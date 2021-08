BRØT: Karoline Bjerkeli Grøvdal brøt 10.000-meteren i OL etter rundt 4000 meter. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Grøvdal brøt 10.000 meter: − Litt dødt

TOKYO/OSLO (VG) Karoline Bjerkeli Grøvdal (31) hadde litt å revansjere etter en dårlig 5000 meter, men hun brøt lørdagens 10.000 meter like etter 4000 meter.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Løpet pågår - saken oppdateres!

Hun kom på 14. plass, nest sist i finalen, på 5000 meter tidligere i OL og fortalte i etterkant at hun slet med pusten underveis på grunn av den høye luftfuktigheten.

Redaksjonelt samarbeid Se alt fra OL i Tokyo på discovery+

Høy luftfuktighet var det også under lørdagens 10.000 meter etter regn tidligere på dagen. Bjerkeli Grøvdal holdt seg i midten av feltet i starten, men måtte slippe feltet på vei opp mot passering 3000 meter og brøt 1000 meter senere.

Da var hun 12,5 sekunder bak teten.

– Det er litt dødt akkurat nå. Kroppen fungerer ikke som jeg vil, så da synes jeg ikke det er vits å presse seg gjennom 25 runder når jeg vet at jeg ikke kan kjempe om topp ti. Det er dritt, men slik er det. Det er tøffe forhold her og det er ikke alle som takler det like godt, sier Bjerkeli Grøvdal til Discovery+.

31-åringen sier kroppen har vært litt i ubalanse etter 5000 meter-finalen, men at hun merket at hun veldig fort ble opphetet underveis.

– Hun går av etter og ha trukket på denne gruppen. Det fungerer ikke. Det er rett og slepp trist å se. Hun har hatt en veldig god sesong, men bryter altså før vi er halvveis her, sier NRK-kommentator Jann Post.

Bjerkeli Grøvdal fikk kort tid etter noe kaldt mot hodet, før hun satt seg ned ved en trapp utenfor løpebanen.

– Det var synd for Karoline. Hun har hatt en fin oppkjøring, men så funker det ikke her, sier ekspertkommentator Vebjørn Rodal.

Bjerkeli Grøvdal hadde sitt beste mesterskap i karrieren under OL i 2016, hvor hun ble nummer syv på 5000 og ni på 10.000 meter.

Grøvdals personlige rekord på 10.000 meter er på 30,50,84 – satt på Bislett i mai 2021.

– Jeg tror jeg er omtrent like god på 5000 og 10000, sa hun på pressetreffet før den lengste distansen.

Grøvdal brøt VM-finalen på 5000 meter i 2017 og forsøket på 5000 meter i VM 2019.

Karoline Bjerkeli Grøvdal fikk i mai stor internasjonal oppmerksomhet da hun løp inn til uoffisiell verdensrekord på 5000 meter gateløp. Så viste det seg at løypa hadde vært 12,5 meter for kort.

MIDT I FELTET: Karoline Bjerkeli Grøvdal lå midt i feltet i starten, men måtte slippe feltet før det var passert 3000 meter. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

4. juni brøt hun en ny barriere da hun løp 3000 meter på Bislett på tiden 8.30,84. Det er raskere enn norgesrekorden til Grete Waitz (8.31,75), men tiden ble ikke godkjent fordi hun hadde mannlige harer.

Karoline Bjerkeli Grøvdal har to bronsemedaljer fra EM: 10.000 meter i 2016 og 3.000 meter hinder i 2018. Hun har aldri tatt medalje i VM eller OL for senior.