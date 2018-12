UNG KJÆRLIGHET: Jakob Ingebrigtsen og Elisabeth Asserson har vært kjærester ganske lenge. Bildet er tatt under bryllupet til Filip Ingebrigtsen og Astrid Mangen Cederkvist 15. september i år. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Jakob Ingebrigtsen om kjæresten: – Noe må legges til side

TOPPIDRETTSSENTERET (VG) Jakob Ingebrigtsen (18) innrømmer at han ikke liker å være borte fra kjæresten Elisabeth Asserson i forbindelse med treningsleirer og internasjonale mesterskap.

– Jeg kjenner på det. Man liker ikke å være borte fra den man er glad i. Men hun har stor forståelse for det. Det er det som må til, svarer Jakob Ingebrigtsen på spørsmål om hvordan han og Elisabeth Asserson takler det å måtte være borte fra hverandre i lange perioder.

Dette intervjuet med VG ble gjort onsdag i forbindelse med offentliggjøringen av friidrettslandslaget foran VM-sesongen 2019. Jakob Ingebrigtsen er nå for første gang en del av det, som en av 15 utøvere. Siste sesong var han på utviklingslaget.

Landslagsstipend: 400.000 kroner Ifølge toppidrettssjef Erlend Slokvik er 2019-budsjettet for friidrettsforbundets toppidrettssatsing 16,4 millioner for 2019. Det er en økning på 1,5 millioner fra EM-sesongen 2018. Årsaken er at VM går i Doha. Utøverne (15) i Team Tokyo får fra 100.000 til 400.000 kroner i årlig stipend, inkludert eventuelle stipender fra Olympiatoppen (60.000, 70.000, 120.000). Utøvere (4) i Team Paris får fra 50.000 til 75.000 kroner i årlig stipend for 2019 fra friidrettsforbundet. Team Tokyo (utøvernes trenere i parentes): Sigrid Borge, Osterøy IL (Helga Reigstad)

Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve (Ståle Jan Frøynes)

Sondre Guttormsen, Ski IL (Atle Guttormsen)

Håvard Haukenes, Norna-Salhus IL (Susana Feitor)

Eivind Henriksen, IK Tjalve

Hedda Hynne, Strindheim IL – IK Tjalve fra 1. januar 2019 (Erik Sakshaug)

Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL (Gjert Ingebrigtsen)

Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL (Gjert Ingebrigtsen)

Filip Ingebrigtsen, Sandnes IL (Gjert Ingebrigtsen)

Amalie Iuel, IL Tyrving (Leif Olav Alnes)

Sondre Nordstad Moen, SK Vidar (Renato Canova)

Isabelle Pedersen, IL BUL (Ryan Wilson)

Martin Roe, IL Fri (Ingunn Gatland Jacobsen)

Sven Martin Skagestad, Norna-Salhus IL (Einar Kristian Tveitå)

Karsten Warholm, Dimna IL (Leif Olav Alnes) Team Paris: Ola Stunes Isene, Sturla IF (Lars Ola Sundt)

Tom Erling Kårbø, Stord IL (Nils Hetleflåt)

Jonathan Quarcoo, FIK Orion (Mette Karin Ninive)

Marcus Thomsen, IK Tjalve, (Vesteinn Hafsteinsson)

Elisabeth Asserson var til stede da han vant EM-gullmedaljene på 1500 og 5000 meter i Berlin-EM i august, og da han igjen vant gull i terreng-EM i nederlandske Tilburg sist helg.

Men det er ikke alltid det er slik, og det kommer til uttrykk i sosiale medier. Paret skygger ikke unna å fortelle offentligheten om savnet som fort melder seg i det Jakob forlater Sandnes for å utføre det yrket han har valgt. Asserson kan for eksempel fortelle til alle sine 25.000 følgere på Instagram hvor mange dager – eller uker – som gjenstår før Jakob endelig er tilbake hos henne.

Eller at «nå drar han snart». Eller det siste publiserte bildet med teksten: «Så stolt av denne, europamester igjen, takk for at du tar meg med på alle disse eventyrene»:

– Hun er med rundt og forbi. Blant annet til Tilburg. Men slik er det, enten du jobber i Nordsjøen eller et annet sted der du må bruke tid. Noe må legges til side, sier Jakob Ingebrigtsen med tanke på samværet med kjæresten.

Rett over nyttår, 6. januar, reiser han og Filip (25) på løpebrødrenes årlige treningsleir i Sør-Afrika. Den varer i fire uker. Storebror Henrik (27) kommer antagelig en uke senere, fordi kona Liva Børkja Ingebrigtsen skal føde parets andre barn. Terminen er 7. januar.

Tidligere i høst hadde løperbrødrene som vanlig et lengre høydeopphold i Flagstaff i Arizona USA. I begynnelsen av mars skal Jakob løpe 1500 meter og kanskje 3000 meter i sitt første inne-EM i Glasgow. Til sommeren har pappa Gjert Ingebrigtsen planlagt to treningsleirer i St. Moritz i Sveits, mot «normale» ett hold.

Årsaken økningen er at VM i Doha arrangeres senere på året, i månedsskiftet september-oktober, enn når mesterskapene vanligvis går av stabelen i august. I henhold til planen skal han være på plass i Qatar to uker før mesterskapet starter for å akklimatisere seg til varmen.

– Jeg har levd som en voksen gjennom idretten. Mange av kompisene mine hjemme lever som om de er 10 år gamle. Det er derfor mange oppfatter livet mitt som unaturlig. Jeg er vant til å måtte ta ansvar for mine valg; jeg må ta konsekvensen av det jeg gjør, svarer Jakob Ingebrigtsen på spørsmål om hvordan han – alderen tatt i betraktning – takler et ikke et helt vanlig samliv med Elisabeth Asserson.

– Jeg er mer selvreflekterende, konkluderer han.