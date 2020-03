I VERDENSTOPPEN: Sleggekaster Eivind Henriksen og diskoskaster Ola Stunes Isene mister sine eneste virkelige inntekter fra sporten på grunn av corona-krisen. Foto: Bjørn Steinar Delebekk, VG/Erik Johansen, Scanpix

Tøff tid for norske friidrettshåp – ikke krav på NAV-hjelp

Halvparten av Norges beste friidrettsutøvere vil få økonomiske problemer på grunn av corona-avlyste konkurranser og bortfall av premiepenger – som de ikke kan få kompensert hos NAV. Årsak: De kan ikke permitteres.

Nå nettopp

Det bekrefter toppidrettssjef Erlend Slokvik i Norges friidrettsforbund.

– Det dreier seg om ti til 15 utøvere. De vil få problemer uten inntekter fra det de tjener på konkurransene. Det utgjør omtrent like mye som de får fra oss. Selv om de er topp seks til åtte i verden, har de ingen kommersielle inntekter, sier Erlend Slokvik til VG.

– Premiepenger og startpenger utgjør 100.000 til 200.000 for en del av dem, forklarer toppidrettssjefen.

Han har ansvar for 29 eliteutøvere på friidretts-landslagene (se faktaboks). Det beste, «Team Tokyo», med 16 utøvere, «Team Paris» med syv utøvere og para-landslaget med seks utøvere. 19 av dem er blant Olympiatoppens stipendutøvere (120.000, 70.000 og 60.000 kroner). Disse inngår i den totale støtten utøverne får fra friidrettsforbundet i form av driftsbudsjetter.

29 landslagsutøvere friidrett Elitelaget Team Tokyo: Sigrid Borge, Karoline Bjerkeli Grøvdal, Sondre Guttormsen, Håvard Haukenes, Eivind Henriksen, Hedda Hynne, Filip Ingebrigtsen, Henrik Børkja Ingebrigtsen, Jakob Ingebrigtsen, Ola Stunes Isene, Amalie Iuel, Sondre Nordstad Moen,Isabelle Pedersen, Martin Roe, Marcus Thomsen, Karsten Warholm. Elitelaget Team Paris: Weldu Gebretsadik, Ingar Kiplesund, Tom Erling Kårbø, Beatrice Nedberge Llano, Lene Retzius, Sven Martin Skagestad, Jonathan Quarcoo, Para-landslaget: Team Tokyo Para – prioritert landslag:

Salum Kashafali, T12 – nedsatt syn

Ida-Louise Øverland, T47 – nedsatt funksjon i en arm

Ida Yessica Nesse, F44 – nedsatt funksjon i en fot Team Bydgoszcz Para – finalekandidater EM:

Vegard Sverd, T13 – nedsatt syn

Hanne Eriksson, T54 – ryggmargsskade

Ann Selda Deliler, T63 – låramputert Vis mer

les også OL-håp frykter portforbud – har kjøpt tredemølle

Forbundet har også kontrakt disse utøvernes totalt rundt 20 trenere, som er selvstendig næringsdrivende gjennom enkeltmannsforetak. Ingen er ansatt av forbundet. I motsetning til lagidrettsutøvere i fotball, håndball og ishockey kan de derfor ikke bli permittert.

– Det stemmer. Vi er selvfølgelig avhengig av premiepengene. Når de faller bort, står vi mest på bar bakke. Og vi har ikke NAV å falle tilbake på, sier sleggekaster Eivind Henriksen (29).

Han tok 6. plass i friidretts-VM i Doha i fjor høst, 81 centimeter bak sølvmedaljevinneren. Han var ranket som nummer ni i verden og nummer åtte i Europa i 2019. Han mottok da totalt 130.000 kroner i premiepenger. Han «vil ikke gå inn på» hvor stort driftsbudsjett han har for denne sesongen.

les også Irritert Slegge-Henriksen slått av dopingtatt sølvvinner

Men han understreker at det ikke er å betrakte som lønn. Pengene – inkludert 70.000 fra Olympiatoppen-stipendet – kan bare brukes på faktiske utgifter knyttet til trening og konkurranser.

Premiepengene er hans faktiske lønn som friidrettsutøver.

Diskoskaster Ola Stunes Isene (25) tok 10. plass i VM. Han var nummer fire i Europa og fem i verden på årsbeste listen i 2019. Han tjente nær 200.000 kroner i startpenger og premiepenger sist sesong.

– Det blir absolutt merkbart for meg. Men akkurat nå går det greit. Jeg har oppsparte midler fra i fjor, sier Ola Stunes Isene, som har vært utøver på heltid de siste to årene .

les også Norges «største» VM-håp: Opp 10 kilo på ett år

Han understreker at det er veldig mange mennesker som er mye vanskeligere stilt enn ham «i den merkelige situasjonen vi er i». Stunes, som bor på en gård ved Drammen, har imidlertid allerede begynt å se etter en sivil jobb. For å ha noe å gjøre – i disse tider – og bøte på null premiepenger.

– Det er gartnerier rundt Lier som har problemer med å få inn sine vanlige (utenlandske) sesongarbeidere. For min del gjør det ikke noe om det dreier seg om hardt arbeid, sier han med tanke på at det kan bli lenge til han må gjøre seg klar til å konkurrere igjen.

Eivind Henriksen sier at han foreløpig vil «overleve» ganske greit. Han jobber sivilt 60 prosent ved siden av jobben som friidrettsutøver. Han er foreløpig ikke permittert fra den siste nevnte i «Møller logistikk», der han tar imot biler fra fabrikken i Tyskland - som nå er corona-stengt.

Han har ingen sponsorinntekter å snakke om.

les også Karsten Warholm dobler nok en gang i EM: – Jeg elsker utfordringer

Eivind Henriksen har allerede snakket med friidrettsforbundets toppidrettssjef Erlend Slokvik om fremtiden uten konkurranseinntekter. Syv konkurranser i den internasjonale stevneserien Continental Tour, som sleggekasterne er en del av, er allerede utsatt eller avlyst, OL er utsatt ett år og friidretts-EM i Paris i august vil etter alt å dømme bli utsatt eller avlyst.

Erlend Slokvik forteller at utøvernes driftsbudsjetter ikke vil bli redusert. Trener-avtalene vil bli oppfylt. Selv uten en eneste konkurranse i 2020 vil de beholde budsjettene sine. Slokvik vil uansett be Olympiatoppen og Norges idrettsforbund om hjelp til å sørge for landslagsutøverne som uten faktisk inntekt snart vil møte økonomisk tøffe tider.

les også Olaf Tufte etter OL-nyhet: – Jeg kan ikke fortsette slik det er nå

Han påpeker at regjeringens foreløpige redningspakke på 600 millioner kroner til idretten ikke er beregnet å tilfalle utøverne. Han sier at Norges aller beste og mest profilerte friidrettsutøvere «vil klare seg», men at også de vil merke bortfallet av startpenger og premiepenger. Det han «sparer» i sitt budsjett som følge av null konkurranser og reiser, kan gå til utøverne som nå vil havne i økonomisk knipe.

Friidrettspresident Ketil Tømmernes opplyser at toppidrettssatsingen står høyt opp når forbundsstyret torsdag skal diskutere en prioriteringsliste. Forbundets generalsekretær Kjetil Hildeskor forteller at 18 ansatte på heltid og deltid i forbundets administrasjon er varslet om at de kan bli permittert.

Publisert: 27.03.20 kl. 11:09

Fra andre aviser