Warholm suveren i Paris: – Tiden er sinnssykt bra

PARIS/OSLO (VG) Karsten Warholm (23) vant overlegent igjen og løp inn til sin nest beste tid noensinne.

Under lørdagens Diamond League-stevne i Paris klokket han inn på 47,26 på 400 meter hekk.

– Det er stor idrett, sier Warholm-trener Leif Olav Alnes til VG.

Fra bane syv løp Warholm opp i ryggen til Kyron McMaster i banen utenfor allerede 200 meter ut i løpet. Til slutt var Warholm også helt overlegen i mål, der han var 14 hundredeler bak hans egen europeiske rekord på 47,12. Nå har Warholm tre løp i karrieren på 47,33 og bedre.

Med tiden 47,26 var han 1,04 sekund foran franske Ludvy Vaillant. Kyron McMaster ble nummer tre ytterligere tre hundredeler bak.

Kl 20.35 løper forøvrig Ingebrigtsen-brødrene 1500 meter i Paris.

– Tiden er sinnssykt bra, noe av det beste som har blitt gjort på 400 meter hekk, sier en fornøyd Warholm til VG.

Han var meget fornøyd med løpet der han igjen var langt bedre enn på sitt beste i løpet av fjoråret.

– Det som er sinnssykt er at jeg er så stabil, fortsetter hekkeløperen til VG, som samtidig avslører at han brukte løpet til å teste ut ting som en forberedelse til VM i Doha.

Før Diamond League-stevnet på Stade Charléty var Warholm ubeseiret denne sesongen. Han hadde vunnet alle sine løp på langhekken med 1,4 sekunder eller mer. Før start mente NRK-ekspert Vebjørn Rodal på kanalens sending at Warholm kunne løpe under 47 sekunder for første gang.

– Dette var ekstremt bra, og han har stabilisert seg på veldig gode tider, sa trener Alnes om prestasjonen.

les også Warholm om drømmegrensen: – Jeg banker på døren

Og de fire konkurransene han hadde løpt på 400 meter hekk før løpet i Paris har alle vært under 48 sekunder:

30. mai i Stockholm: Seier på 47,85, 1,40 sek foran Tj Holmes

13. juni på Bislett: Seier og europeisk rekord på 47,33 – 1,78 sek foran Thomas Barr

20. juli i London: Seier og europeisk rekord på 47,12 – 1,81 sek foran Yasmani Copello

2. august på Hamar (NM): Seier på 47,43 – 3,54 sek foran Andreas Bakketun.

Og før sesongens femte hekkeløp var det god stemning i Paris:

Uten de to største rivalene på startstrek var Karsten Warholm storfavoritt før løpet i Paris. For det er kun amerikanske Rai Benjamin og Abderrahman Samba som har vært i nærheten av Warholms årsbeste i verden på 47,12 denne sesongen. Men de tre beste på 400 meter hekk har ikke møttes denne sesongen.

Tidenes beste 400 m hekk 1) Kevin Young – 46,78 2) Abderrahman Samba – 46,98 3) Ed Moses – 47,02 3) Rai Benjamin – 47,02 5) Bryan Bronson – 47,03 6) Matete Zam – 47,10 7) Karsten Warholm 47,12 Vis mer

Benjamin har ikke konkurrert utenfor USA siden 6. juni og Samba har slitt med en skade på baksiden av låret, som gjør at VM er i fare. Warholm hadde selv bare løpt tre internasjonale stevner før Diamond League-stevnet i Paris. På samme stadion og samme stevne endte han på 3. plass i fjor – bak Samba med tidenes andre raskeste tid 46,98 og Kyron McMaster på 47,54. Warholm løp da på 48,06.

Nå var Warholm tilbake etter matforgiftningen som gjorde at han måtte stå over Lag-EM i Sandnes. Han var imidlertid tilbake til trening noen dager etter forfallet. Under lagkonkurransen i Sandnes skulle Warholm ha løpt 400 meter flatt.

Norges regjerende verdensmester lovpriste det nye banedekket på Stade Charléty etter å ha testet det fredag, og uttalte at mange ville få en positiv overraskelse.

Ps! Karsten Warholm og Leif Olav Alnes vil antagelig reise til Qatar kort tid før mesterskapsstart. De mener det ikke er behov for en lengre akklimatiseringsperiode. VM-stadion har et hypermoderne luftkondisjoneringsanlegg. Det vil sørge for at utøverne til enhver tid konkurrerer i 24 til 26 graders varme.

Oppvarmingen foran konkurransene vil foregå innendørs.

Publisert: 24.08.19 kl. 20:07 Oppdatert: 24.08.19 kl. 21:14