Warholm tok to NM-gull med nye «VM-våpen»

HAMAR (VG) Nytt NM-gull til Karsten Warholm (23). Og til VM i Doha kommer han godt skodd. Superløperen bekrefter at hans nye konkurransesko er laget av en «skomaker» i verdensklasse.

– Det er en biomekaniker i verdensklasse som står bak, og Puma har et team som vil høre på oss, sier Karsten Warholm til VG.

Han legger til at samarbeidet er ferskt. Og at de ikke har kommet «helt i mål» ennå. Men han påpeker at det har aldri har vært løpt så fort på langhekken i et par Puma-sko tidligere.

VÅPEN: Warholms nye Puma-sko skal gi ham det lille ekstra. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

Også på 400 meter uten hekk ble det NM-gull - uten tvil. 45,55 var ny mesterskapsrekord. Men han vil ikke si om det betyr at han vil vurdere å ikke «doble» - altså løpe både med og uten hekk - i VM i Doha om åtte uker. I VM er det først uten hekk, så med. Warholm har best medaljesjanser med hekk.

– Man må ha respekt for nivået og nivået i VM er skyhøyt. Det er ikke bare å levere i verdensklasse i dag etter dag. I dag følte jeg meg litt råtten, sier Warholm, som fredag vant gull på 400 meter med hekk.

Hilsen fra Pep

For 11 dager siden signerte han et meget lukrativ avtale med den verdenskjente utstyrsleverandøren Puma. I en presentasjonsvideo i Oslo ble han ønsket velkommen av blant andre Manchester City-manager Pep Guardiola.

– Mannen i skoene er viktig. Men det er også veldig viktig å ha det beste verktøyet, sier Warholm.

Etter fredagens oppvisning på 400 meter hekk ble hans sorte piggsko pakket i en eske, rullet inn i silkepapir, og fraktet bort av en kvinnelig medhjelper.

Etter knalltiden 47,43 (hans egen europarekord er på 47.12) var han i ekstase over at han for første gang i karrieren hadde maktet å knekke koden for langhekken med 13 skritt mellom samtlige hekker.

Ikke et alternativ

På spørsmål fra VG om hvordan han klarer å mobilisere til toppresultater hver gang han fyker ut av startblokken svarer han med et bredt glis.

– Det er ikke et alternativ å løpe dårlig. Jeg vil bare holde oppe flyten, sier Karsten Warholm.

Watholms superrekke på 400 hekk i 2019 47,12: London (europarekord). 47,33: Oslo . 47,43: Hamar. 47,85: Stockholm. Vis mer

– Jeg driver med en øvelse som innebærer ganske mye melkesyre. Den bruker tid på å komme ut av kroppen, og det er en påkjenning. Så det handler om at jeg må ha følelsen av å være hundre prosent klar - at jeg er restituert - og har nok overskudd for å gjøre det jeg kan best, sier Karsten Warholm.

Løpet frem mot VM i Doha (27. september til 6. oktober) - hvor Ulsteinvik-ekspressen er tittelforsvarer - er allerede lagt. Etter helgens NM på Hamar kommer EM-lag (Norge i 2. divisjon) i Sandnes neste helg før det blir Diamond League i Paris 24. august), Zürich (29. august) og finale i Diamond League i Brüssel (6. september).

