Warholm hyller treneren etter ny supertid: – Han gir meg mye i livet

PARIS/OSLO (VG) Karsten Warholm (23) vant overlegent igjen og løp inn til sin nest beste tid noensinne. Etter hyllet han sin trener Leif Olav Alnes overfor internasjonale medier i pressesonen.

– Det går dypere enn idretten, svarer han på spørsmål og forholdet mellom ham og Alnes.

– Vi deler rom og har dype samtaler, og vi kjenner hverandre veldig godt. Han gir meg mye i livet. Han er en jeg kan stole på, og han er en veldig, veldig god trener. Det er antakelig vår hemmelighet, tilføyer Karsten Warholm etter å ha ledet løpet så å si fra første ti siste hekk - og blitt klokket inn til 47,26 på 400 meter hekk.

Det er 14 hundredeler bak hans egen europeiske rekord på 47,12. Nå har Warholm tre løp i karrieren på 47,33 og bedre.

– Du sa at dere deler rom? spør en kvinnelig reporter.

– Ja, jeg gjorde det. Men ta ikke dette «the wrong way». Vi har separate senger, svarer Warholm og høster igjen latter blant spørsmålsstillerne.

Han forteller dem at de to ser filmer og serier sammen. Den siste på programmet er «Band of Brothers» (Krigens brorskap, på norsk). Han sier også at Alnes bare sover tre til fire timer per natt, mens han selv har ni til ti timer på øyet - og at han noen ganger kan høre treneren «klikke» med stoppeklokken sin gjennom natten.

Warholm sier også at han ønsker å være en som gir folk noe (positivt) å glede seg over, «i dagens samfunn» der - som han sier - sex på TV, folk som svikter hverandre og «back stabbing» får stor oppmerksomhet.

– Det er stor idrett, sier Warholm-trener Leif Olav Alnes til VG - der han står litt lenger inn i korridoren - om lørdagskveldens løp.

Warholm var 1,04 sekunder foran nummer to, franske Ludvy Vaillant. Kyron McMaster ble nummer tre, ytterligere tre hundredeler bak.

Kl 20.35 løper forøvrig Ingebrigtsen-brødrene 1500 meter i Paris.

– Tiden er sinnssykt bra, noe av det beste som har blitt gjort på 400 meter hekk, sier en fornøyd Warholm til VG.

Han var meget fornøyd med løpet der han igjen var langt bedre enn på sitt beste i løpet av fjoråret.

– Det som er sinnssykt er at jeg er så stabil, fortsetter hekkeløperen til VG, som samtidig avslører at han brukte løpet til å teste ut ting som en forberedelse til VM i Doha.

– Dette var ekstremt bra, og han har stabilisert seg på veldig gode tider, sa trener Alnes om prestasjonen.

Og de fire konkurransene han hadde løpt på 400 meter hekk før løpet i Paris har alle vært under 48 sekunder:

30. mai i Stockholm: Seier på 47,85, 1,40 sek foran Tj Holmes

13. juni på Bislett: Seier og europeisk rekord på 47,33 – 1,78 sek foran Thomas Barr

20. juli i London: Seier og europeisk rekord på 47,12 – 1,81 sek foran Yasmani Copello

2. august på Hamar (NM): Seier på 47,43 – 3,54 sek foran Andreas Bakketun.

Og før sesongens femte hekkeløp var det god stemning i Paris:

Uten de to største rivalene på startstrek var Karsten Warholm storfavoritt før løpet i Paris. For det er kun amerikanske Rai Benjamin og Abderrahman Samba som har vært i nærheten av Warholms årsbeste i verden på 47,12 denne sesongen. Men de tre beste på 400 meter hekk har ikke møttes denne sesongen.

Tidenes beste 400 m hekk 1) Kevin Young – 46,78 2) Abderrahman Samba – 46,98 3) Ed Moses – 47,02 3) Rai Benjamin – 47,02 5) Bryan Bronson – 47,03 6) Matete Zam – 47,10 7) Karsten Warholm 47,12 Vis mer

Benjamin har ikke konkurrert utenfor USA siden 6. juni og Samba har slitt med en skade på baksiden av låret, som gjør at VM er i fare. Warholm hadde selv bare løpt tre internasjonale stevner før Diamond League-stevnet i Paris. På samme stadion og samme stevne endte han på 3. plass i fjor – bak Samba med tidenes andre raskeste tid 46,98 og Kyron McMaster på 47,54. Warholm løp da på 48,06.

Ps! Karsten Warholm og Leif Olav Alnes vil antagelig reise til Qatar kort tid før mesterskapsstart. De mener det ikke er behov for en lengre akklimatiseringsperiode. VM-stadion har et hypermoderne luftkondisjoneringsanlegg. Det vil sørge for at utøverne til enhver tid konkurrerer i 24 til 26 graders varme.

Oppvarmingen foran konkurransene vil foregå innendørs.

