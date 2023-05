STARTSKUDD: Jakob Ingebrigtsen innleder sin utendørssesong i Rabat søndag.

Ingebrigtsen tviler på verdensrekord: − Håper å forbedre meg

Jakob Ingebrigtsen starter utendørssesongen i Rabat søndag. Der legger han ikke mye energi i jakten på verdensrekorden på 1500 meter.

NTB

Hicham El Guerrouj er rekordholder med tiden 3.26,00 fra 1998. 22 år gamle Ingebrigtsen ønsker å slå den, men tror ikke det vil skje denne sesongen. Sandnes-løperen har 3.28,32 som raskeste tid på distansen.

– Det er en veldig god tid. Det er ikke mange som har greid å løpet på 26-tallet. Men igjen, når noen har gjort det før, kan noen andre klare det. Nå er jeg fokusert på meg selv. Hvis man tar rekorden, så er det et steg på veien, men jeg håper å forbedre meg. Forhåpentlig kan jeg løpe under 3.28 i år, sa Ingebrigtsen på en pressekonferanse lørdag.

– Jeg vil naturligvis forbedre tidene mine og løpe så bra som mulig. 3.26 er en vanskelig rekord å slå. Det viktigste er å ha en personlig forbedring dette året. Kanskje ikke helt ned til under 3.26, men jeg skal prøve mitt beste, fortsatte Ingebrigtsen.

På søndagens 1500 meter støter han på blant andre kenyanske Abel Kipsang, australieren Oliver Hoare og spanske Mario Garcia. I tillegg står storebror Filip på startstreken.

Jakob Ingebrigtsen topper verdensrankingen med 3.28,32. Nærmest seg har han nevnte Kipsang (3.29,56) og kenyaneren Timothy Cheruiyot (3.28,28).

Temaet om ny teknologi kom også opp på lørdagens pressekonferanse. Ingebrigtsen er glad for at det tas nye steg for at det skal gå fortere.

– Alt forbedrer seg, og det er ny teknologi. Det er slik det er. Biler går fortere nå enn for 20 år siden, så vi løper naturligvis raskere med nyere sko.

– Jeg har vært en del år i dette sirkuset nå, og jeg prøver å forbedre meg og vinne så mye som mulig. Målet er å fortsette med det, sa Ingebrigtsen.

I tillegg til Rabat skal Ingebrigtsen delta i Diamond League-konkurransene i Oslo (15. juni), Lausanne (30. juni) og Schlesien (16. juli) før VM i Budapest i august.

Ingebrigtsen måtte ta til takke med sølv i fjorårets VM-finale på 1500 meter etter å ha blitt slått av briten Jake Wightman.

