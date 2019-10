Gjert Ingebrigtsen: Ingen plan foran Jakobs gullkamp

DOHA (VG) Gjert Ingebrigtsen (53) er kjent som et logistikk-geni med stålkontroll på alt. Men foran 1500-meterfinalen søndag avslører han på langt nær har en klar plan for Jakob Ingebrigtsens (19) oppladning til gullkampen.

– Dere kan få se dagen i morgen (lørdag) for hvordan den ser ut på min treningsplan. Vil dere det? Nå skal jeg vise dere hvor eksperimentelt dette er, svarer Gjert Ingebrigtsen da VG spør om han kan fortelle hva Jakob Ingebrigtsen skal gjøre de neste timene.

Foran det norske pressekorpset ved gjerdene inn mot oppvarmingsbanen ved Khalifa stadion trekker han deretter opp mobiltelefonen fra lommen. En side med få stikkord lyser opp i Doha-natten.

– Ser dere «lørdag» der. Der står det TBD på morgenen, og så står det TBD på ettermiddagen, leser Gjert Ingebrigtsen fra «dagsplanen» for dagen før finaledagen.

TBD står for «to be decided». På norsk «gjenstår å se»/«ikke bestemt».

– Har ikke peiling, er Gjert Ingebrigtsens egen oversettelse – etterfulgt av egen latter og bifallende latter fra pressekorpset.

– Hva vi skal gjøre i morgen, må jeg tenke litt på, tilføyer han.

Litt mer alvorlig innrømmer han at «dette er helt nytt for oss». Han sier at de beveger seg i ukjent farvann, og at timene som gjenstår til Norges regjerende europamester skal forsvare familiens ære – ja, det vil nok gå på magefølelsen.

Han konkluderer delvis med at den del vil være overlatt til «flaks», når det gjelder det ene og det andre.

– Jakob sier at han har mer å gå på. Er du enig?

– Det sa Filip også (etter kval-heatet), svarer han retorisk på VGs spørsmål.

– Jeg vil jo gjerne tro at han har rett. Men han sier at forsøket (kval-heatet) og semifinalen gikk lett, og at han ikke kommer til å selge seg billig i finalen, tilføyer Gjert Ingebrigtsen.

På spørsmål om det liksom er litt gøy og samtidig risikofylt å ha en VM-finale på 1500 meter som et eksperiment, svarer han at han ikke føler at selve finalen er det. Det vil være en løpskonkurranse.

– Men hele pakken er et eksperiment, sier Gjert Ingebrigtsen.

– Så det er flaks som avgjør søndag?

– Nei, vi prøver så godt vi kan å la det bli dyktighet og treffsikkerhet og sånn. Men en del er overlatt til flaks, svarer han.

Konfrontert med at Filip Ingebrigtsen i pressesonen etter sin nedtur i semifinalen uttalte at han tror lillebroren kan ta medalje – men at «det neste», nemlig gull, krever litt flaks, responderer Gjert Ingebrigtsen slik:

– Det er klart. Vi er ikke der at vi snakker om medaljer eller noe. Nå skal vi bare prøve å stille med friske ben. Hvis han har det, vet vi at Jakob er en av verdens beste løpere nesten uansett distanse, sier han.

Han mener ikke at doblingen 5000 meter og 1500 meter var et skremmeskudd for Jakob. For Filips del må «Team Ingebrigtsen» gå igjennom det, som han uttrykker det, og prøve å bli «enige med oss selv» om hva som skjedde.

– Det er ikke sikkert doblingen er skyld i det, for det var Jakob som gikk «all in» på 5000-meteren, sier han med tanke på at Filips muskulatur i praksis sluttet å fungere på oppløpet i semifinalen på 1500 meter.

Gjert Ingebrigtsen bekrefter på spørsmål fra TV 2 at Jakob vil måtte hanskes med mange spurtsterke konkurrenter i finalen søndag. Han vil imidlertid ikke legge seg bort i taktikken hans. Det gjør han angivelig aldri, og den avgjør «de» selv.

