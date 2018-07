GOD HELG: Fredag satte Filip Ingebrigtsen norsk rekord på 1500 meter, lørdag greide han EM-kravet på 5000 meter. Foto: JASPER JACOBS / Belga

Filip Ingebrigtsen klarte EM-kravet på 5000 meter

Publisert: 21.07.18 22:31 Oppdatert: 21.07.18 22:57

FRIIDRETT 2018-07-21T20:31:41Z

Filip Ingebrigtsen (25) løp på 13.30,48 på 5000 meter under et stevne i belgiske Heusden lørdag kveld. Tiden var klart under EM-kravet.

Mellomste bror Ingebrigtsen fra Sandnes dro til Belgia med et mål om å klare EM-kravet på 5000 meter.

Med tiden 13.30,48 og 13.-plass i et sterkt felt greide han det med god margin. Etiopieren Chala Regassa vant med 13.06,68.

Dermed har det vært en drømmehelg for Ingebrigtsen-familien.

Fredag kveld slettet Filip Norgesrekorden til storebror Henrik Ingebrigtsen på 1500 meter. Fra 3.31,46 til 3.30,01. Lillebror Jakob løp inn på 3.31,18, og satte dermed europeisk rekord U18-rekord.

Edman greide EM-kravet

Ferdinand Kvan Edman fra Sturla satte personlig rekord på 1500 meter med 3.38,64. Han ble nummer åtte i stevnet. Tiden er under EM-kravet på 3.39,50 og er den niende beste tiden av en nordmannen gjennom alle tider.

I b-heatet på 5000-meteren løp Per Svela fra Gular inn på 13:41:30.

PS! En annen som er i meget god form om dagen, er Karoline Bjerkeli Grøvdal. På fredagens 3000 meter hinder løp hun inn til 11. plass på tiden 9.18.36, ny årsbeste med en margin på hele ti sekunder. Vant gjorde suverene Beatrice Chepkoech fra Kenya, som løp på 8.44,32 - med den tiden slettet hun verdensrekorden med elleville åtte sekunder. Den gamle ble satt av Ruth Jebet i 2016.