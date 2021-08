BRØT: Karoline Bjerkeli Grøvdal brøt 10.000-meteren i OL etter rundt 4000 meter. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Grøvdal brøt 10.000 meter: − Var egentlig ikke vits

TOKYO/OSLO (VG) Karoline Bjerkeli Grøvdal (31) hadde litt å revansjere etter en dårlig 5000 meter, men hun brøt lørdagens 10.000 meter like etter 4000 meter.

Bjerkeli Grøvdal kom på 14. plass, nest sist i finalen, på 5000 meter tidligere i OL og fortalte i etterkant at hun slet med pusten underveis på grunn av den høye luftfuktigheten.

Høy luftfuktighet var det også under lørdagens 10.000 meter etter regn tidligere på dagen. Bjerkeli Grøvdal holdt seg i midten av feltet i starten, men måtte slippe feltet på vei opp mot passering 3000 meter og brøt 1000 meter senere.

Da var hun 12,5 sekunder bak teten.

– Det fungerer ikke. Det er rett og slett trist å se. Hun har hatt en veldig god sesong, men bryter altså før vi er halvveis her, sier NRKs friidrettskommentator Jann Post.

Bjerkeli Grøvdal selv forteller at hun tidlig oppdaget at kroppen ikke var på topp.

– Det var egentlig ikke vits å fullføre de 25 rundene når kroppens føltes som på finalen på 5000 meter. I tillegg sliter jeg litt med en hæl, sier Bjerkeli Grøvdal til VG.

– Jeg følte meg kokt i hodet allerede før start. Jeg ville være med i den første puljen. Da jeg ikke klarte å henge med, var det like greit å gi seg, sier hun.

– Det er kjipt å bryte et OL, men jeg har såpass ambisjoner at jeg har lyst til å kjempe om topp 10 i hvert fall. Da velger jeg å stoppe og ikke gjøre vondt verre. Men det er tydelig at jeg reagerer veldig på forholdene her, sier 31-åringen.

Hun er imidlertid helt klar på at hun vil satse videre også etter sommerens OL.

– Det er tre år til neste OL, så jeg gir meg ikke enda.

GULL: Sifan Hassan tok sitt andre OL-gull. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Finalen ble vunnet av Sifan Hassan, som spurtet fra Kalidan Gezaghene og verdensrekordholder Letsenbet Gidey på oppløpet.

Nederlandske Hassan vant dermed både 5000 og 10.000 meter i mesterskapet, i et OL hvor hun prøvde seg på en «umulig» trippel med 1500, 5000 og 10.000 meter. Det betød seks løp på ni dager for Hassan. I fredagens finale på 1500 meter prøvde hun å sette høy fart fra start, men hun ble da spurtslått på oppløpet og endte med bronse.

– For en løper! Tre medaljer. To gull og en bronse. Å ta tre medaljer, og løpe løp nesten hver eneste dag, det virket nesten som en umulig oppgave, men Sifan Hassan er ikke normal. Hun er noe helt spesielt, og der var hun overlegen, sier NRKs friidrettskommentator Jann Post.

Bjerkeli Grøvdal hadde sitt beste mesterskap i karrieren under OL i 2016, hvor hun ble nummer syv på 5000 og ni på 10.000 meter, men var langt unna en reprise av det mesterskapet i Tokyo.

Grøvdals personlige rekord på 10.000 meter er på 30,50,84 – satt på Bislett i mai 2021.

– Jeg tror jeg er omtrent like god på 5000 og 10000, sa hun på pressetreffet før den lengste distansen.

Grøvdal brøt VM-finalen på 5000 meter i 2017 og forsøket på 5000 meter i VM 2019.

Karoline Bjerkeli Grøvdal fikk i mai stor internasjonal oppmerksomhet da hun løp inn til uoffisiell verdensrekord på 5000 meter gateløp. Så viste det seg at løypa hadde vært 12,5 meter for kort.

MIDT I FELTET: Karoline Bjerkeli Grøvdal lå midt i feltet i starten, men måtte slippe feltet før det var passert 3000 meter. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

4. juni brøt hun en ny barriere da hun løp 3000 meter på Bislett på tiden 8.30,84. Det er raskere enn norgesrekorden til Grete Waitz (8.31,75), men tiden ble ikke godkjent fordi hun hadde mannlige harer.

Karoline Bjerkeli Grøvdal har to bronsemedaljer fra EM: 10.000 meter i 2016 og 3000 meter hinder i 2018. Hun har aldri tatt medalje i VM eller OL for senior.