BISLETT-KLAR: Amalie Iuel løper sin andre konkurranse for sesongen på Bislett torsdag.

Amalie Iuel før Bislett Games: − Vi savner Karsten

OSLO RÅDHUS (VG) Amalie Iuel (28) har bare løpt en 400 meter hekk denne sesongen. I Bislett Games torsdag sikter hun mot sin personlige rekord i et sterkt felt. Karsten Warholm mangler.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi savner Karsten, sier Amalie Iuel.

Treningskompisen toppet fjorårets Bislett Games ved å sette sin første verdensrekord. Nå er han strekkskadet etter sesongåpningen i Marokko.

Iuel har et mål om å prestere et av sine beste løp foran et utsolgt Bislett.

De to norske jentene møter også Anna Ryzhykova og Viktoriya Tkachuk fra Ukraina på Bislett.

Det ble tårer og mange følelser med de to ukrainerne på pressekonferansen.

Se ukrainsk hekkeløper rørt til tårer:

– Det er virkelig hjerteskjærende å høre det dere forteller. Bare at dere er her og løper og får de tidene . . . dere er en inspirasjon, sier Iuel.

– Mange europeiske utøvere sendte meg melding og sa at de hadde et ledig rom, at jeg kunne ta med familien. Det var tusenvis, sier Ryzhykova med tårer i øynene. Hun hevder hun fikk forferdelige meldinger fra russere hun tidligere har konkurrert mot og var hennes venner:

– De ønsket meg død, de tekstet meg at «vi er skyldige» og alle fæle ting om familien min, sier hun.

Ryzhykova vokste opp til eksplosjoner 24. februar.

– Vi er i det 21. århundre. Dette er vanskelig. De første to ukene var vi hjemme. Jeg var så redd og frustrert. 21. mars kom jeg over grensen og kom meg på en treningsleir, forteller hun.

TUNG TID: De ukrainske løperne Anna Ryzhykova (til høyre) og Viktoriya Tkachuk er klare for Bislett Games.



– Forhåpentligvis kan jeg løpe ned mot min personlige rekord. Det ville ha vært rått, sier Iuel på en pressekonferanse i Oslo rådhus.

– Jeg er ikke på mitt aller beste nå. Men det skal bli kult å se hvor fort det kan gå, sier hun.

Persen stammer fra 2019 og er på 54,72. På Bislett møter hun blant annet fjorårets Diamond League-vinner, Femke Bol, som ble nummer tre i OL.

Amalie Iuel sesongdebuterte med løp på 56,77 i Hellas 2. juni.

– Det var kaotisk. Det vindfullt og et vanskelig løp. Jeg må rydde opp i det, sier Iuel som ble slått ut etter dramatisk semifinale i OL sist sommer.

PUBLIKUM: Karsten Warholm blir å finne på tribunen når Amalie Iuel løper på Bislett. Her er treningspartnerne under fjorårets NM.

PS! Line Kloster løper også 400 meter hekk på Bislett. Hun har hatt en helt annen start på sesongen. Hun har nærmet seg Iuels personlige rekord med for første gang å løpe under 55 sekunder – 44,99 – i Sør-Afrika. I tillegg har 32 år gamle Kloster også perset på 400 meter flatt – 51,93. – Jeg er i min beste form noensinne. Jeg har allerede satt fire personlige rekorder på fire distanser. Jeg skal sette sammen et godt løp og prestere, sier hun.