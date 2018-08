Henriksens trener døde før EM: – Han betydde alt

Publisert: 07.08.18

FRIIDRETT 2018-08-07T19:20:32Z

BERLIN (VG) Tirsdag kveld fikk Eivind Henriksen (27) applaus av flere titalls tusen på Olympiastadion etter å ha satt to norske rekorder i EM-finalen i slegge. 27-åringens historiske prestasjon fant sted bare tre uker etter at trener Einar Brynemo døde.

– Det har vært veldig tungt. Det var begravelse for cirka to uker siden, hvor jeg var med på å bære kisten ut. Det er nok det tyngste jeg har gjort i mitt liv, forteller Henriksen til VG.

Tirsdag kveld deltok 27-åringen i sleggefinalen i EM som første nordmann på 60 år. Uanfektet av press, stress og medaljene som sto på spill, presterte Henriksen karrierebeste med to norske rekorder på 76,71 meter og 76,86 meter.

Nært forhold

Etterpå åpnet Oslo-karen opp om trenerens bortgang, noe han blant annet gjorde overfor TV 2 etter å ha ankommet Berlin.

– Det er tungt. Absolutt. Nå har det gått tre uker, så man får det litt på avstand, men jeg tenker på ham hver dag. Jeg gjør det.

Henriksen fremstår fattet og reflektert i intervjuet med VG. Han har nettopp opplevd karrierens største dag, men følelsene er blandet.

– Hva betydde ham for deg som person og utøver?

– Han betydde alt. Han ble aldri sur, selv om jeg kastet dårlig. Han kjørte fra Kragerø til Oslo én gang i uken for å trene meg. Jeg kunne gjøre så få kast jeg ville, for å si det sånn, uten at han ble sur for det, roser Henriksen.

– Tenker på de gode stundene

Henriksen forteller at treneren hadde vært syk over en periode, men at han ikke var forberedt på dødsfallet.

Nå velger slegge-kometen fra Oslo å fokusere på de gode øyeblikkene han delte med Brynemo. Det var grunnen til at han klarte å hente frem kreftene som førte til en historisk 5. plass i EM.

– Det er viktig å tenke på alle de gode stundene vi har hatt sammen og alle turene vi har vært på, sier Henriksen.

– Jeg kan ikke være annet enn fornøyd etter å ha perset to ganger i et svært mesterskap. Det er absolutt det beste jeg har gjort i karrieren, sier 27-åringen fornøyd, før han rusler videre.