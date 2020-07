HYGGELIGERE TIDER: Isabelle Pedersen ble gjenstand for grundig feiring under Bislett Games 2019. Et par måneder senere sa hun takk for seg, og et skikkelig comeback kan drøye til neste år. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Hekke-Isabelle kan droppe denne sesongen også

Isabelle Pedersen (28) avsluttet forrige sesong lenge før friidretts-VM i Doha. Nå dropper norgesrekordholderen på 100 meter hekk etter alt å dømme denne sesongen også.

Nå nettopp

Det forteller hennes manager Mario Bassani.

– Vi har ingen planer om at hun skal starte i noen konkurranser i august eller september, eller denne sesongen, sier for tiden Sverige-bosatte Bassani i dette telefonintervjuet.

På spørsmål om Isabelle Pedersen vil delta i friidretts-NM i hennes hjemby Bergen 18. til 20. september, svarer han «jeg tror det» – med forbeholdet «vi får se» og «ærlig talt, henger alt i luften».

VG har ikke fått kontakt med Isabelle Pedersen.

les også Pedersen tok bevisst mediepause: – Har gjort meg godt

Ifølge manager Mario Bassani trener hun imidlertid fortsatt i Oslo. I henhold til før corona-planen, skulle hennes amerikanske trener ha kommet til Norge i sommer. Nå har de ikke sett hverandre siden hun forlot treningsbasen i Los Angeles for å delta i «Impossible Games» på Bislett 11. juni.

Etter Bisletts normale Diamond League-stevne sommeren 2018 var saker og selfies mer på stell for Pedersen:

For snart to måneder siden havnet korthekkspesialisten sist (4. plass) i den uortodokse øvelsen 200 meter hekk, to sekunder bak vinneren Line Kloster, etter å ha «tatt feil» av hekkestørrelsen i «Impossible Games». Nær ett år etter at hun besluttet å avbryte 2019-sesongen – lenge for VM i Doha – for å konsentrere seg om 2020-OL.

les også Isabelle Pedersen dropper VM og avslutter sesongen

Som ikke ble noe av etter at corona-pandemien også lammet idrettsverdenen.

– Hun har vært borte fra treneren sin lenge. Men hun er ikke i en situasjon der hun må konkurrere, sier Isabelle Pedersens manager.

Isabelle Pedersen siste store internasjonale konkurranse med «Norge» på brystet var friidretts-EM i Berlin høsten 2018:

Mario Bassani tilføyer at planen, før corona-viruset gjorde seg gjeldende, var å «sette opp en hyggelig» sesong for henne. Hun hadde ifølge Bassani et veldig godt forhold til sin nye trener, profesjonelt og privat, og han hevder at han aldri har sett Norges OL-håp på 100 meter hekk mer fornøyd.

les også Friidrettsstjernenes oppgjør med rasisme: – Det er personlig

– Hun har fortsatt en positiv innstilling, og hun vil være klar når alt er klart igjen, sier Mario Bassani.

For øyeblikket er det etter alt å dømme et stykke igjen til det. Visumkontoret ved USAs ambassade er stengt.

– Uansett ville hun antakelig ha blitt stoppet på grensen inn til USA, påpeker friidrettsmanageren.

En LA-retur er for Isabelle Pedersen derfor i det blå, selv om hun håper det kan skje i oktober eller november.

– Jeg håper ting blir bedre da, sier vordende tvilling-far Bassani – og tilføyer at «alle sliter»; utøverne, trenerne, sko-produsentene og managerne.

PS! Karsten Warholm og brødrene Ingebrigtsen skal delta i sesongens første tilnærmet ordinære Diamond League-stevne i Monaco 14. august. Kvartetten, pluss antakelig Amalie Iuel og stavhopper Sondre Guttormsen, vil også antakelig stå på startstreken i Stockholms Diamond League-stevne 23. august.

Publisert: 29.07.20 kl. 15:48

Fra andre aviser