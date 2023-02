FINN ÉN FEIL: Hallgeir Engebråten (t.v) og Sverre Lunde Pedersen (t.h) er to av fire som skal kjempe om VM-plass på 5000 meter. Her feirer de OL-gull på lagtempo sammen med Peder Kongshaug i Beijing for ett år siden.

VM-thriller: − Må tilbake til glansdagene

Tidligere verdensmester og dobbelt OL-gullvinner Sverre Lunde Pedersen (30) er en av fire norske løpere som i neste verdenscup skal fighte om to ledige VM-plasser på 5000 meter.

– Det er selvfølgelig ikke gøy for dem som ikke får gå. Men det er litt tilbake til gamledager, og det er gøy for skøytesporten, sier landslagstrener Bjarne Rykkje.

– Jeg vet ikke om det har skjedd før. Men det tyder på at vi har gjort noe riktig de siste årene, tilføyer Norges nederlandske allroundsjef.

Sigurd Henriksen (18) ble juniorverdensmester på 5000 meter for andre år på rad i Inzell sist lørdag. Hallgeir Engebråten tok OL-bronsemedaljen på distansen i Beijing for ett år siden.

Kristian UIekleiv vant B-gruppen i Polen sist helg, Sverre Lunde Pedersen, VM-gullvinner for fire år siden, ble nummer to. Begge er klare for A-gruppen i verdenscupen i Polen kommende lørdag.

Langdistansekometen Sander Eitrem (21) ble nummer tre i A-gruppen, henholdsvis 18/100 og ett sekund bak nummer to Patrick Roest (27) fra Nederland vinneren, italienske Davide Ghiotto (29).

Det betyr at fem norske herreløpere skal gå i A-gruppen på 5000 meter i sesongens siste verdenscupen. Det er det Rykkje ikke vet om har skjedd før. Det er også oppsiktsvekkende at kun tre av dem får gå om 5000-medaljene i distanse-VM i Heerenveen 2.-5. mars.

Hvor av EMs distansevinner Sander Eitrem er forhåndsuttatt.

Dermed vil to bli vraket i henhold til resultatene etter 5000-meteren i Tomaszóv Mazowiecki lørdag 18. februar. Etter alt å dømme i form av et såkalt amerikanske uttak.

– Vi har hatt det på 1500 meter. Men det er en stund siden det var så tøff (norsk) konkurranse på 5000 meter. Vi må tilbake til glansdagene, sier Sverre Lunde Pedersen.

Øystein Grødum vant verdenscupen på langdistanse sammenlagt for 18 år siden, Lasse Sætre og Eskil Ervik var i verdenstoppen. Håvard Bøkko var på vei opp.

– Det er mange unge. Det lover godt for de neste 10 årene, sier veteran Pedersen med tanke på dagens nye generasjonen norske langdistanseløpere.

Han mener han fortsatt er i stand til å legge et par av dem bak seg. Samtidig er han innforstått med at han kan komme til måtte se seg forbigått i racet om 5000-billetten til VM. Skulle det skje, vil han likevel få en sjanse til å ta gull i Heerenveen om tre uker.

Sammen med Sander Eitrem og Peder Kongshaug vant han lagtempo i verdenscupen sist helg, som reserve for sykdomsrammede Allan Dahl Johansson. Bjarne Rykkje gir uttrykk for at lagøvelsens dobbelte OL-gullvinner (2018/2022) vil være på lagtempolaget i VM.

I OL i fjor måtte en lagtempoløper være påmeldt til en annen individuell distanse. Det er ikke tilfelle i VM.