Filip Ingebrigtsen knuste konkurrentene i terrengløp-NM - slo Henrik med halvannet minutt

SKIEN/OSLO (VG) Filip Mangen Ingebrigtsen (27) var i en egen klasse i terrengløp-NM søndag. Storebror Henrik (29) klarte ikke å kjempe i teten.

Filip Mangen Ingebrigtsen ble europamester i terrengløp i 2018, men dette var hans første medalje i NM. Han løp på 3,30,35 på 1500 meter i Monaco, men har siden slitt med skade i leggen og har ikke konkurrert.

Han satte høyt tempo allerede fra start og sprengte feltet. Spørsmålet var etter hvert hvor fort Filip Ingebrigtsen gadd å løpe - for han var uansett i en klasse for seg. Ingebrigtsen holdt jevn fart gjennom hele løpet.

– Han kunne nok ha løpt enda fortere om han måtte. Det er synd for Filip at det ikke blir noe internasjonalt mesterskap i terrengløp i år, sa Sindre Buraas som kommentator på direktesport.no.

Henrik Ingebrigtsen var regjerende mester og tok også gull i lang løype i 2015, mens han vant kort løype i 2010. Han hadde en sterk start på sesongen, men har siden slitt med skade - og var først nå tilbake. Han måtte gi ei luke til de fremste allerede etter et par minutters løping og innså tidlig at han ikke kunne kjempe med de beste. Ingebrigtsen ble til slutt nummer syv, ett minutt og 26 sekunder bak broren på gullplass.

Triatlon-utøveren Casper Stornes og Magnus Tuv Myhre kjempet lenge om å bli nummer to bak Filip Ingebrigtsen, men etter hvert ble spesialløperne for sterke for Stornes. Førsteårssenioren Myhre tok sølvet, mens Jonatan Vedvik fikk bronse - og Stornes måtte til slutt nøye seg med 6. plass.

EM i terrengløp for 2020 er avlyst som følge av corona-krisen.

Resultater:

1. Filip Mangen Ingebrigtsen, Sandnes, 2. Magnus Tuv Myhre, Brandbu +1,04, 3. Jonatan Vedvik, Tønsberg +1,15, 4. Weldu Gebretsadik, BUL +1,17, 5. Halfdan Emil Færø, Varegg +1,18, 6. Casper Stornes, Viking +1,20, 7. Henrik Ingebrigtsen, Sandnes +1,26.

Publisert: 11.10.20 kl. 11:42