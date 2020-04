Maraton-Moen alene på hotell i Kenya: - Har regnet med at jeg kan bli dårlig

Under normale omstendigheter ville hotellet Sondre Nordstad Moen (29) bor på i Kenya krydd av utøvere. Men nå er den norske maratonløperen helt alene.

Da VG snakket med toppidrettsjef i friidrettsforbundet Erling Slokvik i starten av april, var Sondre Nordstad Moen isolert sammen med ti andre løpere. Nå er ti blitt til én – uten at sistemann høres ut til å tatt skrekken av det.

– Jeg har regnet med at jeg kan bli dårlig her. Jeg stoler på at om jeg blir dårlig, så tåler kroppen min det. Jeg får bare gi slipp på trening og ta det med ro til jeg blir helt frisk, forteller Moen, som gir et innblikk i livet i Øst-Afrika i filmen øverst i saken – som VG er blitt tilsendt av Nils Jørgen Forreløkken.

Moen trener stort sett alene, 2400 meter over havet, i byen Iten. Landets største byer, Nairobi og Mombasa, er i lockdown som følge av coronapandemien og det fører til at enkelte utøvere som befinner seg på andre steder i området ikke kommer seg hjem.

– Utviklingen de siste to-tre ukene viser jo at det vil eskalere her i Kenya også, tror Moen, som løp tidenes raskeste maraton av en europeer i desember 2017. Siden er den tiden slått.

Trønderen sier at han føler seg trygg og tar det med ro, men andre maratonløpere har fått merke opptrappingen i kampen mot coronaviruset.

I slutten av mars ble estiske Roman Fosti ble arrestert og innbrakt i syv timer fordi han løp sammen med andre. Sondre Nordstad Moen er så vant til å trene for seg selv at han neppe havner i klammeri med politi, mener han. Nå ser han for seg at hjemreisen, som egentlig er 7. mai, kan bli ytterligere utsatt.

– Jeg var veldig innstilt på at jeg skulle være her til slutten av april. Når situasjonen utviklet seg som den gjorde i i mars, så begynte jeg å tenke at det kan bli både juni og juli her, forteller Moen.

Han mener treningsforholdene er ideelle i forhold til de som ville møtt ham i Norge. Og det er viktig for motivasjonen hans. Uten OL i Tokyo å se frem til denne sommeren, er det viktig «å finne en balanse».

– Jeg tror alle blir litt satt ut. Blir litt preget. Føler kanskje at ting er kastet litt bort. Men igjen så har jeg jo tenkt til å holde på med dette i et par år til. Etterhvert vil jo coronapandemien slippe taket. Det blir jo løp før eller siden.

Han skulle egentlig løpt halvmaraton i Roma 8. mars. Det ble avlyst. Så skulle han løpe i Praha tre uker senere, men det løpet led samme skjebne. Da London Marathon – planlagt 28. april – ble avlyst, roet han ned treningen.

– Jeg har sluppet litt opp på kilometermengden og kjørt litt mer fart, forteller Moen, som nå «kun» ligger på 150–170 kilometer i uken.

