av august uttalte hun at hun føler seg «mer gjennomtrent og sterkere, både fysisk og psykisk», og at hun håpet på et snarlig gjennombrudd. En VM-finale ville definitivt kunne karakteriseres som et gjennombrudd, men da må hun først kvalifisere til semifinale og sannsynligvis gjøre sitt livs løp.

Forsøksheatene innledes tirsdag 1. oktober 16.30, før det fortsetter med semifinaler onsdag 20.05 og avsluttes med finale fredag 4. oktober 20.30.

Mellom- og langdistanse

Hedda Hynne (29) – 800 meter

Pers: 1.59,87 minutter

Meritter: 3x NM-gull

Hynne skulle egentlig kjempe om medaljer i fjorårets Berlin-EM, men trakk seg fra kvalifiseringen, da hun skjønte formen var for dårlig til å kunne hevde seg. Pollenplager var medvirkende til at 2018-sesongen ble en skuffelse for 29-åringen, som året før brøt tominuttersgrensen. Der ser imidlertid ut som skuffelsen er et tilbakelagt kapittel. Hun viste gryende form i italienske Rovereto for drøyt en måned siden, der hun løp inn til 2.00,53, og fulgte opp med tredjeplass under Diamond League-stevnet i Zürich på tiden 2.00,78 et par dager senere. Fortsetter pilene å peke i samme retning og det blir satt fart i kvalifiseringen, er Ingvill Måkestad Bovims norske rekord – 1.59,82 – innen rekkevidde.

Fredag 27. september, kl. 16.10, løper Hynne om videre deltagelse i VM. Semifinaleheatene løpes lørdag 18.15 og medaljene deles ut mandag 30. september, kl. 21.10.

Jakob Ingebrigtsen (19) – 1500 meter og 5000 meter

Pers: 3.30,16 / 13.02,03 min.

Meritter: 2x EM-gull, 5x NM-gull

Det er en umulig mann Jakob Ingebrigtsen må slå om han skal kunne krone seg som VM-gullvinner: Timothy Cheruiyot (23). Den brysomme kenyaneren har vært årets klart beste 1500-meterløper. Halsende bak finner man Jakob Ingebrigtsen og et halvdusin løpere som har vært og snust på de samme tidene, deriblant broren Filip. Far og trener Gjert Ingebrigtsen har uttalt at de tar ham i VM og at det er like store medaljesjanser på 5000 meter. Det gjenstår å se, men at mulighetene er til stede for flere Ingebrigtsen-medaljer er helt sikkert.

les også Jakob Ingebrigtsen foran finalen: Mener han har drømmegrensen inne

MEDALJEHÅP: Filip Ingebrigtsen (midten) og Jakob Ingebrigtsen (t.v.) er to av Norges fremste medaljehåp i mesterskapet. Foto: CHARLES PLATIAU / X00217

Filip Ingebrigtsen (26) – 1500 meter og 5000 meter

Pers: 3.30,82 / 13.11,75 min. (SB)

Meritter: EM-gull, VM-bronse, 3x NM-gull

Har ikke vært like skarp som Jakob på 1500 meter i år (nesten), men besitter fortsatt «familierekorden» – 3.30,01 minutter – som naturligvis også er norsk rekord på distansen. I Diamond League-finalen i starten av september endte han som tredjemann på distansen, like bak lillebror og Cheruiyot. Vebjørn Rodal uttalte da at det ville være fordelaktig for brødrene om det ble lagt opp til høy fart underveis. Filip er en av de heteste medaljekandidatene på 1500 meter, og kan fort melde seg på i den innledende 5000-meterøvelsen.

1500 meter med Jakob og Filip Ingebrigtsen starter med forsøk torsdag 3. oktober 21.00, fortsetter med semifinaler fredag 19.10 og finale søndag 6. oktober, kl. 18.40.

