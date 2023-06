STINN BRAKKE: Her jubler Jakob Ingebrigtsen etter seier på Bislett i fjor med stevnesjef Steinar Hoen. I år er Bislett Games fullstendig utsolgt.

Bislett-festen: − Akkurat nå skulle jeg ønske vi hadde en større stadion

BJØRVIKA (VG) Stevnesjef Steinar Hoen opplever trøkket rundt Bislett Games som større nå enn den var da det kokte som best med Usain Bolt.

Verdens raskeste mann Usain Bolt var i mange år friidrettens store stjerne og fylte stadioner omtrent alene. Når et utsolgt Bislett Games (15.400 personer) arrangeres torsdag kveld, mener Steinar Hoen at interessen likevel er større og mer genuin enn noen gang.

– Akkurat nå skulle jeg ønske vi hadde en større stadion. Vi hadde lett solgt ut 5000 plasser til. Men jeg har også vært med da det var vanskelig å få folk til Bislett. Så jeg er glad det er den størrelsen, sier Steinar Hoen, mangeårig stevnesjef, til VG.

Info Viktige tider Bislett Games Bislett Games starter fra kl. 17.20 torsdag med en rekke nasjonale klasser. Se komplett program her. Under følger utvalgte høydepunkt: 18.45: Stav menn (Diamond League-øvelse), med Armand Duplantis, Pål Haugen Lillefosse og brødrene Simen og Sondre Guttormsen

19.40: 100 meter para menn med Salum Ageze Kashafali

20.04: 400 meter hekk kvinner med Line Kloster (Diamond League-øvelse)

20.25: 3000 meter kvinner med Karoline Bjerkeli Grøvdal (Diamond League-øvelse)

20.42: Lengde menn med Henrik Flåtnes, Sander Skotheim og Ingar Bratseth-Kiplesund (Diamond League-øvelse)

21.05: 5000 meter menn med Henrik Ingebrigtsen (Diamond League-øvelse)

21.39: 400 meter hekk menn med Karsten Warholm (Diamond League-øvelse)

21.50: 1500 meter menn med Jakob og Filip Ingebrigtsen, Narve Gilje Nordås og Timothy Cheruiyot (Diamond League-øvelse) Vis mer

Han mener interessen nå er annerledes enn da Bolt kom til Oslo tre år på rad 2011–2013: Før var folk der for å se en superstjerne, nå er de opptatt av selve idretten.

– Med Bolt var det som å arrangere en konsert ... Har du Michael Jackson blir det utsolgt – hvis ikke blir det ikke utsolgt. Hadde vi ikke plassert Bolts løp sist, ville stadion blitt tom på slutten, sier Hoen og fortsetter:

– Det var veldig gøy med Bolt-tiden, men da jobbet jeg minst like mye med å fikse festen etterpå. Nå er det harer, tider og det sportslige i fokus.

Norsk friidrett har opplevd ellevill suksess de siste årene, toppet av Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm som begge har satt verdensrekorder og tatt en rekke mesterskapsgull.

Info Norske verdensrekordholdere i friidrett Stående: Jakob Ingebrigtsen 7.54,10 på to engelske mile Karsten Warholm på 400 meter hekk: 45,94 Tidligere: Ingrid Kristiansen på 5000 meter, 10.000 meter og maraton Grete Waitz på 3000 meter og maraton Terje Pedersen, Trine Hattestad og Egil Danielsen i spyd Audun Boysen på 1000 meter Sverre Strandli i Slegge Charles Hoff i stav Kilde: SNL.no Vis mer

32 år gamle Henrik Ingebrigtsen mener det i hans tidlige år i verdenseliten, var en helt annen ramme.

– Folk virker å forstå mer enn før. Det var helt annerledes før, da var det nesten bare meg «oppi der». Fokuset på friidrett har blitt større og vi kjemper om verdensrekorder, VM-gull og OL-gull, sier Ingebrigtsen som torsdag kveld løper 5000 meter.

– Listen er høynet. Det er kult. At vi har flere verdensrekorder, er ganske unikt.

Hedda Hynne er spesialist på 800 meter, men hadde så lyst til å delta på Bislett Games at hun skulle til start på drømmemila (1609 meter). Før sykdom hindret Hynne.

– Det er en folkefest, ikke bare for tilskuerne, men også for oss utøvere. Det er så stort at vi kan ha det. Det er en drøm å ha det stevnet – en fest du har lyst til å være med på.

Karsten Warholm løp inn til verdensrekord på Bisett i 2021.

Stevnet sendes på NRK, mens værmeldingen varsler opp mot 30 grader.

– Det kan bli en drømmedag.

Bislett-general Steinar Hoen har kontakt med mange i forbindelse med gjennomføringen av Bislett. Han mener norsk sommeridrett er «helt vill» om dagen med Ingebrigtsen og Warholm i friidrett, Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland i fotball, Casper Ruud i tennis og Viktor Hovland i golf.

– Helt fuckings vilt. Folk skjønner ikke, jeg snakker med utøvere som lurer. Det er helt vilt det de gutta driver med, sier Hoen.