Gjert Ingebrigtsen om sønnens NM-oppvisning: - Verdensklasse

SKIEN/OSLO (VG) Filip Mangen Ingebrigtsen (27) var suveren i NM-terrengløp. Pappa og trener Gjert (54) var over seg av begeistring: - Det var et løp i verdensklasse, sier han.

– Filip løper 10 kilometer i terrenget her på 29 minutter (29,23). Helt alene. Det er dritfort, sier Gjert Ingebrigtsen.

Filip Mangen Ingebrigtsen ble europamester i terrengløp i 2018 i nederlandske Tilburg, men dette var hans første NM-gull i øvelsen. Han løp på 3,30,35 på 1500 meter i Monaco i sommer. Siden har det vært stille fra ham.

Filip forklarer det med en leggskade. Men Gjert understreker at det er allergi som er hovedproblemet. Nå har han forhåpentligvis fått den medisinske hjelpen som skal skåne ham for flere avbrekk.

– Filip er multiallergisk. Han har alvorlige problemer med å få nok luft. Når han får en reaksjon så er han satt ut i seks til åtte uker. Hadde det vært OL i år, så hadde ikke han stilt opp. Og sånn kan vi ikke ha det, sier Gjert Ingebrigtsen.

Han utdyper overfor VG at «det er nok at noen klipper plenen», så er Filip satt ut. Det skjedde i Italia i juli da de var på høydetrening i St. Moritz. Løperesset fra Sandnes fikk tette luftveier. De var åpenbart ikke problemer i Skien søndag formiddag. Han løp elegant fra alt og alle. I 9,5 kilometer var han alene i front.

– Det har vært en småtrøblete sesong. Corona er en ting. Men bare i korte perioder har det fungert bra nok for meg. Nå skal jeg få orden på pusteproblemene. I så måte er jeg glad for at det ikke ble noe OL i Tokyo. Jeg var ikke klar, sier Filip Ingebrigtsen, om sommerlekene som er utsatt til neste år på grunn av pandemien.

HEIA PAPPA: Filip Ingebrigtsen med Ellie på armen etter suverent NM-gull i terrengløp. Kona Astrid (t.v.) smiler fornøyd. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

På tribunen var «Team Ingebrigtsen» lydhøre. I desember kommer to nye episoder av den populære TV-serien på NRK. Kona Astrid Mangen Ingebrigtsen og parets datter Ellie (syv måneder) var fremst i rekken av gratulanter.

– Jeg er fornøyd med henne. Riktignok sover hun litt lite om nettene, men jeg slipper heldigvis billig unna. Astrid tar se av det, sier Filip.

Han sier det er kjekt å være far. Enda kjekkere enn hva han kunne forestille seg.

– Det er stort. Og det blir nok flere barn. Det er «barnemishandling» å være enebarn, sier Filip Ingebrigtsen.

Henrik Ingebrigtsen var regjerende mester og tok også gull i lang løype i 2015, mens han vant kort løype i 2010. Han hadde en sterk start på sesongen, men har siden slitt med skade - og var først nå tilbake. Han måtte gi ei luke til de fremste allerede etter et par minutters løping og innså tidlig at han ikke kunne kjempe med de beste. Ingebrigtsen ble til slutt nummer syv, ett minutt og 26 sekunder bak broren på gullplass.

Triatlon-utøveren Casper Stornes og Magnus Tuv Myhre kjempet lenge om å bli nummer to bak Filip Ingebrigtsen, men etter hvert ble spesialløperne for sterke for Stornes. Førsteårssenioren Myhre tok sølvet, mens Jonatan Vedvik fikk bronse - og Stornes måtte til slutt nøye seg med 6. plass.

EM i terrengløp for 2020 er avlyst som følge av corona-krisen.

Resultater:

1. Filip Mangen Ingebrigtsen, Sandnes, 2. Magnus Tuv Myhre, Brandbu +1,04, 3. Jonatan Vedvik, Tønsberg +1,15, 4. Weldu Gebretsadik, BUL +1,17, 5. Halfdan Emil Færø, Varegg +1,18, 6. Casper Stornes, Viking +1,20, 7. Henrik Ingebrigtsen, Sandnes +1,26.

