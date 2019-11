UTSATT FOR PRESS: Mary Cain under et friidrettsstevne i Iowa i 2016. Foto: Charlie Neibergall / AP

Grøvdal rystes av kollegaens slankehistorie: – Brutalt

Karoline Bjerkeli Grøvdal (29) er opprørt over historien til den amerikanske friidrettsutøveren Mary Cain (23), som nylig hevdet at trenerne ga henne beskjed om å bli «tynnere, tynnere og tynnere».

Mary Cain var et løpsfenomen fra Bronxville i New York, og som 17-åring i 2013 ble hun den yngste friidrettsutøveren som har representert USA i et verdensmesterskap.

Samme år signerte hun for det omstridte og nå nedlagte Nike-prosjektet «Nike Oregon Project», styrt av trener Alberto Salazar, som i oktober i år ble utestengt i fire år på grunn av brudd på dopingbestemmelsene.

De neste årene ramlet alt sammen.

– Jeg gikk til Nike fordi jeg ville bli den beste kvinnelige friidrettsutøveren noensinne. Isteden ble jeg emosjonelt og fysisk misbrukt av et system designet av Alberto og godkjent av Nike, forteller Cain i en video publisert av New York Times.

Selvmordstanker

Ifølge Cain ble hun overbevist av sine egne trenere om at hun måtte bli stadig tynnere. Når hun søkte hjelp, så var det ingen hjelp å få – fordi alle var Salazars venner og fordi svaret derfor alltid var det samme.

Systemet omtaler hun som «sykt».

– Jeg fikk selvmordstanker og jeg kuttet meg selv. Enkelte så at jeg kuttet meg selv, men ingen gjorde noe eller sa noe, forteller hun.

Den norske langdistanseløperen Karoline Bjerkeli Grøvdal reagerer sterkt på historien til den amerikanske jenta, som tross alt ønsker å løpe i mange år fremover.

– At hun føler seg så ille at hun skader seg selv og får selvmordstanker, da er det så ille som det kan bli. Trenere og folk i støtteapparatet må vite at de har en enorm påvirkingskraft, sier Grøvdal til VG.

GIR RÅD: Karoline Bjerkeli Grøvdal under kvalifiseringen på 5000 meter under VM i Doha i oktober. Foto: Bjørn S. Delebekk

Nike har kommentert anklagene slik ifølge AFP:

– Det er svært urovekkende anklager som ikke har blitt ytret av Mary eller foreldrene hennes tidligere. Mary forsøkte å bli med i et nytt «Oregon Project» på Albertos lag så sent som i april i år, og hun har ikke kommet med disse bekymringene som en del av den prosessen.

Nike legger til at de tar påstandene på høyeste alvor og at de vil snakke med tidligere «Oregon Project»-utøvere for å høre om deres erfaringer.

Cain forteller at hun ikke hadde mensen på tre år, og at mangel på østrogen førte til fem ulike benbrudd. Salazar ønsket, ifølge Cain, at hun skulle ta vanndrivende midler for å gå ned i vekt. Det er ikke tillatt.

– Han veide meg foran lagkameratene mine og hengte meg ut offentlig om jeg ikke hadde riktig vekt, forteller Cain.

Alberto Salazar har tilbakevist Cains påstander i en uttalelse:

– Marys far er lege, og begge foreldrene hennes var svært involvert i treningen, konkurransene og i helsen hennes i hele perioden hun ble trent av meg, forteller han.

– Ingen av foreldrene, eller Mary, tok opp noen av problemene som hun nå antyder skjedde da jeg trente henne. For å være tydelig, så har jeg aldri oppmuntret henne, eller presset henne, til å ha en usunn vekt.

Valgte å bruke sin stemme

Grøvdal beskriver det hele som «brutalt».

– En ting er at du hører om spiseforstyrrelse og kroppspress i samfunnet ellers, men her er det treneren, støtteapparatet og de nærmeste rundt henne som har skyld i det, og det er ikke greit, sier Grøvdal.

I helgen tok hun til Instagram for å fortelle at hun var opprørt og trist etter å ha hørt Cains historie. Kvinnelige utøveres kroppsbilde og kroppspress i idretten, er temaer som engasjerer henne.

– Jeg er ikke ung lenger, jeg er rutinert, og jeg kan kanskje bruke min stemme eller min erfaring til å råde unge utøvere og sette fokus på det.

Blant rådene hennes er å ikke sammenligne seg med andre utøvere, aldri akseptere at en trenere eller noen i støtteapparatet forteller deg hvordan du skal se ut og å omgi seg med riktige folk, folk som har kunnskap om emnet og som man kan snakke med.