Henrik Ingebrigtsen (28) – 5000 meter

Pers: 13.15,38 min. (SB)

Meritter: 1x EM-gull, 2x EM-sølv, EM-bronse, 5. Plass i OL, 7x NM-gull

Henrik Ingebrigtsen har fått VM-oppladning ødelagt av skader og det er ikke lenge siden han var usikker på om han i det hele tatt ville delta. Eldstebror Ingebrigtsens smerter førte blant annet til at han måtte stå på flyet så å si hele veien hjem fra Zürich og at han sto over høydetrening med brødrene i St. Moritz. Som en konsekvens av plagene blir han ikke å se på «gjennombruddsøvelsen» 1500 meter. Han drar på ingen måte til VM som en medaljefavoritt, men skadetrøbbel til tross klarte han å presse frem 13.15,38 i juni. Selv om det er et stykke bak de aller beste og han lå lenger bak enn ønsket i Diamond League-finalen, virker det dumt å avskrive en mesterskapsløper av hans kaliber helt.

5000 meteren går av stabelen med – etter planen – alle brødrene fredag 27. september 18.55 og finalen avgjøres mandag 30. september 20.20.

Tom Erling Kårbø (30) – 3000 meter hinder

Pers: 8.27,67 min. (SB)

Meritter: 5x NM-gull

Én uke før fristen til å kvalifisere seg gikk ut, hadde Kårbø vært veldig nære (57 hundredeler), men fortsatt ikke klart VM-kravet på 8:29,00 minutter. Det klarte han på siste forsøk i Spania – etter et lite dytt i riktig retning fra Gjert Ingebrigtsen, ifølge NRK. Stord-løperen endte på 11. plass i EM, men vil sannsynligvis slite med å kopiere den plasseringen i VM-debuten. Konkurransen om de 15 finaleplassene er ekstremt høy og i tre av de siste fire mesterskapene har sistemann kommet med på tider fra 3:25-tallet og nedover. Det vil være en bragd om han skulle klare å komme seg med videre fra kvalifiseringen i ørkenvarmen.

Tirsdag 1. oktober 17.15 starter kvalifiseringen, fredag 4. oktober 20.45 løpes finalen.

LAG-EM: Karoline Bjerkeli Grøvdal vant 3000 meter under Lag-EM i Sandnes i august. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Karoline Bjerkeli Grøvdal (29) – 3000 meter hinder og 5000 meter

Pers: 9.13,35 (NR/SB) / 14.51,61 min. (SB)

Meritter: 11x NM-gull, 2x EM-bronse (3000mh/10 000m), 7. Plass OL (5000m)

Bjerkeli Grøvdal er blitt en veteran i den norske mesterskapstroppen – og har med seg to lodd til VM. Hun har 10. beste tid av de påmeldte i begge øvelser denne sesongen. De største mulighetene for å snuse på noe som ligner medaljekamp ligger nok i 3000 meter hinder, men hun viste tidligere i sommer at det bor en god 5000-avslutning i henne. Mye avhenger av om det blir høyt tempo fra start og tidlige splittelser eller om det blir en større gruppe som løper samlet store deler av distansene. Det siste vil være i hennes favør.

Bjerkeli Grøvdal innleder VM med 3000 meter hinder fredag 27. september, kl. 18.00 og løper etter planen finale mandag 30. september 20.50.

5000 meter avholdes 2. oktober og 5. oktober, henholdsvis klokken 17.25 og 20.25.

Sondre Nordstad Moen (28) – 10 000 meter

Pers: 27.24,28 (NR/SB)

Meritter: 3x NM-gull

Trønderen holder norgesrekorden på milen, halvmaraton og maraton, etter å ha slettet Are Nakkims 28 år gamle norske rekord på 10 000 meter for drøyt én måned siden. Den tiden har kun fire europeere kunne hamle opp med siden år 2000. Men det er det en del afrikanske løpere som har, og det er nok de som skal gjøre opp om medaljene i VM. Det blir utvilsomt spennende å følge Nordstad Moen i VM, men kanskje enda mer interessant hva som skjer på de lengre distansene fremover. 10 000 meteren i VM kommer på et beleilig tidspunkt, tre uker før han skal løpe halvmaraton i Valencia, der han smadret den norske rekorden på distansen for to år siden.

Startskuddet for herrenes 10 000 meter går søndag 6. oktober, klokken 19.00.

