POPULÆR: Karsten Warholm var i strålende humør da han møtte pressen før Bislett Games på torsdag. Foto: Marius Guttormsen, VG

Warholm: – Skal komme i en setting hvor de færreste kan slå meg

Publisert: 04.06.18 18:18

FRIIDRETT 2018-06-04T16:18:25Z

BJØRVIKA (VG) Han ble slått i sesongdebuten, men satte ny norsk og nordisk rekord. Nå kommer Karsten Warholm (22) til Bislett og et nytt forsøk på å slå sin overmann fra Roma.

VM-vinneren fra Ulsteinvik har litt å jobbe med etter at han ble slått med 0,34 sekunder av Abderrahman Samba fra Qatar i sesongåpningen.

Nå får han knalltøff konkurranse når han skal forsvare seieren på Bislett fra i fjor.

– Det skal bli ganske tøft, det er jeg overbevist om. Jeg tror det er bra at vi pusher hverandre og jeg ser frem til å duellere med ham. Det gjør det vi driver med mye mer spennende, sier Warholm til VG og tenker på Samba som har vunnet begge sine 400-meter i år på 47.48 og 47.57. Begge tidene er raskere enn Warholms bestetid på 47.82.

– Jeg begynner å bli nervøs, og det er et bra tegn.

22-åringen smiler, poserer for kamera og tar seg god til å snakke med de fremmøtte på pressekonferansen før Diamond League-stevnet Bislett Games til helgen. Humøret er på topp før mestermøtet med Samba, og verdensmesteren på 400 meter hekk mener det kun er positivt at han har fått en “nemesis” i mannen fra Qatar.

– Ja, så absolutt. Det viser at jeg fortsatt ikke er god nok, og det er mer å hente. Og det er viktig.

​Han uttalte på pressekonferansen at det langsiktige målet er å komme i en setting der ingen kan slå han, “selv om de prøver”. Veien frem dit er lang, men Warholm er klar på hva som skal til.

– Nå springer folk så fort at det blir vanskelig. Du kan ikke ha en lat dag og fortsatt vinne. Men det som må til er at du springer verdensrekord og at ingen andre er i nærheten, sier han, tar en pause og følger opp:

– Alle drømmer jo selvfølgelig, men det er en lang vei.

​ Det er ventet fullt hus på Bislett og kun 1500 billetter gjenstår til arrangementet. Ikke siden Usain Bolt-årene fra 2011 til 2013 har leken vært utsolgt. Det tror Warholm kan være en fordel for ham.

– Det er selvfølgelig både og. For prestasjonene er det helt optimalt. Men bortsett fra det så stjeler det mye tanker og krefter, sier han før han konkluderer:

– Men når tiden skal klokkes så tror jeg det er en fordel for meg.

I fjor knuste han verdenseliten og satte norsk rekord . Men spenningen av å løpe på “hjemmebane” holdt på å bli for mye for Warholm.

– Det holdt på å bli overtenning. Det var ganske drøyt.

Nå er skuldrene litt lavere og rutinene bedre. Men det er ikke så mye hokus pokus når Warholm forbereder seg til å løpe tider under 48 blank.

– Jeg slapper av så mye jeg kan. Jeg sitter mye i sofaen, men hører ikke så ofte på musikk. Så møter jeg opp, trener en time og så ... sier 22-åringen.

Warholm løper 400 meter hekk mot verdenseliten klokken 21.25 førstkommende torsdag.