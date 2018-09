SNUBLET I PARIS: Karsten Warholm hektet i en hekk i Paris’ Diamond League-stevne 30. juni og måtte se seg slått av Kyron McMaster (i midten) og selvsagt Qatars Abderrahman Samba. Foto: CHARLES PLATIAU / X00217

Warhols siste Samba-dans: – Gir det ikke bort gratis

Karsten Warholm (22) vedgår at han begynner å bli lei konkurranser, men har ikke tenkt å gi bort noe gratis i løpet av den siste sjansen han har til å slå Abderrahman Samba (23) denne sesongen.

– Det er som regel bare én resept. Det er «å gønne på». Gi gass. Han har i alle fall ikke tenkt å bremse og la noen løpe forbi. Han vil ikke gi det fra seg gratis, svarer Karsten Warholms trener Leif Olav Alnes på spørsmål om innstillingen til Norges regjerende verdensmester foran sesongens siste konkurranse.

Og ikke minst hans siste mulighet til å slå Qatars suverene langhekkmann, Abderrahman Samba. Karsten Warholm tapte deres første innbyrdes oppgjør i Romas Diamond Leauge-stevne 31. mai. Siden har duellene Warholm-Samba gått slag i slag, med nordmannen som den slagne mann hver gang.

Konfrontert med den åpenbare tittelen «Warholms siste dans med Samba», påpeker Leif Olav Alnes at det er «i år, ja»: – Det kan bli flere danser, sier han og ler.

Skal Karsten Warholm endelig få Samba-revansj denne sesongen, må det imidlertid skje klokken 16.14 i Ostrava lørdag .

Da løper Europa-lagets Warholm mot Asia/Stillehavet-lagets Samba, samt Afrikas og Amerikas beste 400 meter hekk løpere i Continental Cup i Ostrava. Det internasjonale friidrettsforbundet lokker med 250.000 kroner i seiersbonus for å få friidrettsstjernene til å ta ut alt – før det endelig er slutt.

– Jeg skulle nok ha jobbet hardt for å få ham til å løpe flere løp. Han sa i et tidligere intervju her at han er mer lei av konkurranser enn meg. Men han er ikke sugen på en lang pause. Han vil løfte nivået sitt ytterligere, og da må han gjøre det som er nødvendig, sier Leif Olav Alnes med tanke på det som venter neste sesong.

Først og fremst friidretts-VM på Abderrahman Sambas hjemmebane i Doha i månedsskiftet september-oktober.

– Samba kommer fra det asiatiske mesterskapet. Det kan hende det tærer på for ham også. Vi får gå løs på det og telle opp etterpå. Det er slik vi gjør det hver gang. Kunsten er ikke å tenke på det for tidlig, og «save the energy», svarer Leif Olav Alnes på VGs spørsmål om hvor sliten Karsten Warholm og hvor mye prestisje som står på spill lørdag ettermiddag.

Abderrahman Samba løp 400 meter hekk på 47,66 sekunder i Asia-mesterskapet i Jakarta i forrige uke. Litt senere, i Diamond League-finalen i Zürich, løp Karsten Warholm på 48,10 sekunder – slått med 2/100 av Kyron McMaster fra De britiske jomfruøyene.

– Jeg sa til ham at det var greit at han var misfornøyd, men at jeg ikke syntes at noen «andre» hadde grunn til å være det, sier Leif Olav Alnes med tanke på at Karsten Warholm har satt norsk rekord fire ganger denne sesongen.

Warholms årsbeste, personlige rekord og norske rekord er 47,64 fra EM-finalen i Berlin for en måned siden . Sambas årsbeste (i verden), personlige rekord og nasjonale rekord er 46,98 fra Paris 30. juni.

Karsten Warholm starter i bane fire i Continental Cup, Abderrahman Samba i banen innenfor (3), Kyron McMaster i banen utenfor (5). McMasters årsbeste og personlige rekord 47,54 er også fra Paris 30. juni, der Warholm endte på 3. plass med 48,06 sekunder.

– Han må prøve å klemme ut det siste. Det er høst. Men vi pleier ikke å fokusere problemene. Leter du, finner du dem. Innstillingen hans har aldri vært et problem, sier Leif Olav Alnes – og mener at Karsten Warholm som alltid vil gå knallhardt ut fra start mot Samba.

Og så får vi se hvor lenge han orker å være med på dansen.