LANGDISTANSESPESIALIST: Sondre Nordstad Moen er klar for VMs 10 000 meter. Her under forsøkene på 5000 meter i London-VM for to år siden. Foto: David J. Phillip / TT NYHETSBYRÅN

Weldu Negash Gebretsadik (32) – Maraton

Pers: 2.09.14 timer

Meritter: Ingen

32-åringen fra Eritrea ble norsk statsborger i 2017 og fikk tillatelse til å konkurrere kort tid før fjorårets EM, der han endte opp med å bryte maratonløpet. NRK har tidligere skrevet at han ble oppdaget av en mosjonist da han bodde på asylmottak i Hurdal for åtte år siden. Han har vært en dominerende skikkelse i Birkebeinerløpet (syv seire siste åtte årene) og viste fin form da han løp 10-kilometeren under Oslo maraton på 29.21 minutter. Kommer neppe til å holde følge med de aller beste løperne i feltet, men det blir spennende å se hvordan han takler varmen og hva det gjør med tidene til utøverne i mesterskapet. For å unngå døgnets aller heteste timer, er øvelsen lagt til kvelds-/nattetid.

Startskuddet for maratonøvelsen går 22.59, lørdag 5. oktober.

Håvard Haukenes (29) – 50 kilometer kappgang

Pers: 4.42.50 timer (SB)

Meritter: 2x NM-gull, 4. plass EM, 7. plass OL

Kappgjengeren sier selv han er forberedt på «å gå i krigen» og tror det kommer til å bli et taktisk løp i Qatar-varmen, der konkurransen gjennomføres nattetid for å unngå de verste temperaturene. Haukenes satte personlig rekord i mars, men har slitt litt med skader i sommer. Såfremt ikke det har hemmet ham veldig mye, er det gode muligheter for en topp-ti-plassering. Selv om han leverte gode mesterskapsløp i fjorårets Berlin-EM og i Rio-OL i 2016, ønsker han ikke å si stort om ambisjonene før VM. Det er likevel nærliggende å tro at han ønsker å presse seg nok til at det skal kunne kjempes om medaljer.

Haukenes og de andre kappgjengerne går ut 22.30, lørdag 28. september.

Martin Roe (27) – Tikamp

Pers: 8228 poeng (NR)

Meritter: 2x NM-gull, 6. Plass EM

Norges mest allsidige idrettsutøver er rangert som nummer syv på verdensrankingen og viste under fjorårets EM at han kan prestere i mesterskap, der han var 159 poeng bak bronsevinner Vitalij Zjuk. Har 8037 som beste fra inneværende sesong, men siteres i BA på at han har slitt med sykdom foran alle tre konkurransene han har deltatt i 2019. Dermed har også 30 personer oppnådd bedre poengscore denne sesongen. Skulle han få ut sitt beste i VM, er han kapabel til å snike seg inn blant de ti beste.

Tikamp avholdes fra onsdag 2. til fredag 4. oktober.

Hoppøvelser

STAVHÅP: Sondre Guttormsen fotografert i Gävle i Sverige. Unggutten har slitt med en leddbåndsskade, håper på å kunne ta sats i VM. Foto: Christine Olsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Sondre Guttormsen (20) – Stavsprang

Pers: 5,80 meter (NR/SB)

Meritter: 2x NM-gull, 6. plass EM

Den unge stavkometen har allerede slettet Trond Barthels 22 år gammel norsk stavrekord og kvalifisert seg for OL i Tokyo neste sommer. Guttormsen leverte en solid mesterskapsdebut i fjorårets europamesterskap (5,75 meter) og demonstrerte at han er et medaljehåp for fremtiden. VM-oppladningen har ikke vært helt ideell og han sliter med en leddbåndsskade i satsfoten. Det kan fort være nok til vippe ham ut av en eventuell finaleomgang.

Guttormsen innleder med kvalifisering lørdag 28. september fra 16.30. Finalen finner sted tirsdag 1. oktober fra 19.05.

