HEI, SVEIS: Karsten Warholm (23) kan bli første nordmann som vinner EM-gull i friidrett innendørs. Foto: Erik Simander/TT / NTB scanpix

Warholm fant gull-spensten igjen – kan bli snytt for historisk EM-seier

GLASGOW (VG) Karsten Warholm (23) «mistet» sitt spenstige steg, men fant det igjen i tide. Lørdag kan han vinne Norges første gullmedalje noensinne i friidretts-EM innendørs – hvis ikke Jakob Ingebrigtsen (18) tar det en halvtime før ham.

Publisert: 01.03.19 22:20







Fredag kveld var han helt suveren i semifinalen, med 45,95 – 37/100 foran nest beste tid totalt.

– Jeg må ærlig innrømme at jeg fikk et enda bedre svar enn jeg hadde ventet. Jeg har aldri følt meg så lett når jeg har løpt under 46 sekunder (banerekord her) innendørs, sier Karsten Warholm til VG etter semifinalen.

Han innrømmer at han må finne seg i å være finalefavoritt, og tilføyer at han serverte «et skremmeskudd» i forspillet til den. Han sier også at det han sa tidligere fredag nå virket å stemme enda bedre:

– Jeg hadde et par uker uten «steget». Men så fant jeg det igjen. Nå er det tilbake, med trøkk, svarte Karsten Warholm da VG her i Emirates Arena i Glasgow påpekte at han virket særdeles startrask og spenstig i kvalifiseringsheatet.

– Det er morsomt at det synes, tilføyer han.

For en liten stund siden var han og trener Leif Olav Alnes skjønt enige om, slik Karsten Warholm fremstiller det, at han manglet det ekstra «pushet» i bena. Det ble terpet, og så satt det.

10 medaljer – null gull Friidretts-EM innendørs arrangeres for 34. gang, med over 600 utøvere fra 49 nasjoner. Norge har aldri vunnet gull i inne-EM. Tre sølvmedaljer og syv bronsemedaljer er totalfangsten – hittil. Vis mer vg-expand-down

Foran EM-finalen lørdag kveld klokken 21.22 norsk tid må Norges regjerende verdens -og europamester på 400 meter hekk finne seg i å være favoritt på samme distanse – uten hekker. «Korthekken» er ikke på EM-programmet på grunn av innendørsbanens 200 meter lange krappe og doserte runde.

les også Filip Ingebrigtsen disket på 1500 meter i EM – fikk ikke medhold etter protest

Med tiden 45,56 sekunder hjemme i Ulsteinvik 25. januar har han desidert beste tid i år i EM. Den gang slo han regjerende VM- og EM-mester Pavel Maslák (28). Tsjekkeren stiller ikke til start nå.

Det er likevel langt fra sikkert at han vil bli første nordmann som siden mesterskapet ble arrangert første gang i 1970 vinner EM-gull i friidrett innendørs. NRKs friidretts-ekspert Vebjørn Rodal er blant et stort flertall som ikke er i stand til å se hvem som kan nekte dobbelt europamester utendørs, Jakob Ingebrigtsen, å vinne finalen på 3000 meter, som starter klokken 20.47 lørdag – en halv time før Karsten Warholms finalestart.

Foran semifinalen fredag kveld var målet hans å kopiere måten han gjennomførte kvalifiseringsheatet tidligere på dagen. Hardt ut i første runde, for deretter å kontrollere den andre. Det fikset han greit.

– Jeg følte at det gikk litt sakte, sa han etter kvalifiseringsheatet som han vant uten overanstrengelse på 47,05 fra siste heat.

I semifinalen gikk det betydelig fortere. Da fikk han 45,95 sekunder fra andre heat, som han heller ikke hadde problemer med å ta hjem – 67/100 foran nummer to i heatet, Tony van Diepen fra Nederland. De to beste tidene i heat en var 46,31 og 46,60.

Til VG sier Warholm at det er en ekstra påkjenning for føttene å løpe innendørs. Han merker at han «blir litt skjev». Men han mestrer det bra ...

– Hva kan stoppe deg?

– Det kan bli kluss og jeg kan komme ut av rytmen. Det er marerittet, og kan lett skje her. Jeg krasjer eller går på trynet, svarer han - uten å komme på noe annet.