EM-KLARSIGNAL: Innendørs-EM i friidrett skal gå som planlagt i Istanbul neste måned. Bilde er fra EM-finalen på 1500 meter utendørs i tyske München i fjor der Jakob Ingebrigtsen vant gullet.

DPA: Innendørs-EM i friidrett skal fortsatt avholdes i Tyrkia

Neste måned går innendørs-EM i friidrett av stabelen. Den tyske friidrettspresidenten bekrefter at mesterskapet fortsatt skal avholdes i Istanbul.

Det tyske nyhetsbyrået DPA skriver at innendørs-EM i friidrett skal gå som planlagt i den tyrkiske storbyen Istanbul.

Deler av Tyrkia og Syria ble utsatt for et enorm jordskjelv som ifølge FN har rammet minst 8,8 millioner mennesker. Over 46.000 er rapportert omkommet i de to landene.

Nå forteller den tyske friidrettspresidenten Jürgen Kessing at mesterskapet skal gå som planlagt neste måned.

– Det europeiske friidrettsforbundet er i konstant dialog med arrangørene. De er fast bestemt på å arrangere EM som skal gi noen positive nyheter etter de forferdelige hendelsene, sa Kessing under helgens tyske innendørsmesterskap.

Kessing er medlem av rådet til det europeiske styringsorganet EA.

Mesterskapet går fra 2.-5. mars.