Lene Retzius (23) – Stavsprang

Pers: 4,50 meter (NR)

Meritter: 5x NM-gull

Retzius, noe så sjeldent som en stavhopper med høydeskrekk, satte norsk innendørsrekord i sommer da hun gikk over 4,51 meter under Lag-EM i Sandnes. Det var godt nok til å motta invitasjon til Doha-mesterskapet, ettersom kun 23 stykker klarte kravet på 4,56 meter og 32 utøvere skal konkurrere. Retzius’ årsbeste utendørs er 4,36 meter fra Luzern i Sveits. Marginene i damenes stavsprangkonkurranse de siste mesterskapene har vært små. I VM 2017 skilte ti centimeter gull (4,60m) og 12. plass og EM 2018 skilte samme differanse mellom gull (4,55m) og 11. plass. Finaleomgang kan være innen rekkevidde, dersom VM-debutanten presterer på sitt aller beste.

Stavkonkurransen avholdes fredag 27. september, 16.30 (kvalifisering) og 29. september, 19.40 (finale).

Kastøvelser

Eivind Henriksen (29) – Slegge

Pers: 78,25 meter (NR/SB)

Meritter: 10x NM-gull, 5. Plass EM

Sleggehåpet har slitt med skader store deler av karrieren, men har nå virkelig fått sving på kastene. Henriksen viste gryende VM-form i generalprøven fredag 20. september, der han landet et kast tre centimeter bak norgesrekorden sin og oppnådde to kast over 78 meter. Han er fortsatt et par meter bak de polske favorittene Pawel Fajdek og Wojciech Nowicki, som begge har vært over 80 meter i år, men seiler opp som en av kandidatene til å kjempe om medaljene med full klaff. Bak de beste er det jevnt og i London for to år siden sikret Nowicki VM-bronsen med 78,03 meter ...

Henriksens VM starter med kvalifisering tirsdag 1. oktober fra 15.30 (to puljer), og avsluttes med finale onsdag 2. oktober fra 20.40.

«STØRSTEMANN»: Ola Stunes Isene har gått opp over 10kg det siste året for å ta ytterligere steg mot verdenstoppen. Foto: STEPHANIE LECOCQ / EPA

Ola Stunes Isene (24) – Diskos

Pers: 67,78 meter (SB)

Meritter: 2x NM-gull

Drammenseren drar til VM som et av Norges fremste medaljehåp. Bronse mente vårt «største» håp var realistisk før Diamond League-finalen i Brussel, der han endte på 6. plass med et kast på 64,07 meter. Han er rangert som nummer fem på verdensrankingen og bak de to beste, svenske Daniel Ståhl (71,86) og jamaicaneren Fedrick Dacres (70,78), er det fem-seks utøvere som har levert årsbeste i samme sjikt som den norske 24-åringen. Har kastet stabilt bra over 64 meter siden august, men ikke nådd de samme lengdene som han gjorde på vårparten da han satte sesongbeste. Skrev nylig på Instagram at han hadde seks av tolv kast over 66 meter på trening – ett av dem på 67. Hvis det betyr at han har prikket inn VM-formen, kan det fort bli moro i Qatar.

Herrene skal ut i kvalifisering lørdag 28. september fra 15.15 (to puljer). Finalen avholdes dagen etter fra 20.25.

Beatrice Nedberge Llano (21) – Slegge

Pers: 71,43 meter (NR/SB)

Meritter: 4x NM-gull

Kasteren fra Bergen har vist fin fremgang siden hun bosatte seg i Tempe i Arizona, hvor hun kombinerer studier og idretten. Hun har slitt med skader siden april, noe som har hemmet forberedelsene inn mot mesterskapet. Det gjør at tankene om en god resultatmessig prestasjon er flyttet til neste års EM- og OL-sesong. Ambisjonene er senket fra finaleomgang til en «god debut» på den store scenen, men en finale er ikke utenkelig om hun får det til å stemme teknisk i ringen. Erfaringen hun samler fra mesterskapet, hennes første store, vil uansett komme godt med til senere.

Kvalifisering fredag 27. september fra 15.40 (to puljer), finale påfølgende dag fra 18.25.

